Kandidátka vládního STAN pro letošní volby do Evropského parlamentu Danuše Nerudová podporuje migraci do ČR. A také podporuje Green Deal EU, který všem našim občanům zdražuje energie, potraviny a dopravu. Naopak hnutí SPD odmítá podporu migrace a šílený Green Deal. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

