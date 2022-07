Okamura (SPD): Milionů občanů jste už uvrhl do velkých finančních problémů

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych za hnutí SPD navrhl dva mimořádné body. Jako první mimořádný bod bych na tuto schůzi navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá občanům. To by byl název toho bodu. Takže já zopakuji - Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá občanům České republiky.

Protože podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace už 17,2%. Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly v průměru dokonce o 18 % Z toho ceny mouky o 70 %, ceny mléka o 42,3 %, ceny másla dokonce o 55,8 %. Zároveň se našim občanům dramatickým způsobem zvyšují náklad na bydlení. Zemní plyn zdražil meziročně o 58 %. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

Tuhá paliva a elektřina se zdražily zhruba o třetinu. Teplo a teplá voda o 18,1 % se zdražily. Pohonné hmoty meziročně zdražily o 47,5 %. Vláda Petra Fialy, tady pana premiéra, který sedí za mnou, nekoná. Doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobeno převážně spekulativním navyšování cen a samozřejmě dalšími faktory, jakým způsobem to zvládat. Jakým způsobem to chce vyřešit.

Upřímně, po tom, co jsme tady absolvovali minulý týden, tak to ani nevypadá, že by pan premiér Petr Fiala a ministři této vlády si vůbec byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní životy našich občanů. Premiér Petr Fiala namísto práce pro občany své země jezdí po zahraničních konferencích a ceremoniálech a řeší, jestli má Severní Makedonie či Albánie vstoupit do Evropské unie. Pan premiér se úplně vykašlal na občany České republiky a tahle vláda úplně kašle o naše občany.

Já opravdu musím říct, že už to přesahuje veškeré meze. Protože já si přesně pamatuji, jak jsem tady stál, pan premiér Petr Fiala jako dnes seděl tady za mnou, a v zimě před půl rokem už jsem vám tady, pane premiére, říkal, že máte přijmout opatření proti zdražování, že to ty občany dostihne, že miliony občanů uvedete do neřešitelných finančních problémů, pane premiére. A vy jste tady seděl, nic jste neřekl a nic jste samozřejmě za půl roku pořádného nenavrhl. Všechno je to vaše vina. Je to vina vás, pane premiére, vaší vlády, vaší neschopnosti a nekompetentnosti, že milionů občanů České republiky jste už uvrhl do velkých finančních problémů.

Já vůbec nevím, jestli víte, že je tady 40 % nárůst nových exekucí. Já vůbec nevím. Mně připadá, že vy vůbec nevíte. Vy si totiž vůbec neuvědomujete vážnost té situace. Já jsem vám tady už před půl rokem říkal, že takhle obrovské ekonomické problémy mají určitou setrvačnost, i co se týče těch řešení následně. Vy jste neudělal vůbec nic. Vy pořád na něco čekáte. Čekáte na signály. Ale ty k vám evidentně vůbec nepřichází. Protože vy asi nemáte vůbec žádný přijímače těch signálů, jak jsem zjistil. Vy jenom čekáte, ale ve skutečnosti nepřijímáte.

Takže je to opravdu katastrofa. A teď se chystají vaše vládní prázdniny. Slyšel jsem, že to má být v první polovině srpna. Slyšel jsem, že vaše vláda nechce pracovat přes letní prázdniny. Takže dnes to má být poslední schůze Sněmovny a pak až prý někdy snad v druhé polovině srpna. Takže zatímco občanům přichází domů předražené složenky a jsou zoufalí z té vaší nečinnosti, tak vy se jdete dělat podle všeho měsíc prázdnin. Stejně i kdybyste si je nedělal, tak půl roku už jste ztratili vaší totální nečinností.

Všem občanům České republiky přichází domů složenky, všichni občané jsou z toho zoufalí a vy to vůbec neřešíte. Takže jsem na jednu stranu rád, že tady konečně sedíte taky, protože vaše účast je tady ve Sněmovně velmi nízká. Ale já myslím, že je to důležitý mimořádný bod. Protože občané chtějí vědět a my to chceme vědět taky SPD. Proto to tady navrhuji jménem SPD a jménem občanů. Protože vy prostě neřešíte zdražování. Kdy tedy lidem finančně pomůžete? Protože to, co jste tady předvedli minulý týden, že mají občané asi dostat v přepočtu 1 000, 1 500, měsíčně, když se zálohy na energie zdražují občanům násobně.

Teď jsem vám chtěl, pane premiére říct, protože vy evidentně vůbec nevíte, která bije, že jak Potravinářská komora, tak Agrární komora, říkají, že odteď dojde ještě k dalšímu zdražování základních potravin o 30 až 50 %. Já jsem neslyšel ani slovo od vás, pane premiére, Petře Fialo, jak chcete řešit zdražování potravin. Za půl roku jste to tady neslyšel ani jednou. Takže nejenom energie, ale i potraviny.

To, že u pohonných hmot jste úplně selhali... A to jsme vám tady říkali už na jaře, že ta koruna padesát na spotřební dani sleva, že to nezabere. Tak vy jste tady vykládali vaše nesmysly, že to prý lidem pomůže. Lidi to ani nepoznali. Přesně tak, jak říkalo SPD. Takže já prostě musím vás tady důrazně vyzvat, protože je to podle všeho poslední teď schůze na několik týdnů, protože vy tady máte vládní většinu, vy to určujete, kdy, co a jak. Tak jakým způsobem tedy konečně vyřešíte to, aby lidé měli na energie a také, co se týče zdražování potravin.

SPD konkrétní plán představilo. (Silný hluk v sále.) Může poprosit jenom o ztišení?

SPD tady opakovaně představuje konkrétní návrhy. Ještě se k nim samozřejmě dostaneme. Takže první bod je bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá českým občanům. Navrhl bych to zařadit jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Protože to, co vy tady předvádíte, že jste jako první bod tady zařazujete to, že chcete zhoršit zdravotní péči, to samozřejmě nemá smysl.

Druhý bod, co bych chtěl zařadit, je ta situace na Ministerstvu vnitra, co je okolo ministra Víta Rakušana. Který podle všeho zakládá jakousi politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. To může současně způsobit zastavení nebo zpomalování vyšetřování kriminální kauzy hnutí STAN. Takže to je můj druhý návrh. To znamená Ministr vnitra zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich názory. To navrhujeme jako druhý bod. Děkuji za pozornost.

