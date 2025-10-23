Okamura vysvětlil, jak to bude s referendem o EU

„Pro nás je resort spravedlnosti důležitý. Mluvili jsme o zákoně o referendu, mluvili jsme o systému exekucí a také o ukotvení svobody slova a o cenzuře. My v SPD prosazujeme svobodu slova, aby se občané nebáli mluvit,“ uvedl Okamura po jednání přítomným novinářům.
Podle něj byla řeč také o stavu českého soudního systému a o odpovědnosti politiků za jejich činy. „Mluvili jsme samozřejmě o soudním systému a o právním systému v České republice. Mluvili jsme také o zvýšení odpovědnosti politiků za své činy, protože to, co tady předvádí Fialova vláda třeba v kauze Bitcoinů, kdy způsobili škodu 50 milionů, přitom by si to měli zaplatit sami,“ dodal.
Jednání s ANO a Motoristy sobě označil za „velmi věcné a konstruktivní“. „Ta diskuse byla hodně široká a musím říci, že jsme ve finále nalezli shodu,“ uvedl předseda SPD.
Podle Okamury se nyní pracuje na společném programovém prohlášení, které má vymezit základní priority vznikající vládní spolupráce. „Aktuálně pracujeme na programovém prohlášení, takže jde o ty všeobecné věci, na kterých se shodujeme. Ta konkrétní náplň bude věcí až dalších schůzek, ale v programovém prohlášení bude shoda na tom, aby se tyto věci zlepšily,“ řekl.
Tomio Okamura
Jedním z návrhů, které přinesli Motoristé sobě, je vznik inspekčního orgánu Ministerstva spravedlnosti k prověřování práce justice a státního zastupitelství. Okamura potvrdil, že i tato myšlenka byla na stole: „Diskuse byla vedena na téma zkvalitnění práce pro občany těchto institucí. Byla poměrně dlouhá a široká, protože tam bylo dnes až sedm právních expertů za všechny strany. Ale ty konkrétní parametry, to je otázka až dalších jednání.“
Zákon o referendu jako symbol dohody
Významnou část dnešní schůzky tvořila debata o zákonu o obecném referendu. SPD podle Okamury trvá na tom, aby občané měli možnost rozhodovat i o zásadních otázkách, byť si je vědom, že současná politická realita podobný rozsah neumožní.
„Debata na téma referendum byla velice věcná. Samozřejmě známe svoje postoje a stanoviska s hnutím ANO. My jsme dali na stůl zákon o všeobecném referendu v plném znění a samozřejmě z diskuse vyplynulo to, co už je od hnutí ANO známo, že samozřejmě voliči určili, že ten zákon, kdy by se rozhodovalo i o vystoupení z EU nebo NATO, není realisticky možný prosadit,“ řekl Okamura.
Podle něj se SPD přesto podařilo vyjednat kompromis. „Kompromisy jsme ale hledali, aby ten zákon byl co nejširší, a k mému milému překvapení se ten kompromis rámcově dohodl. Takže na to, že máme 15 poslanců z 200, jsou tam otázky, které jsou k naší spokojenosti. Poprvé se do programu vlády dostane zákon o obecném referendu a to je dobrý výsledek,“ uvedl.
Okamura zároveň zdůraznil, že jeho voliči tento postup podporují. „A naši voliči mi dávají zpětnou vazbu, že jsou to dobré kroky, protože ta politická realita je taková, jaká je. Když si dáme na misky vah to, zda se vymění Fialova hrůzovláda, nebo zda s 15 poslanci budeme blokovat sestavení nové vlády kvůli zákonu o referendu v nejširším měřítku, tak jednoznačně máme podporu voličů, abychom dostali do programového prohlášení alespoň nějaký zákon o referendu,“ uzavřel.
autor: Jakub Makarovič