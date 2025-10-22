Bartoš (Piráti): V čem jsou Piráti jiní?

23.10.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tomu, čím se Piráti liší od jiných politických stran a hnutí

Bartoš (Piráti): V čem jsou Piráti jiní?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

“Je zřejmé, že Piráti ve sněmovně představují „něco jiného“, nějakou jinou stranu, jiné myšlení. V čem jsou jiní? Čím tak vadí? Každého napadne, že je to politická strana, která není bez chyb, ale dodnes nemusela řešit žádnou svoji úplatkářskou kauzu. V tom se liší od ostatních,” hodnotí Martin Fendrych ve svém článku (ZDE) a dodává: “Jediná strana, která má nějakou hlubší kotvu k mladým lidem. A navíc má nyní klub, kde drtivě převažují ženy. Samé jinakosti, znaky progresivního myšlení. A to se dnes (po americkém vzoru) nejen nenosí, ale i trestá.”

A protože jsme slíbili, že budeme pracovat a hájit zájmy běžných lidí, tak náš potenciál naplníme nehledě na mstivého Babiše a porážené SPD a Klausovy Motoristy. Do právě rodící se sněmovny už předkládáme první zákony: protikorupční a protikmotrovský balíček, pro který už vyjednáváme podporu, nebo slíbenou a již napsanou novelu, které ušetří ročně desetitisíce více jak 90 % rodin v ČR.

Díky za vaši důvěru i podporu a sdílení.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
