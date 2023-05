Okamura (SPD): Není to smlouva o spolupráci, ale o budoucí vojenské přítomnosti USA v ČR

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout několik bodů na změnu programu schůze Poslanecké sněmovny na dnešek. Jako bod číslo jedna bych chtěl navrhnout bod s názvem Fialova vláda schválila smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje armádě USA používání vojenských prostor a budov. Já k tomu řeknu naše stanovisko. Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území. O víkendu půjde ministryně obrany - můžu poprosit o zjednání klidu?

Děkuju. Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území. Vláda Petra Fialy schválila smlouvu se Spojenými státy americkými o přítomnosti amerických vojáků v České republice. Není to smlouva o spolupráci, ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov.

Abych dokončil to, co jsem před tím přerušením chtěl říct, že o víkendu jede ministryně obrany Jana Černochová z ODS podepsat do USA tuto smlouvu o vojenské přítomnosti amerických vojáků v České republice. Vůbec to tady s námi nikdo za SPD neprojednával. Ano, bude se to tady projednávat, ale ta arogance Fialovy vládní pětikoalice, kdy v podstatě bez veřejné diskuse s občany se rozhodli o tom, že si odsouhlasili na vládě smlouvu o vojenské přítomnosti amerických vojáků v České republice, to si myslím, že opravdu je nepřípustné.

Jak říkám, SPD s tím zásadně nesouhlasí. Jak jsem se dozvěděl i dneska, tak SPD je jedinou stranou v českém Parlamentu, jedinou stranou ve Sněmovně, která nesouhlasí s touto smlouvou. My se za to nestydíme, že jsme jediní. My se za to vůbec nestydíme, že jsme jedinou stranou v Parlamentu, naopak je potřeba to zdůraznit, která nesouhlasí s touto smlouvou mezi Českou republikou a USA, kterou tady natvrdo proti zájmům spousty občanů tlačí Fialova vláda a právě ministryně obrany Jana Černochová z ODS.

Budu pokračovat. Američtí vojáci budou také moci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. A už jsem samozřejmě hovořil o tom, že ta smlouva umožňuje používání vojenských prostor a budov na letecký základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť, Mošnov.

Samozřejmě já když o tom hovořím s lidmi z Moravskoslezského kraje, tak značná část občanů má velké obavy z umístění amerických ozbrojených sil v areálu letiště Mošnov. Oni se toho bojí a já myslím, že ty obavy jsou zcela oprávněné. A SPD plně stojí za občany, kteří nechtějí přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky. Za nás říkám, že my nechceme tady ani americké vojáky, ani ruské, ani německé, prostě my nechceme tady přítomnost cizích vojáků na našem území, že tady budou v nějakých budovách, anebo si tady snad dokonce budou stavět základnu. Takže jak říkám, ve všech těchto lokalitách, o kterých jsem tady hovořil a konkrétně jsem je jmenoval, mohou USA stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevření stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských a vzdělávacích center a tak podobně.

V případě schválení smlouvy Parlamentem, nicméně vláda už to schválila a paní ministryně Jana Černochová tuto smlouvu jde teď podepsat o víkendu do Spojených států amerických, přestože vaše vláda má podporu 30 % obyvatel, ani ve volbách jste nezískali většinu, ve volbách vás volilo 43 % občanů. Tak opravdu je to další přelom v tom vašem jednání Fialovy vlády, že vy tady o vaší vůli pouze tady podepisujete smlouvu a odsouhlasili jste si přítomnost amerických vojáků v České republice. No a v případě schválení té smlouvy, což vy už jste ji na vládě schválili, teď to jde paní ministryně Černochová podepsat do USA o víkendu a aktivně se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA a to včetně rodinných příslušníků.

Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Ještě nám - tady se snažíte občanům věšet bulíky na nos a ještě neříkat pravdu, protože tato smlouva mezi USA, Českou republikou zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. To tady podepisuje ministryně obrany Jana Černochová z ODS. A to tady odsouhlasila vláda ODS premiéra Petra Fialy.

Samozřejmě mi píšou i advokáti a upozorňují na to, na co už jsem upozorňoval tady ve Sněmovně. Tuším, že jsem o tom tady mluvil před čtrnácti dny, před třemi týdny, že pokud američtí vojáci spáchají trestný čin na území České republiky, tak nemají spadat dle vládou schválené smlouvy pod jurisdikci českých orgánů činných v trestním řízení. Myslím, že toto by bylo taky potřeba vyjasnit. Tak něco odpudivého tady prostě nebylo ani za protektorátu.

Takže já tedy musím říci, že to je další věc, která je velmi problematická. A samozřejmě víme i ze zahraničí, že se to velice řeší. A že ten nesouhlas občanů s tímto momentem například, o kterém hovořím, připomenu znásilnění mladých dívek, školaček v Japonsku, kdy z toho byly obrovské problémy, kdy američtí vojáci na základně toto řešili a samozřejmě americká strana nechtěla vydat. Tuším, že se to povedlo jenom v jednom případě po dlouhých jednáních, aby byli souzeni podle japonských zákonů, které jsou samozřejmě mimořádně tvrdé v těchto ohledech. Takže to samozřejmě je pro nás další věc, která by byla úplně nepřijatelná, aby - když tady ti američtí vojáci spáchají takovou trestnou činnost, tak aby nemohli být souzeni podle českých zákonů. Pravda, v Americe je v některých státech trest smrti, u nás ne. A já si myslím, že za nějaké tyto skutečně závažné trestné činy ta přísnost je jistě v různých ohledech na místě. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. To znamená, de facto by se jednalo o takovou imunitu prostě v těch místech, kde budou ti američtí vojáci operovat.

Samozřejmě další úplně nepřijatelná věc, co tady předvádí Fialova vláda, vláda ODS a tady paní ministryně Jana Černochová z ODS, že tato smlouva je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět. To znamená deset let bez možnosti výpovědní lhůty, prostě deset let a je to tak. To znamená, vy nás tady vlastně zavazujete na deset let, Fialova vláda, která vládne menšině, teď to tady budete tlačit Sněmovnou. A skutečně já si myslím, že tohleto mimochodem by byla zrovna typicky otázka na referendum. Ovšem ani vládní koalice, vládní pětikoalice nechce zákon o referendu umožnit, leží tady z pera SPD už třetí volební období. Pravda, snažíme se o to léta, všichni nám to tady blokujete. Ale i ten návrh referenda, který navrhuje hnutí ANO, teď nově to neumožňuje o tom hlasovat. Neumožňuje, že hnutí ANO v tom návrhu o referendu říká, že zakazuje lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách. To znamená, v podstatě SPD je jedinou stranou, která tady prosazuje tu skutečnou demokracii. A ten návrh SPD o referendu tady leží ve Sněmovně. Vy nám ho tady blokujete, všechny ostatní strany. A tady by to právě umožňovalo. A myslím, že je to typický příklad, kdy by zajisté se lidé toho referenda zúčastnili. A otázka by byla jednoduchá: Chcete takovou smlouvu o přítomnosti, vojenské přítomnosti USA? Nebo nechcete vojenské přítomnosti v České republice? Takhle tady zákon o referendu kvůli ostatním stranám není, my ho tady máme podaný za SPD, vy nám ho blokujete. No a samozřejmě pak tady dochází k takovýmhle excesům, kdy samozřejmě vůbec, kdy tady Fialova vláda přijímá prostě návrhy, které podle mého názoru - by s nimi značná část občanů nesouhlasila.

Takže to, že tato smlouva je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět, to opravdu je v podstatě nepřijatelné pro nás. A já vím, že proto máte řadu důvodů. Já už jsem slyšel nějaké důvody, ale to nás přece vůbec nezajímá. Jako my jako SPD nechceme prostě přítomnost amerických, ani ruských, ani jiných vojáků na území České republiky. Jako naši voliči mají prostě neblahé vzpomínky na rok šedesát osm. Mají neblahé vzpomínky na druhou světovou válku, ať z východu nebo ze západu. Tady prostě tuto řekl bych přítomnost vojáků nechceme. To znamená, nechceme, aby nás tady premiér Petr Fiala a paní ministryně Černochová z ODS zatahovali do války, což neustále dělají. Tak jak jim přezdívají občané, co už jsem slyšel mnohokrát z úst občanů, nebo to píšou, že jste váleční štváči, to je taková přezdívka.

Takže já bych rád toto navrhl jako první bod, protože je to potřeba projednat, protože paní ministryně Jana Černochová z ODS jede do USA. Tady se dočítáme, že je to utajovaná mise. Což samo o sobě považuji úplně za neuvěřitelnou drzost a aroganci vůbec Fialovy vlády, abych - tedy k ženě se nějak - abych, protože paní ministryně je žena, tak tady nebudu nějak jako osobní. Ale považuju to za obrovskou aroganci té vlády.

Takže utajovaná mise, která nakonec není až tak utajovaná, ale utajovaná mise o tom - tajíte před občany České republiky, že tam vlastně jdete něco podepisovat. A to ještě jsme tady slyšeli, jak ta smlouva je v utajovaném režimu. No mně můžete stokrát říkat, že je to smlouva o vojenské spolupráci a že utajovaný režim je na místě. Ale ne v tomto případě. Tu smlouvu už různé státy NATO mají, ne všechny, to je potřeba zdůraznit, že s USA má tuto smlouvu uzavřeno pouze 24 členských států NATO a nemají to uzavřeno všechny státy NATO. Tuším, že států NATO je 31. Teď to tady nemám v poznámkách, ale mám dojem, že je jich 31. Takže jenom chci říci, že to není tak, že to musíme mít uzavřeno. A navíc ta arogance Fialovy vlády je vidět i v tom, že například Slováci, jestli si dobře pamatuji, tak Slováci, kteří šli do ulic a protestovali proti této smlouvě, tak jestli si pamatuju dobře, tak prezidentka Čaputová na základě toho tlaku veřejnosti a na základě toho tlaku, že si to slovenská vláda uvědomila, tak museli ustoupit v jedné dílčí věci, že tam dali - teď nevím, jestli se to jmenuje vysvětlující doložka, teď jsem zapomněl ten termín - prostě tam dali dodatek, takový "dvouvětný", kde právě napsali, že to neznamená vytvoření americké základny na Slovensku. Omlouvám se, jestli jsem to neřekl přesně, ale v tomto smyslu to tam proběhlo. Teď to nemám v poznámkách, ale četl jsem o tom a slyšel jsem o tom. To znamená samozřejmě, že nějaká sebereflexe na Slovensku proběhla, byť to teda podepsali a vzbuzovalo to odpor veřejnosti. My jako SPD, znovu říkám, s tou smlouvou nesouhlasíme. Ale i tahleta minimální sebereflexe nebo nějaká veřejná diskuse, tak ta ze strany Fialovy Vlády arogantně neprobíhá. Takže to bych chtěl jenom ukázat i na to sousední Slovensko.

My jsme přesvědčeni o tom, že smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a zbytečná. Jak jsem říkal, tak s USA ji má uzavřenou pouze 24 členských států NATO, to znamená není to většina. Pardon, většina to je, ale nejsou to všechny. A navíc již má Česká republika uzavřenou smlouvu NATO SOFA, takže v podstatě i z tohoto pohledu je podle našeho názoru ta smlouva zbytečná a navíc, jak jsem říkal, ta smlouva je podle našeho názoru i nevýhodná. Hnutí SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území a budeme samozřejmě hlasovat ve Sněmovně proti schválení této smlouvy. No jak jsem četl, tak podle všeho budeme jediní, kdo bude hlasovat proti, protože jsem se dneska dočetl, že kolegové z druhé opoziční strany váhají. Ale to nevadí, my prostě budeme hlasovat proti, protože my prostě nesouhlasíme a SPD říká jasné ne cizím základnám a vojákům na našem území a bude hlasovat ve Sněmovně prostě proti schválení této smlouvy.

Takže to je první bod, který bych chtěl navrhnout. "Štěstí mi přálo", protože shodou okolností tady zrovna sedí paní ministryně obrany Jana Černochová, takže si myslím, že vládní koalice by tento opoziční bod SPD nemusela zamítat a že by k tomu mohla právě proběhnout diskuse. My máme v našich řadách SPD vojenského odborníka, plukovníka ve výslužbě pana poslance Radovana Vícha, která pracoval léta i ve strukturách NATO, pracoval léta v zahraničí, pracoval na generálním štábu dlouhá léta, má vystudovanou jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu, takže právě si myslím, že by ta diskuse tady měla proběhnout, protože paní ministryně Černochová vůbec nic nemá s vojáky společného a není kompetentní ani odborně zdatná. Myslím, že by tady měla právě ve srovnání s těmito odborníky, které my máme v našich řadách - a vůbec si myslím, že i ta diskuse o té výzbroji, myslím, že by byly tady na místě zajímavé otázky, abychom vyzkoušeli paní Černochovou v tom, jak se vyzná v té výzbroji, protože ty nákupy, to je opravdu neuvěřitelné - a prostě my nemáme šanci se na to vlastně nějak adekvátně dotázat. Takže za nás říkáme, že náš poslanec Radovan Vích je plně připraven, ostatně dělá to desítky let, celý život, a zná ty věci z hlavy, tak si myslím, že je ta diskuse na místě, protože když teda chcete podepisovat takové závažné smlouvy, paní ministryně Černochová, a chcete takovýmto způsobem zase namotat české občany do vašich záležitostí, tak myslím, že by bylo dobré si tady udělat názorový pingpong s naším expertem a naším odborníkem, jak to tedy je. Jestli se teda nebojíte, to uvidíme na tom dalším hlasování. Takže my jsme kompetentní, SPD, máme kompetentní lidi no a rádi bychom tohle téma probrali, protože musím říct, že to téma rezonuje Českou republikou a vy té diskusi ve Sněmovně, vaše vláda, prostě bráníte. Takže toto je záležitost.

Bod číslo dvě, který chci navrhnout na pořad schůze Poslanecké sněmovny a vlastně i navazuji na to, co jste tady předvedli včera, vaše vláda, kdy pravicová vláda, říkáte si ODS-pravicová strana, a vy jste tady navrhli dokonce podle § 90, abyste tady během jednoho dne schválili zvýšení daní. A už jste si to protlačili prvním čtením. ODS přišla zvyšovat daně a už nečeká ani minutu a včera podle § 90 jste zvýšili spotřební daň, zvyšujete, prošlo to prvním čtením, v prvním kroku na benzin a naftu. Takže ODS, strana, která slibovala nezvyšování daní, už neváháte, zveřejnili jste konsolidační balíček. Žádný konsolidační balíček to není samozřejmě, to je škodlivý balíček, a už nečekáte ani vteřinu a ministr financí Zbyněk Stanjura, místopředseda ODS, už se tady rozčiloval, protože my jsme na to dali samozřejmě veto jako opoziční strana. Chtěli jste to tady prohlasovat během jednoho dne, chtěli jste všem občanům zvýšit daně už okamžitě. Ano, ODS připravila zvýšení daní všem občanům a teď to budete postupně dávkovat letos, příští měsíc například, kdy budete přicházet s dalšími návrhy na zvyšování daní občanům, co jsem slyšel. Ale teď natvrdo ODS přišla zvyšovat daně všem občanům České republiky. Ano, je to ODS. Slibovala nezvyšovat daně a už jste si tady prohlasovali o 1,50 Kč zvýšení spotřební daně na benzin a naftu. No a jak se dneska dočítáme v médiích, tak samozřejmě ta cena nafty se bude v létě zdražovat a dočítáme se, že bude dokonce i dražší než v okolních zemích, kvůli ODS, která zvyšuje daně. Takže ODS zvyšuje daně úplně natvrdo všem občanům a samozřejmě je to flagrantní porušení předvolebních slibů, protože řada voličů ODS volila... (Poslanec Adamec ze sálu: Starej se o sebe!) Ale pane předsedo! Pan předseda Adamec mi tady říká, že se mám starat o sebe, ale já se starám o naše voliče, pane předsedo, že náš volič kvůli vám bude teď platit vyšší daně. Takže já se starám o naše voliče. To, že představitelům ODS docházejí nervy a volají tady na mě "starej se o sebe", tak pominu zase to arogantní tykání, to už od vás známe, ale ty trošku zoufalé výkřiky, chápu vaši situaci. Ale ODS tady teď zvýšila daně, bude zvyšovat daně a zvyšujete je našim voličům. Ale ta pointa je - ano, kdybyste byli strana, která měla v programu zvyšovat daně, to měla ČSSD třeba a podobně, ale vy jste měli v programu a nalákali jste řadu vašich voličů na to, že jste slibovali nezvyšovat daně. ODS říkala, že nebude zvyšovat daně a říkala to celá koalice Spolu, TOP 09 a KDU-ČSL tam ještě je. A vy jste zvýšili daně, už jste udělali první krok včera, plošně všem.

Jenom bych chtěl zdůraznit ještě ten § 90, aby občané jenom věděli, o čem hovořím. To je tady podle jednacího řádu, vážené dámy a pánové, kdy, když něco navrhne nějaká strana podle § 90, tak si to můžou schválit "jedním hlasováním" během jednoho dne. Proč tak pospíchají, ODS? ODS tak pospíchá, aby občanům zvýšila daně, přestože slibovali pravý opak, že včera § 90, aby už to bylo během jednoho dne. A pak se tady pan ministr financí Stanjura rozčiloval na nás, na opozici, proč jsme to zavetovali, aby to bylo v § 90, proč jsme zavetovali to, aby to bylo během jednoho dne, aby to už bylo hned. To znamená pravicová ODS, která si hraje na pravicovou stranu, pouze hraje, to my už dávno vidíme, to není žádná pravice, tak ti, kteří říkají sami o sobě, že jsou pravicovou stranou, tak přišli se zvýšením daní, dokonce za jeden den, aby to bylo jedním hlasováním.

Takže všichni občané teď pocítí na svých peněženkách tento krok ODS, která přišla zvyšovat daně, a dokonce už tak na to zvýšení daní všem občanům pospícháte, aby to proběhlo během jednoho dne, čemuž jsme zabránili. Tady opozice SPD spolu s druhou opoziční stranou s hnutím ANO jsme tomu samozřejmě zabránili, protože ve dvou můžeme dát veto. Ano, ve dvou, podle jednacího řádu jsou potřeba dva kluby, tak jsme se tady domluvili s hnutím ANO, říkám to férově, je to tak. A zabránili jsme tomu, abyste během jednoho dne zdražili občanům daně. My jako opozice tady bráníme zvyšování daní, byť vy si to pak prohlasujete tou vaší stoosmičkou, ale aspoň jsme to oddálili občanům. Oddálili jsme to, abyste jim ihned vytáhli peníze z peněženek. Ale ODS dál tlačí zvyšování daní. Zvyšujete daně. Teď chystáte i další věci, přestože jste říkali opak.

Takže to je politika ODS - zvyšovat daně všem občanům. A je potřeba to pořád opakovat. A budeme to samozřejmě opakovat. A myslím, že se ani nikdo z ODS nemůže zlobit. A překvapuje mě ta vzteklá reakce tady pana předsedy Adamce, předsedy hospodářského výboru, protože přece se snad nestydíte za to, co navrhujete? Já se za SPD nestydím za jedinou věc, co tady navrhujeme. Já se nestydím za jedinou věc, kterou jsem kdy řekl v médiích k našemu programu. Já si za vším plně stojím. Nevím, proč se někdo z ODS tady rozčiluje a stydí se za to a vadí mu, když tady mluvím o tom, že ODS zvyšuje daně. Vždyť to tady pan premiér prezentoval. Prezentoval to pan ministr Stanjura. Všichni to vidíme. Včera jste ty návrhy sem přinesli. Tak nevím, za co se stydíte? Že zvyšujete lidem daně? Všichni lidé to vidí v přímém přenosu. Vůbec nechápu, proč to tedy navrhujete, proč to tady prosazujete, když tady potom někdo vykřikuje. To je opravdu problém obrovský, že zvyšujete daně.

Navíc tady přichází ještě další věc, proto jsem o tom začal mluvit, že Evropská unie za podpory Fialovy vlády schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Členské státy Evropské unie včetně České republiky reprezentované zástupcem Petra Fialy z ODS definitivně schválily další balíček závazných klimatických norem, který má začít platit od roku 2027 a přinese markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí pro české občany a firmy. ODS v tom pokračuje. Pokračuje v tom Fialova vláda v čele s ODS, ostatně premiérem je člen ODS. Takže vy pokračujete v tom zdražování a pokračujete v podpoře Green Dealu, přestože Petr Fiala - sám jsem se těch předvolebních debat zúčastnil - se stavěl ke Green Dealu kriticky, ale poté, co jste se dostali do vlády, tak všechno, co se týče zdražování a tohohle Green Dealu, tohohle klimatického přehnaného aktivizmu, schvalujete jako na běžícím pásu, vláda Petra Fialy, a poškozujete dokonce už všechny občany České republiky.

Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí. O tom žádná. Samozřejmě. Ale nemůže to být na základě příkazu Bruselu, ale na základě skutečných potřeb a možností českých občanů a české ekonomiky. Ale ODS to jede jedno za druhým. Vy jste schválili další balíček závazných klimatických norem, který přinese od roku 2027 markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí pro české občany a firmy. Česká vláda dokonce souhlasila se všemi předloženými návrhy.

Podstatou těchto nových opatření Evropské unie je budoucí nesmyslné zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Tyto nové emisní povolenky, které opět schválila ODS a pětikoaliční vláda v čele s premiérem Petrem Fialou za ODS, zdraží litr benzínu či nafty zhruba o 3 koruny. Nejdramatičtější bude nárůst cen černého uhlí pro vytápění domácností, kde lze očekávat zdražení minimálně o 40 %. V průběhu s růstem cen elektřiny a plynu jde o další likvidační opatření pro české domácnosti a o přímý doklad ekonomické a sociální škodlivosti Evropské unie.

Abychom si to shrnuli - včera tady vláda protlačila prvním čtením, samozřejmě přes odpor SPD, jste protlačili zvýšení spotřební daně na naftu a na benzín o 1,50 koruny. A kromě toho vláda Petra Fialy z ODS ještě navíc hlasovala a souhlasila s tím, aby se s další zpřísňující normou z Evropské unie - místo abyste byli proti, jste byli pro - a která zdraží litr benzínu a nafty o další zhruba 3 koruny. Takže to už máme 4,50 kvůli vládě ODS, Petra Fialy a vaší pětikoalice - Piráti, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, ODS. Proto o tom chci hovořit, protože je to aktuální na základě toho, co se tady stalo včera.

Takže vy, vaše vláda o 4,50 v tuto chvíli zdražujete všem lidem. Zdražujete benzín a naftu o 4,50 na litr všem lidem úplně zbytečně. To je politika ODS. Jde prostě o přímý důsledek postupné realizace plánu Evropské unie Green Deal, který ale za Českou republiku v minulosti podpořil expremiér Andrej Babiš z hnutí ANO a naprosto aktivně a otevřeně jej podporuje současná Fialova vláda. Hovořme o tom, jakým způsobem a co slibovala ODS před volbami, a jaké jsou kroky, které ODS teď dělá. Je to úplně proti programu, v rozporu s veškerými sliby, co dávala ODS jejich voličům.

A samozřejmě nebudu zastírat, že voliči ODS píšou. Píšou, samozřejmě, protože jsou nespokojeni. Jsou velmi nespokojeni s politikou ODS. Cítí se zrazeni - a oprávněně. Obrovské množství voličů ODS píše, protože volili ODS právě kvůli tomu slibu nezvyšování daní a kvůli určité konzervativní politice i ohledně Green Dealu. Ale pravý opak je pravdou. A vy jste jim zvýšili daně. Budete zvyšovat daně občanům. Včera jste už protlačili první věc. A občané, kteří volili ODS, jsou tímto samozřejmě velmi rozčíleni. A já jim rozumím. My jim rozumíme v SPD. A samozřejmě takové voliče v SPD, pakliže by se rozhodli pro volbu SPD, nezradíme.

Dle názoru hnutí SPD by Česká republika neměla tato škodlivá opatření implementovat do svého právního řádu, a naopak bychom měli usilovat o přijetí zákona o všeobecném celostátním referendu, který by občanům umožnil hlasovat o vystoupení České republiky z EU, které se ukazuje být čím dál nutnějším a aktuálnějším. A samozřejmě jenom zdůrazním, že zákon o všeobecném referendu tady SPD podalo a leží nám tady ve Sněmovně a vy nám ho blokujete. Samozřejmě by bylo na místě, abyste občanům umožnili hlasovat v referendu a abyste umožnili přijetí toho návrhu zákona SPD o referendu.

Takže navrhuji bod číslo dvě: Fialova vláda schválila markantní zdražení benzínu, nafty či uhlí. Jako bod dvě bych to dal dneska - jako mimořádný bod.

Pak tady mám bod číslo tři, a to je ta kauza, kterou jsme tady teď viděli, nebo ten problém, kdy premiér Petr Fiala shazuje vinu za zdražování na Českou národní banku, přitom za něj může Fialova vláda. Jak jsme všichni viděli, tak premiér Petr Fiala z ODS obvinil v televizi Českou národní banku a jejího guvernéra Aleše Michla z nedostatečného boje proti inflaci, jejíž výše je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě. Jasně, 15 %. Průměr v EU je 8 %. Fialova vláda je jako vždy, už jsme si na to zvykli, byť si na to zvykat nechceme a nebudeme, ale zvykli tady ve Sněmovně, máte tady většinu, tak Fialova vláda je vlastně v tomhletom jedna z nejhorších v Evropě. Prostě nezvládli jste inflaci. Nezastropovali jste ceny elektrické energie u výrobců. A toto je výsledek.

Samozřejmě premiér Petr Fiala se zoufale snaží shazovat vinu za zdražování na Českou národní banku, která přitom koná, přestože všichni víme, že za tato zdražování může právě premiér Petr Fiala a jeho vláda. A takový ty zoufalý výmluvy na Ukrajinu, tak to snad už všichni občané vidí, že je to lež, protože to by tím pádem měly problémy i jiné evropské země. Ale problémy má právě Česká republika kvůli Fialově vládě, mimochodem tou monstrózní inflací, která je v podstatě jednou tak vysoká než průměr v Evropské unii. Navíc to tempo zadlužování České republiky 200 miliard za leden až duben letošního roku, rekord v historii samostatné České republiky dokonce udělala vláda, negativní rekord. A podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat dokonce to tempo zadlužování České republiky je nejvyšší v Evropě vůbec. Nejvyšší. To znamená, není to nějakou Ukrajinou, konfliktem na Ukrajině, je to neschopností a kompetentností premiéra Petra Fialy z ODS a jeho ministrů. Takže samozřejmě v této situaci premiér Petr Fiala, místo aby se k tomu postavil jako chlap a odstoupil, podal demisi, tak hází vinu jak malé dítě, kope kolem sebe a hází vinu na ty, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Takže realita je samozřejmě taková, že Česká národní banka již mnoho měsíců proti inflaci bojuje, přičemž preferuje metodu posilování kurzu české koruny prostřednictvím takzvaných měnových intervencí, což je prodej eurových rezerv a nákup českých korun. Silný kurz české koruny tak zlevňuje dovážené zboží, což je důležité hlavně u ropy a působí protiinflačně. Beze zbytku platí - a vidíme to po celé Evropě, že na vývoj inflace mají enormní vliv opatření jednotlivých vlád.

Hlavními protiinflačními nástroji podle názoru SPD musí být snižování deficitu státního rozpočtu primárně prostřednictvím snižování výdajů, snižování státního dluhu a regulační opatření, která zabrání dalšímu růstu cen. Fialova vláda jde ale opačnou cestou a chystá se zvyšovat nepřímé daně, DPH a spotřební daň. O tom už jsem hovořil, že jste zvýšili včera, jste si tady protlačili zvýšení spotřební daně na benzín a naftu, takže zdražíte. ODS zvýšila daně lidem hnedka, už jako první krok jste zvýšili daně lidem a zvýšili jste cenu benzínu a nafty o 1,50 koruny každému občanovi České republiky. A my jsme jako SPD tady byli proti, jsme proti tomu a budeme proti tomu. Ale ODS je pro zvyšování daní. Tak já s tím nesouhlasím, ale když si to tak myslíte, tak je to vaše politická odpovědnost. A navíc chcete zvyšovat i majetkové daně, daň z nemovitosti, přestože jste před volbami tvrdili, sám jsem viděl ten citát tehdejšího poslance ODS Zbyňka Stanjury, současného ministra zdravotnictví, že nebudete zvyšovat daň z nemovitosti. No a jako první ODS udělala, že už připravila zvýšení daně z nemovitosti všem občanům České republiky. No a to všechno bude působit jednoznačně proinflačně. Takže ten váš v uvozovkách konsolidační nebo daňový balíček je jednoznačně proinflační. Proinflační. A ještě více to zdraží většinu zboží a služeb občanům České republiky.

Z pohledu SPD je momentálně klíčové snížit ceny energií, kdy máme stále nejdražší elektřinu přepočtenou na paritu kupní síly v rámci Evropy a kde u plynu jsme druzí nejdražší. To ostatně vyplývá i z čísel Evropského statistického úřadu Eurostat. Řešení, o kterém tady mluví už SPD dlouho, už od loňského jara, je v zastropování ceny elektřiny přímo u výrobců a v nákupu plynu přímo od producenta s nejvýhodnější cenou. Jenom bych chtěl upozornit, když už jsem u těch statistik Evropského statistického úřadu Eurostat, tak ostatně to bylo zveřejněno, je to asi čtrnáct dní zpátky, za loňský rok, tak nejnižší nárůst cen plynu z celé Evropské unie mělo Maďarsko. Nejnižší. Právě díky tomu, že má tu bilaterální smlouvu s Ruskem. No má ji i Rakousko atd. Takže to jenom říkám ohledně těch cen, nechci do toho teď míchat nic jiného. A my jsme na to tady celou dobu upozorňovali. Ale Fialova vláda zbytečně vytahala doslova stamiliony minimálně, možná i miliardy, českým občanům z kapes, z jejich peněženek tím, že nezajistila levné energie, na rozdíl od okolních zemí.

No a v rámci snižování cen potravin je podle našeho názoru potřeba právě udělat tu kombinaci snížení DPH na potraviny na nulu, kontrolní a regulační opatření. To jsou řešení, která navrhuje SPD, která však vláda odmítá. Tady je opravdu tristní situace na Ministerstvu zemědělství, které vedou lidovci, KDU-ČSL, ministr Nekula, to je takový ten neviditelný ministr, kterého když jsem se ptal občanů, tak vůbec nikdo nezná, přitom by měl řešit drahé potraviny, neřeší nic. Ale vzpomeňte, jak už vloni na jaře říkal o tom, že bude kontrolovat marže obchodníků. Uplynul rok a nezkontroloval evidentně, výsledek jeho činnosti je nulový. Tak za co jiného by měl ministr odstupovat? Když máme drahé potraviny, občané jezdí nakupovat do Polska, kde je DPH nula na potraviny, to jsme tady od začátku navrhovali, SPD, teď vybrané potraviny - DPH na nulu - snížili i Portugalci, takže to není ojedinělý jev v Evropské unii, lze to bez problémů. Fialova vláda to ale nechce udělat. A samozřejmě jako ti neschopní ministři ve vládě. Prostě já chápu, že je někdo neschopný a neví si rady, ale to by měl dospěle prostě odejít a položit to, ne aby ho tam lidovci, pan Jurečka, předseda KDU-ČSL, tam toho ministra drží zuby nehty, přestože na jeho nečinnost doplácí doslova všichni občané České republiky. A premiér Fiala k tomu mlčí taky. Takže to je špatně. A občané mají zbytečně drahé potraviny. Čeští občané kvůli Fialově vládě.

Takže bod číslo tři na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Premiér Petr Fiala shazuje vinu za zdražování na Českou národní banku, přitom za něj může Fialova vláda.

Bod číslo čtyři na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Ministr práce Jurečka z KDU-ČSL a Fialova vláda nesou odpovědnost za to, že desítkám tisíc občanů nebyly přiznány důchody v zákonné lhůtě.

Já si myslím, že ta situace je opravdu doslova skandální, protože Česká správa sociálního zabezpečení, která přímo podléhá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL, absolutně nestíhá vyřizovat žádosti občanů o důchody. Desítky tisíc občanů, konkrétně se to týká 25 500 osob, v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě 90 dnů. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim Česká správa sociálního zabezpečení podala jakoukoliv informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod. Ale jde o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění a aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Ministr Jurečka z KDU-ČSL ale tento kritický stav vůbec neřeší. Naopak dochází k rušení poboček České správy sociálního zabezpečení například v Praze, což situaci naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády.

Takže o čem je tady řeč? Občané si požádali o důchod, na který mají nárok, ale neschopný ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL nezvládá opakovaně a dlouhodobě řízení ministerstva a jemu podřízených organizací, no a občané čekají na důchod, na přiznání důchodu i déle než půl roku. Přitom potřebujou peníze. Kvůli Fialově drahotě mají občané finanční problémy.

A dokonce, přestože je to zákonný nárok, je tady zákon o důchodovém pojištění, aby byly důchody přiznávány a vypláceny včas, Petr Fiala z ODS a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL to nedokážou zajistit. Takže já to chci dát jako bod číslo 4, jako mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny, protože SPD samozřejmě bojuje za všechny slušné občany. A když desítkám tisíc lidí Fialova vláda nepřizná důchody jenom proto, protože nezvládají řízení úřadu, a lidé čekají půl roku na to, bez odpovědi, tak to si myslím, že úplně skandální situace. Co mají ti lidé dělat bez těch peněz? Takže to je bod číslo 4.

Tady bych rád zdůraznil ještě důvod, proč tady navrhuji mimořádné body. Protože už jsem o tom hovořil včera a samozřejmě tuším, že někteří vládní poslanci budou lhát a budou říkat, že tady Okamura nebo opozice bránili dneska tomu, aby se pomohlo lidem v dluzích. Není to pravda, je to lež. Takže to znovu říkám jak pro média, tak pro veřejnost. My jsme navrhli včera, já osobně jsem tady navrhl, abyste dneska dali jako první dva body na schůzi Poslanecké sněmovny, abyste dali pomoc lidem v dluzích, takzvané milostivé léto, to je to odpuštění penále na sociálním pojištění a tak dále.

Takže my jsme tady navrhovali, aby to byl bod číslo 1 a 2, a vy jste nám to zamítli tady. Vládní koalice nám to zamítla, protože pro vás to není priorita. A vy jste si místo toho, abych to vysvětlil, kdo to včera nesledoval, dali na dnešní schůzi Sněmovny jako první bod bod Česká televize, neboli, že chcete novelou zákona politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. A ty dva body, které mají pomoci lidem druzích, jste dali až jako bod 2 a 3.

A my samozřejmě - nejenom, že jsou tady závažné body, aktuální, které já tady navrhuji a je potřeba je projednat, protože - a všechno stihneme i včetně toho, abychom pomohli lidem dluzích, přestože vy jste to odsunuli až jako bod 2, 3, ale samozřejmě to, co SPD v žádném případě nechce, je, aby Českou televizi a Český rozhlas z peněz koncesionářů SPD, mimo jiné, aby je ovládla Fialova vláda, protože je to nedemokratické. A je to prostě nedemokratické a protože Fialově vládě klesají preference, už vám věří jenom kolem třiceti procent občanů, tak vy se snažíte tady protlačit jak korespondenční volbu, která umožňuje manipulaci, co jsme viděli v zahraničí, nebo nějaké nepřesnosti, tak samozřejmě chcete politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, aby vám přišli na ruku, aby se tam vysílaly provládní názory, probruselské názory a pokud možno, aby se opoziční názory tam nevysílaly - nebo co nejméně.

To znamená, já jsem vás na to upozorňoval včera, že je dobré, aby ty zákony na pomoc v jen dluzích, které SPD prosazuje a preferujeme je, tak aby byly jako bod číslo 1, 2, aby ta Česká televize přišla až jako bod číslo 3. Vy jste to ale zamítli, vy jste to nechtěli. Tak tady jenom o tom říkám, aby pak někdo z vládních poslanců neříkal, že Okamura a opozice tady bránili pomoci lidem v dluzích.

Není to pravda. Vy jste tomu zabránili, vy tomu bráníte jako vládní pětikoalice. Vy. Vy tomu bráníte, protože pro vás je prioritou ovládnout Českou televizi a Český rozhlas politicky, aby vysílali to, co vy chcete, proto jste to dali jako bod číslo 1 dneska. A proto, protože to není vaše priorita, tak až jako bod 2 a 3 dala vládní koalice pomoc lidem v dluzích.

Takže je to potřeba vysvětlit, protože já, když jsem byl včera v televizi s paní Pekarovou Adamovou, předsedkyní Sněmovny, tak to opravdu nešlo vydržet, ty lži, protože paní Pekarová Adamová - každý si to můžete přehrát, každý si to můžete teď přehrát - ona řekla, že opozice tady nenavrhuje, takže jmenovala mimochodem i hnutí ANO, do toho zahrnula, že tady nenavrhujeme žádné legislativní návrhy v rámci pomoci lidem.

Tak já jsem tam na to řekl, že snad paní Pekarová nechodí - ona vůbec nesleduje jako předsedkyně Sněmovny, jaké zákony jsou v pořadí na programu schůze? Vždyť to chodí každému poslanci? Tam jsou desítky návrhů zákonů SPD, na podporu rodičů s dětmi, na zdanění, vyvádění těch dividend nadnárodními korporacemi, paní Pekarová tam zalže v přímém přenosu, že SPD nic takového navrhuje, a přitom to tady leží, leží ve Sněmovně, ten zákon.

Co tam dělá za těch tři sta tisíc měsíčně? Ona vůbec neví, která bije. To je úplně neuvěřitelné. Takže jsem se musel samozřejmě ohradit proti této lži předsedkyně Sněmovny paní Pekarové Adamové. Jak může vůbec říct, že opozice tady nic navrhuje - což ona to vzala tedy úplně v množném čísle, vzala obě dvě opoziční strany - když tady jsou desítky návrhů.

Ona to prostě neví. Ona prostě není kompetentní vůbec řídit Sněmovnu. Vůbec neví, co je na programu schůze a jaké zákony jsou tady podávány. Ale tak kdyby nevěděla, tak OK. No, tak samozřejmě my jsme pro ni nehlasovali a nechceme, my nesouhlasíme s tím, aby předsedkyní Sněmovny - ostatně my jsme tady navrhovali, obě opoziční strany, její odvolání, že ano - ale to, že vůbec neví, která bije a ještě lže v přímém přenosu v televizi, že opozice ní se navrhla, při tom jsou tady přímo, úplně, černé na bílém nastrkány dokonce desítky našich zákonů, v sociální oblasti a dalších zákonů, tak to je opravdu - že někdo takhle vůbec může lhát přímo lidem do očí, to je úplně neuvěřitelné. Neuvěřitelná situace.

Já jsem si tedy myslel, že slovní manipulace, tak to jsem si zvykl na všechno možné už, co slyším, ale jako takhle úplně černé na bílém, že někdo řekne, tak to opravdu - buď je to normálně přímo lhář, anebo prostě vůbec neví, co se děje ve Sněmovně, což je problém, (nesrozumitelné) musím říct.

Takže já o tom hovořím z toho důvodu, že my tady chceme, aby se lidem pomohlo z těch dluhů, ale zároveň samozřejmě chceme - a vy jste si to takhle předřadili, ten program, vládní koalice, že vaší prioritou je politické ovládnutí České televize. Ale ten důvod, proč já tady navrhuji ty body, je, že se mezitím staly samozřejmě aktuální věci, ten další důvod, a to tady postupně, ty body, navrhuji, protože je to potřeba projednat hned, zítra je čtvrtek, pak pátek a samozřejmě potom už schůze Poslanecké sněmovny končí.

Takže pojďme teď k dalšímu mimořádnému bodu. Takže jenom jsem vás chtěl požádat, aby někdo z vládních poslanců, já už jsem... vždycky mi někdo pošle nějaký Twitter, nějaký tweet a takhle, kde se vždycky lže, vládní poslanci lžou o tom, co se tady navrhuje ze strany opozice, překrucují to, lžou, říkají, že když chce někdo mír a nechce válku, že je proruský, a takové lži tady říkají a úplně tady motají jedno s druhým, takže to už jsem si zvykl.

Takže vás chci vyzvat k tomu opakovaně a vysvětlit vám to tady. Radši to tady recykluji a opakuji, abyste nelhali. My jsme byli ti, kdo chtějí pomoci lidem v dluzích. A vy jste nám to zamítli včera, ten návrh, aby to byl bod 1 a 2. Vy jste nám to zamítli. Takto to je a jako prioritu jste si dali tady politické (ovládnutí?) České televize. To je pro vás priorita, pro nás je to pomoc lidem v dluzích.

Pojďme tedy na další bod, bod číslo 5, mimořádný bod, který já bych tady rád navrhl, a to je bod s názvem Fialova vláda škodí živnostníkům. Fialova vláda škodí živnostníkům. Téměř milion občanů se dosud nepřihlásil do datových schránek, které jim k 1. lednu letošního roku povinně zřídila Fialova vláda. Ano, zřídil (jim?) to stát (na?) návrh Fialovy vlády z ODS. Tento údaj vyplývá z informací Digitální a informační agentury. Pro tyto občany to může znamenat vážné problémy. K aktivaci datové schránky totiž dojde i bez jejich přihlášení, což přináší pro jejich uživatele nové povinnosti a riziko vysokých pokut.

Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdržely. Problémem je především to, že nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka zůstane neaktivní. Na řadu potom přichází takzvaná fikce zpřístupnění datové schránky, která se automaticky aktivuje po patnácti dnech od doručení přístupových údajů, a od této chvíle platí takzvaná fikce doručení, kdy se dokumenty zaslané do datové schránky považují za doručené po deseti dnech. A občanům tak může hrozit i reálné riziko exekucí.

Se zřízením a zpřístupněním datové schránky je rovněž spojená povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. O tom opět statisíce živnostníků neví. Zároveň většina z nich hodlá podávat svá daňová přiznání i nadále standardním způsobem, na které jsou zvyklí. Značné množství živnostníků také nepracuje s internetem či počítačem. Takže činnost Fialovy vlády a ODS tedy objektivně směřuje proti zájmům živnostníků, které hnutí SPD naopak vždy pevně hájí. Jak už jsem mluvil navíc, teď ještě všem občanům budete zvyšovat daně a živnostníkům chcete zvýšit daně také. Máte to v tom plánu, takže ODS bude zvyšovat daně plošně všem občanům i živnostníkům. A samozřejmě s tím SPD nesouhlasí a my budeme hlasovat proti. Protože my stojíme na straně živnostníků a pracujících lidí a nebudeme jim zdražovat životy, když (on?) mluví za SPD. Ano, Fialova vláda jim ty životy chce zdražit. Takže to je bod číslo pět.

Další bod, který bych rád navrhl na schůzi Poslanecké sněmovny... mám tady ještě různé návrhy. Samozřejmě vůbec nemůžeme souhlasit s tím, že prezident Pavel po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem vyzval k tomu, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie, aby byly zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou do konce letošního roku, přestože tam probíhá konflikt. Tak to si myslím, že je samozřejmě úplně nepřijatelné. A my za SPD říkáme, že jsme proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, přestože to nesplňuje ani ty základní podmínky, a to dlouhodobě bez ohledu na aktuálně probíhající válečný konflikt, znamená zásadní ekonomické a bezpečnostní riziko pro všechny členské státy Evropské unie. Přičemž Česká republika by patřila mezi takto nejvýše ohrožené země. To bych tady jenom rád řekl ještě v souvislosti s tím, co tady předvádí Fialova vláda, protože Petr Pavel je samozřejmě prezidentem, kterého podpořila Fialova vláda, takže tam je to ruka v ruce a my prostě s tímhletím nemůžeme souhlasit.

Nicméně já se vrátím k návrhu svého bodu, kdy bych rád sdělil... ano, to je tady ten problém další, že počet nelegálních migrantů na území České republiky narostl o 40 %. Takže to bude můj bod, který navrhuji, mimořádný bod, jménem hnutí SPD, bod číslo šest. A cizinecká policie odhalila za první tři měsíce letošního roku 2 658 nelegálních migrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 %. Drtivá většina z těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. Nejčastěji odhalenými migranty pobývajícími nelegálně na našem území byli občané Ukrajiny, Moldavska, Sýrie, Turecka, Maroka a tak dále. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali podle cizinecké policie falešnými doklady.

Za loňský rok, a to jsou opravdu monstrózní čísla, čeští policisté zadrželi na našem území - a je to jenom špička ledovce, z důvodu nelegální migrace zadrželi 29 235 osob, což bylo ve srovnání s rokem 2021 nárůst o 18 065 osob. To znamená to je více než stoprocentní nárůst. To znamená vydělte si to počtem dní v roce a vlastně každý zjistí, že hranice České republiky jsou jako cedník. A vloni mezi nimi převažovali, dvě třetiny z nelegálních migrantů byli občané Sýrie. Takže ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné a z hlediska bezpečnosti českých občanů žádoucí obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních migrantů. My podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, aby prostě ty kontroly tam byly, a to neznamená fronty na hranicích, jak zase někdo lže, vždycky z těch oponentů straší, překrucuje slova.

Znamená to, že ti policisté tam budou přítomni trvale. A samozřejmě ta vytipovaná riziková auta a ta riziková místa budou prostě kontrolovat trvale. A to si myslím, a vůbec to nemá nic společného s přechody českých občanů, kteří samozřejmě nadále můžou mít bezproblémový přechod. Tento bod číslo šest navrhuji s názvem jako bod šestý na schůzi Poslanecké sněmovny dnes - Počet nelegálních migrantů na našem území narostl o 40 %.

Samozřejmě tím velkým problémem, a to bych chtěl navrhnout jako bod sedm, je to, co Fialova vláda předvádí ohledně těch cen energií. My to tady říkáme už více než rok, že čeští občané mají kvůli Fialově vládě nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. Ano, slyšíte dobře. Nejvyšší ceny energie platíme v celé Evropě kvůli Fialově vládě. Takže ta neschopnost Fialovy vlády prostě něco pozitivně řešit pro české občany je úplně černé na bílém, a je to šílený. Měli byste odstoupit. Protože čeští spotřebitelé platili i ve druhém pololetí roku 2022 v přepočtu na takzvanou paritu kupní síly nejvyšší ceny za energie v celé Evropě. A vyplývá to z aktuální analýzy Evropského statistického úřadu Eurostat. Čeští občané a podnikatelé platili v tomto období za 1 kWh silové elektřiny 38 eurocentů, což byla v absolutních číslech čtvrtá nejvyšší cena v Evropě a po přepočtu na paritu kupní síly spolu s Rumunskem dokonce cena v rámci Evropy nejvyšší.

Ještě větší změnu k horšímu zaznamenaly české domácnosti a firmy kvůli Fialově vládě z hlediska dodávek zemního plynu. Cena za 1 kWh plynu stoupla ve sledované době o 90 % na 19 eurocentů. Jde opět o nejvyšší cenový tarif v přepočtu na kupní sílu v celé Evropě. No, ale tady je potřeba dodat i b. Takže kvůli Fialově vládě máme nejvyšší ceny energie v Evropě v přepočtu na kupní sílu. No tak samozřejmě, Češi nemají tak vysoké platy jako mají třeba Němci a Rakušané. Podívejte se, kam vy jste to dovedli, vaše vláda, za rok a něco, kam jste dovedli občany České republiky.

Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou rovněž hlavní příčinou rekordní míry inflace v České republice, která je opět jednou z nejvyšších v Evropě. Tyto údaje Eurostatu mimo jiné ukazují, že Fialova česká vláda pro snížení cen energií neudělala prakticky nic. A že špatně provedené a opožděné zastropování cen nepřineslo žádné pozitivní dopady. Naopak. Vládě Maďarska, Polska, Slovenska či Chorvatska se podařilo díky vhodně zvoleným regulačním opatřením udržet ceny kilowatthodin elektřiny pod úrovní 20 eurocentů a ceny kilowatthodiny plynu pod 5 eurocenty, což je v případě elektřiny polovina a v případě plynu čtvrtina české ceny. Znova to opakuju. V těchto okolních srovnatelných zemích těm vládám Maďarska, Polska, Slovenska či Chorvatska se podařilo udržet cenu elektřiny na polovině a u plynu na čtvrtině české ceny.

Takže podívejte se, jakým způsobem se chová Fialova vláda, to je otřesné. Vy jste si vzali za rukojmí české občany a jejich peněženky a teď se vás nemůžeme zbavit. Přitom občané by to samozřejmě žádali, což je pravda, protože i podle posledního průzkumu vám věří už pouze 30 % občanů. To znamená většina občanů už vás nechce. A přesto se tady držíte u té vlády zuby nehty. Samozřejmě tyhlety údaje Evropského statistického úřadu Eurostat jasně demonstrují neschopnost a neochotu české Fialovy vlády z ODS skutečně efektivně bojovat za snížení cen elektřiny a plynu v České republice. Přitom k tomu má česká vláda mnohem lepší výchozí předpoklady, než mnohé evropské země i díky tomu, že jsme ve výrobě levné elektřiny naprosto soběstační a ještě ji vyvážíme. SPD jasně říká, že je nutné tohoto potenciálu co nejrychleji využít, zastropovat ceny elektřiny na nízké úrovni přímo u jejich domácích výrobců a výrazně snížit i cenové stropy pro spotřebitele.

To předpokládá získat plnou kontrolu státu nad největším domácím producentem elektřiny společností ČEZ a převzít tedy následně plnou odpovědnost za proces výroby, distribuci a prodej elektřiny.

Ano, my říkáme, chceme, aby vláda zestátnila ČEZ. Je vykalkulováno, že by to stálo cirka 200 miliard korun. No, ale vzhledem k těm dividendám, které jsou ke 100 miliardám, tak vidíte, že ta návratnost by byla velmi rychlá. Samozřejmě potom by vláda, potažmo stát, získala plnou kontrolu a plnou odpovědnost nad výrobou, distribucí a prodejem elektřiny. Českým občanům by to jednoznačně prospělo, protože by mohla být ještě levnější elektřina. Ale za vás je naopak nejdražší, za vaší vlády.

Jako bod sedm na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji bod, že nová opatření EU výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti. Já to pak ještě zopakuji. Poslanci Evropského parlamentu schválili ukončení vydávání bezplatných emisních povolenek v průmyslu, takzvaný systém ETS, do roku 2034 a zpoplatnění emisí z vytápění budov a v silniční dopravě, systém ETS 2, od roku 2027.

Proč o tom hovořím? Toto nové opatření EU - je to zároveň i název toho bodu - výrazně prodraží průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti v České republice. Za SPD říkám, že odmítáme Green Deal a tento systém emisních povolenek. Znovu zopakuji, že SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale rozumným způsobem, nikoliv na základě direktiv z Bruselu, ale na základě skutečných možností České republiky a našich skutečných potřeb. Protože ty ceny energií už eskalují a ta opatření Green Dealu jsou často tak aktivistická a tak nesmyslná, že to úplně likviduje naši ekonomiku a naše občany z hlediska financí.

Samozřejmě dodám, že ke konečnému vstupu těchto nesmyslných a nejen pro Českou republiku všestranně škodlivých opatření v platnost je ještě třeba závěrečný souhlas vlád členských zemí Evropské unie.

No, ale podívejme se na to, jak se hlasovalo v Evropském parlamentu. Naprosto absurdní je skutečnost, že europoslanci ještě následně podpořili vytvoření takzvaného Sociálního klimatického fondu, který má ochránit domácnosti a podnikatele před vysokými cenami energií a náklady na dopravu vyvolanými právě zpřísněním systému emisních povolenek, který ti samí poslanci schválili krátce předtím. Já se u toho ještě potom zastavím. Všechna tato opatření, která vychází z projektu Evropské unie Green Deal a legislativního souboru Fit for 55 povedou k dalšímu výraznému zdražení průmyslové výroby, dopravy, energií, vytápění, výstavby a nemovitostí v České republice.

Jak jsem říkal, tak hnutí SPD zásadně odmítá tento projekt Green Deal, také systém obchodování s emisními povolenkami, pro jehož zpřísnění nyní samozřejmě hlasovali - a u toho se chci zastavit, kdo hlasoval pro nové opatření EU, které výrazně prodraží v České republice průmyslovou výrobu, dopravu, energie, vytápění, výstavbu a nemovitosti všem našim občanům - poslanci Fialovy vládní koalice. Hlasovali pro to samozřejmě europoslanci Fialovy vládní pětikoalice.

Konkrétně pro to hlasovali Piráti a TOP 09. Je to tak, Piráti a TOP 09 hlasovali teď v Evropském parlamentu pro zdražení průmyslové výroby, dopravy, energie, vytápění, výstavby a nemovitostí pro české občany. Tak jim to zdražení asi připadá ještě malé, co tady Fialova vláda předvedla. Nám ne. Naši europoslanci pochopitelně hlasovali proti. Takže tady přesně vidíme, kdo za koho kope.

Ale opravdu směšné na tom je - proto se u toho chci ještě zastavit - že nejprve ti europoslanci v Evropském parlamentu, tihleti probruselští aktivisté, nejprve hlasují pro to, že zdraží občanům nemovitosti, výstavbu, vytápění a energie a následně v dalším hlasování si ti samí europoslanci prohlasují Sociální klimatický fond, z kterého budou dávat dávky lidem z našich peněz, samozřejmě z peněz nás všech, kterým to oni sami zdražili tak, že pak nebudou mít peníze na své živobytí a na své bydlení. To je neuvěřitelné, co tady předvádí Evropská unie.

To znamená, místo aby nezdražovali ty životy, tím pádem by nebyl potřeba sociální klimatický fond, tak oni to nejdřív zdraží a ještě v rámci té stejné schůze Evropského parlamentu udělají z těch zoufalých lidí, kteří potom nebudou mít na bydlení - třeba to můžou být senioři, ti už dneska na to nemají, nebo matky samoživitelky a podobně - tak je ještě je pošlou na dávky, aby si potom potupně žádali o nějaké sociální dávky, přestože jsou to slušní lidé, žijí slušným životem. To je neuvěřitelné, to je neuvěřitelné, co tady předvádí europoslanci Fialovy vládní pětikoalice a vůbec ten Evropský parlament a Evropská unie jako celek!

Takže to chci navrhnout jako bod číslo osm, abychom toto projednali. No, a to je z mé strany všechno. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: Generální stávka. Už o ní jednám Okamura (SPD): Českým domácnostem zbývá měsíčně méně peněz ANO se drží, koalice propadá. Kdyby teď byly volby, nastane velký pat Okamura (SPD): Šéf ztrátové pošty dostal štědrý bonus i loňské odměny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama