Herman (ANO): Šel Středočeský kraj vedený STAN na ruku Číně? Hrozí špehování v PID?

Protože jsem byl v příspěvku přímo zmíněn, osloven a požádán o zjednání nápravy, či o prozkoumání, a protože se považuji za člověka, který se ve veřejných zakázkách orientuje, výzvu jsem přijal.
Na úvod je třeba říci, že samotný Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NUKIB) zaujal k firmě HUAWEI velmi razantní stanovisko, když ve svém doporučení pro zadávání veřejných zakázek uvedl, že zadavatelé mohou rizika plynoucí z používání systémů čínských firem Huawei a ZTE zohlednit už při zadávání veřejné zakázky. Jinými slovy mohou zadavatelé produkty těchto firem ze soutěže vyloučit.
Z dostupných informací plyne, že třeba Finanční správa a Generální finanční ředitelství toto varování zcela respektoval. „Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je ze zákona pro Finanční správu závazné, jsme tedy povinni se jím řídit,“ řekl MfD mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Martin Herman, MPA
Ve mnou zkoumaném případě se ale Středočeský kraj a jeho příspěvková organizace IDSK zachovaly zcela opačně. Nejen, že v zadávací dokumentaci rizika plynoucí z používání sporných systémů neeliminoval, ale podle INVIG dokonce zakázku ušil na míru na jediný systém, který mohl dodat právě jen HUAWEI!
Paradoxně byly důvodem k vyhlášení zakázky dle IDSK „stále větší požadavky na ochranu zpracovávaných dat“. Proto překvapí, že zmíněná zadávací dokumentace obsahovala podmínku, která vyhovovala právě výrobkům HUAWEI.
Ještě více ale překvapí, že byl Středočeský kraj na toto riziko upozorněn zvenčí, a to v rámci výběrového řízení, kdy obdržel podnět, který na výhodnost zakázky pro jediného dodavatele upozorňoval.
Dotaz k zadávací dokumentaci
„Zadavatelem definované parametry omezují výběr pouze na jediný typ přepínače od firmy Huawei. Tímto zadáním dochází k omezení veřejné soutěže,“ píše se v podnětu s tím, že je v této souvislosti Středočeský kraj požádán v souladu s doporučením NUKIB ohledně společnosti Huawei a omezení veřejné soutěže o přehodnocení rizik spojených s omezením zakázky na firmu Huawei a úpravu technické specifikace nebo změnu veřejné zakázky.
Odpověď z Kraje, kde vládne STAN a jím dosazený ředitel, mě velmi překvapila a znepokojila.
„Pokud dodavatel ve své výše citované žádosti jmenovitě zmínil výrobce „Huawei“, zadavatel v obecné rovině podotýká, že stávající legislativa ani příslušná rozhodnutí orgánů veřejné moci nestanoví automatickou povinnost zakázat používání komponentů od tohoto výrobce ve strukturách zadavatelů a v zadávacích řízeních,“ píše se v ní.
Odpověď Středočeského kraje na dotaz
Tedy ani stín pochybnosti nad tím, že firma, která se do výběrového řízení přihlásila jako jediná, což nahrává spekulaci o tom, že zakázka jí byla tzv. „ušitá na míru“, by mohla prostřednictvím systémů firmy HUAWEI znamenat pro tak rozsáhlý projekt státního významu, jakým Pražská integrovaná doprava je, jakékoli riziko.
Ani slovo o tom, že by se tím mohly dostat do ohrožení data uživatelů PID.
Přitom přesně toto jednání je v přímém rozporu s doporučením NUKIB. Ten uvádí doslova, že „Používat zařízení HUAWEI na klíčových místech kritické infrastruktury – stávající i nově budované – znamená vysokou hrozbu“ a dodává, že „Technologie HUAWEI představují na citlivých místech riziko nejen kvůli potenciální špionáži, ale i kvůli ohrožení běžných služeb státu“.
Na tomto místě je třeba připomenout, že IDSK je součástí projektu PID (Pražské integrované dopravy), který shromažďuje údaje o všech svých uživatelích aplikace PID Lítačka (osobní údaje, platební karty, identita atd.), či další údaje o spolupracujících firmách.
Zdroje:
Veřejná zakázka: Obnova ICT infrastruktury (ZDE)
Facebook (ZDE)
novinky.cz (ZDE)
Česká televize (ZDE)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV