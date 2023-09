Okamura (SPD): Ne všichni vědci stojí za tím, že za klimatickými změnami je člověk

reklama

To Gretu nepotěší. Vůbec není pravda, že všichni vědci se shodují, že za globálním oteplováním a klimatickými změnami stojí člověk a jeho produkce CO2. Již druhý nositel Nobelovy ceny se podepsal pod Světovou klimatickou deklaraci, která říká, že neexistuje žádná klimatická krize. Dr. John F. Clauser, jenž loni získal nejprestižnější mezinárodní vědecké ocenění za fyzikální výzkumy v kvantové mechanice, podpořil dokument vymezující se vůči tomu, co sám označuje za zpolitizovanou „novinářskou pseudovědu“ o údajně hrozící klimatické katastrofě. Tato „pseudověda“ podle něj není založena na faktech a ve svých důsledcích ohrožuje světovou ekonomiku a s ní blahobyt miliard lidí.

Dokument dříve podepsal Ivar Giaever, který je rovněž nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Tu získal v roce 1973 spolu s dalšími dvěma vědci za „objevy týkající se tunelových jevů v pevných látkách“. Za Světovou klimatickou deklarací stojí organizace Global Climate Intelligence Group (Clintel) sdružující osobnosti, které se stavějí skepticky k mediálním narativům o blížící se klimatické apokalypse a konci světa. Informovaly o tom Parlamentní listy.

V dokumentu, který zatím podepsalo přes 1 300 vědců, inženýrů a dalších expertů z více než 30 různých zemí, se mimo jiné píše: „Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by měli zejména zdůrazňovat, že jejich výstup modelování není výsledkem magie: počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd. Bohužel v mainstreamové vědě o klimatu není většina těchto vstupů jasně stanovená. Věřit výsledkům klimatického modelu znamená věřit tomu, co tvůrci do modelu vložili. A to je právě problém dnešní diskuse o klimatu, v níž hrají klimatické modely ústřední roli. Klimatická věda degenerovala na diskusi založenou na víře, nikoli na zdravé sebekritické vědě. Měli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely. V budoucnosti musí výzkum v oblasti klimatu klást výrazně větší důraz na empirickou vědu.“

V této deklaraci světově uznávaných vědců se dále dočteme, že „neexistuje žádná klimatická nouzová situace“. Autoři poukazují mimo jiné na to, že oteplování nezpůsobují jen antropogenní, nýbrž i přírodní faktory, přičemž tento proces je navíc pomalejší než apokalyptické modely předvídaly.

Vědci podepsaní pod dokument dále jasně konstatují, že neexistuje žádný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že „globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo zvyšuje jejich četnost“. Autoři dokumentu se v něm také vyjadřují k mediální démonizaci oxidu uhličitého: „CO2 není znečišťující látkou. Je to plyn nezbytný pro veškerý život na Zemi.

Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je příznivé pro přírodu, ozelenění Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě.“ Opatření ke snižování emisí CO2 považují autoři deklarace za nákladná a škodlivá.

