Kaprálová (PRO): Sbírka na smrt… život mezi hyenami

Přátelé, víme všichni, že kdyby korporátní média, podporující progresivistickou dosud vládnoucí partu mafiánů, nezastřela lidem mysl svými dezinformacemi, již by se z nich nikdo do sněmovny nepodíval a my bychom nemuseli nyní čelit těžké palbě špíny, kterou nás atakují jejich mediální čoklové, kteří se ještě snaží znejistět Andreje Babiše a nějak zasáhnout do složení vládní koalice ve svůj prospěch.
Moje naštvanost na lidi, kteří strany současné vládní koalice opět poslali do sněmovny, je obrovská. Jejich slepota, laxnost a nevědomost mě frustrují a trhají zevnitř. Ale pořád ještě, byť velmi ztěžka, si dokáži jejich konání nějak vnitřně ospravedlnit.
Jsou ale věci, které ospravedlnit za žádných okolností nelze. Které jsou neakceptovatelné, a ještě pár let nazpět by byly i těmi progresivistickými médii odsouzeny. Včera můj zrak ulpěl na titulku „Pošleme na ně Danu Drábovou. Češi vybírají peníze na střelu, která dokáže trefit Moskvu…“
Řekněme si to narovinu… je to děsivé. Děsivá je představa, že kolem nás chodí hyeny, které pořádají sbírku nikoli na pomoc bližnímu, ale sbírku na cosi, co má být nástrojem smrti! Zfanatizované hloupé hyeny, které pozbyly již jakýchkoli morálních hranic.
Přátelé, uvědomme si, že jsme dospěli do doby, kdy se válka stala běžnou součástí veřejného diskursu, kdy se sbírka na raketu (!) stala normalitou. Těmto progresivistickým zfanatizovaným hyenám jsou ukradené všechny potenciální oběti – staří, mladí, děti… Už je slyším, jak vyřvávají, že pomáhají těm, kteří jsou napadeni. Aniž by připustili, že realita se nemusí odvíjet od vykonstruovaného mediálního vzorce.
Vy tupci tupí, úcta k životu je jednou z tradičních lidských hodnot! Pokud se vzdáme její ochrany, vzdali jsme se práva na výsadu, která nám byla dána, tedy nazývat se lidmi! Sbírat peníze na útočné prostředky? To už není obrana, to není solidarita… To je sprostá agrese, zahalená do dobročinného letáku.
A mimochodem: „Pošleme na ně Danu Drábovou?!“ Jak je to vámi míněno? Jako projev piety? Ujišťuji vás, že toto vaše „gesto“ nese pachuť cynismu a zvrácenosti! Vy, kteří máte cokoli společného s iniciativou „Dárek pro Putina“, nemáte na oplátku pranic společného s označením „člověk“…
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
