Okamura (SPD): Okomentoval bych to asi slovy hodně slimáčků a málo kapustičky

reklama

Vážené dámy a pánové,

já jsem zaznamenal v uplynulé dny vyjádření ministra vnitra a předsedy stan Víta Rakušana, který na sociální síti X tvrdil, bývalý Twitter, že koalice Piráti a STAN neříkala před volbami, že nebudou zvyšovat daně. No, a okamžitě byl usvědčen hnedka těmi lidmi, co jsou na síti X, a já jsem si to hnedka vytiskl, kde právě koalice Pirátů a STAN, tady Vít Rakušan, konkrétně předseda STAN, a Ivan Bartoš z Pirátů, tvrdili, a je tady k tomu článek z 9. 9. 2021 na Novinkách (předseda Okamura ukazuje plénu písemný materiál), kde když zahajovali horkou fázi kampaně v Ústí nad Labem, tak přímo tvrdili veřejnosti: nechceme zvyšovat daně ani brát bohatým, slibují Piráti a hnutí STAN - cituji.

Takže vlastně ministr vnitra Vít Rakušan byl opakovaně během týdne usvědčen z obrovské lži, z další obrovské lži. Takže on tvrdil veřejnosti teď, že prý Piráti a STAN neříkali, že nebudou zvyšovat daně a zároveň tady jsou usvědčeni, že to před volbami občanům tvrdili. Přímo říkají: nechceme zvyšovat daně ani brát bohatým před volbami. Takže já bych se toho vrchního dezinformátora Víta Rakušana, předsedy hnutí STAN, chtěl zeptat, proč lže. Proč šíří dezinformace?

Už se to stalo podruhé za týden, kdy minulý týden Vít Rakušan, předseda STAN, označil složenku na sociální dávky ve výši 96 tisíc, kterou jsem zveřejnil, za falešnou, a ono se ukázalo, že je pravdivá. Potvrdilo se, že jsem zveřejnil pravdivou složenku. A to je ta kriminální rodina z Ostravy, kde má na sebe napsáno babička devět dětí, protože její děti jsou v kriminále a ve výkonu trestu. Takže jim platíme vězení a ještě dávky 96 tisíc. Vůbec nechápu, že se nikdo nezeptá, jak může ty děti vlastně vychovávat, když svoje vlastní děti vychovala do kriminálu.

Ale v každém případě vrátím se zpátky. Takže já se ptám vrchního dezinformátora Víta Rakušana, teď tady není, před chvílí tady mluvil. Vůbec nevím, kam zmizel, když tady právě teď je ta platforma, že se opozice může ptát. Zmizel i premiér Fiala. Ten tady nebyl vlastně. Tak chci jenom říct, ten tady zmizel minulý týden vždycky, když o něco jde, tak chci se tedy zeptat, kdy se tedy omluví předseda STAN Vít Rakušan voličům jejich voličům, že je obelhali. To znamená, vy jste slibovali před volbami 9. 9. 2021, kdy jste zahajovali horkou kampaň, bylo to v Ústí nad Labem, že nebudete zvyšovat daně a teď daně zvyšujete. Takže znovu se ptám, jestli ten útvar na potírání dezinformací, který vytvořil proti opozici předseda STAN Vít Rakušan, jak to tedy tam funguje?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jestli je to, jenom se potvrzuje, že je to šikana opozice. Že je to cenzura, umlčování opozičních názorů, že děláte takovou tu totalitní politiku. Ale já se ptám, kdy Vít Rakušan přestane lhát a šířit dezinformace? Samozřejmě, že tady mám stále vytištěno, jak koalice SPOLU před volbami tvrdila: Ne vyšší daně. Takže celá pětikoalice tvrdila, včetně Pirátů to tvrdili, STAN to tvrdil, koalice SPOLU, což je ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, jste tvrdili, že Ne vyšší daně. A Piráti, STAN: Nechceme zvyšovat daně. A teď přímo obelháváte všechny vaše voliče, protože chystáte nejvyšší zvýšení daní v historii samostatné České republiky. Takže tohleto je první věc, kterou já bych tady chtěl otevřít a navrhuji bod, mimořádný bod na schůzi Sněmovny s názvem Sliby vládní koalice, abychom tady probrali. A navrhuji to jako bod číslo dvě, protože bod číslo jedna už tady máme ohledně ministra financí je tady návrh, což je určitě taky potřebný bod.

A já si myslím, že bychom to tady měli prodiskutovat, protože jedná se o to, že vy jste se dostali do vlády podvodem, protože kdyby vaše pětikoalice a všech pět stran říkalo, že nebudete zvyšovat daně před volbami vašim voličům, kdybyste popravdě řekli, že zvyšovat daně budete, tak podle mě vůbec nejste ve vládě dneska. Protože byste nedostali ty hlasy. Takže vy jste vlastně podvedli voliče úplně přímo jste je podvedli falešnými sliby a teď to tady máme přece černé na bílém, slibovali jste, že nebudete zvyšovat daně a vy je zvyšujete dokonce nejvíce v historii České republiky.

Takže to je bod, který jsem chtěl navrhnout a ještě budu k tomu mluvit i déle. A já bych tedy chtěl vyzvat, jestli jsou tady zástupci hnutí STAN a jsou tady ve Sněmovně poslanci, zdali by tedy odpověděli. Případně zástupci Pirátů, ty tady nevidím. Dobře, ti jsou čtyři, je tady pan Michálek, takže já bych chtěl, jestli byste se k tomu vyjádřili tady na mikrofon, protože tady to mám jasně černé na bílém, že jste říkali, že nechcete zvyšovat daně a neargumentujte Ukrajinou. To už jsme tady říkali stokrát, že Česká republika má nejnižší růst HDP ze všech zemí Evropské unie, dokonce jako jediná má záporný dokonce pokles. Takže kdyby to bylo Ukrajinou, tak mají ten problém i ostatní země kolem. No, nemají. Ceny energie taky. Jediná země, Česká republika, ze střední Evropy, která má ceny energií nad průměrem EU. Všechny kolem nás -

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5787 lidí

Tak, takže pojďme dál. Takže to je ten bod, o kterém jsem chtěl hovořit, otázku, jestli samozřejmě budou chtít reagovat. Takže to je to, co si myslím, že bychom měli probrat ty předvolební sliby nebo dokonce ony nejsou jenom předvolební. Protože třeba pan ministr, a k tomu se dostanu, Martin Baxa, ministr kultury vloni říkal, že vaše vláda nebude zvyšovat koncesionářské poplatky. Ale k tomu se ještě dostanu. A přitom teď jste oznámili. že Fialova vláda bude zvyšovat koncesionářské poplatky České televizi, Českému rozhlasu.

Ale pojďme dál. Já si myslím, že skutečně těch věcí, proč je to potřeba probrat, je více. Protože Fialova vládní koalice chce zřizovat již čtvrté ministerstvo navíc oproti minulé vládě. Teď tady představitelé Fialovy vládní pětikoalice oznámili, že chcete navíc zřídit Ministerstvo sportu. Já bych to okomentoval asi slovy hodně slimáčků a málo kapustičky. Protože samozřejmě my nemáme nic proti podpoře sportu. SPD podporuje sportování, ale to přece lze i bez zřizování nového ministerstva. Takže vy dokonce oproti vládě už chcete zřídit čtvrté ministerstvo navíc. To znamená opravdu ty náklady, které teď v situaci, že zvyšujete daně všem občanům a versus sami sobě jste si zvýšili platy politiků, Fialova vládní pětikoalice od letoška, tak teď a zároveň chcete zřizovat další ministerstvo, už čtvrté navíc.

Takže máme tady navíc oproti minulé vládě ministra pro vědu a výzkum, to je paní Langšádlová z TOP 09. Máme tady navíc ministra pro legislativu, to je pan ministr Šalomoun. Pak tady máme navíc ministra pro evropské záležitosti, nechápu, proč to není součástí Ministerstva zahraničí. Předsednictví ČR EU skončilo, ani z tohoto pohledu není žádný důvod. Ale vy prostě potřebujete upíchnout co nejvíce politických trafikantů z řad vašich spolustraníků, proto tady je další zbytečné ministerstva navíc. A teď chcete ještě navíc Ministerstvo sportu. Aby tam byl ministr, aby tam byli političtí náměstci, jiní ani nejsou dneska, že jo, to už jste si změnili. A aby tam byly zase ty sekretariáty, všechno možné. Takže to je, myslím, taky v této situaci problém. Znovu zdůrazňuju, my podporujeme sport, podporujeme sportování. Ale jsme přesvědčeni o tom, že teď rozhodně není vhodná doba na to dělat navíc čtvrté ministerstvo oproti minulé vládě.

Dále bych chtěl také zmínit problém kolem nákupu předražených 24 amerických stíhaček F-35. My to tady už říkáme asi rok, jako SPD říkáme, že odmítáme nákup 24 předražených stíhaček F-35, který vyjde daňové poplatníky na stovky miliard. A říkáme to od samého počátku. Nyní po roce jednání se tento nákup blíží ke svému uskutečnění a vláda Petra Fialy o něm bude za pár týdnů rozhodovat. To vše za situace, kdy stávajících 14 švédských letounů JAS-39 Gripen má nalétáno pouhých 50 % své životnosti, jejich pronájem končí v roce 2027 a švédská strana nám je nabízí po skončení pronájmu přenechat zdarma a k tomu nabízí jejich další modernizaci. Cena jedné stíhačky F-35 se aktuálně pohybuje okolo 160 milionů dolarů, 3,5 miliardy korun, je tedy třikrát dražší než Gripen. Je také velmi poruchová, ale zejména náklady na její provoz jsou astronomické, v porovnání s gripenem několikanásobné.

První kusy F-35 bychom dostali až v roce 2035 a jejich plný potenciál nikdy nevyužijeme. Hnutí SPD prosazuje moderní armádu orientovanou výhradně na obranu našeho území, ale díky politice současné vlády a stavu ekonomiky nás bezpochyby čekají těžké roky. Proto vyzýváme vládu Petra Fialy, aby od tohoto předraženého nákupu odstoupila. Samozřejmě, teď bych se krátce také zastavil u toho - ještě tedy jenom proglosuji nebo zmíním, že jak jsem tady ukázal, já už to tady ukazuji opakovaně - že všech pět vládních stran, jak Piráti, tak ODS, tak STAN, tak KDU-ČSL, tak TOP 09, jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně. Hned po volbách jste ten slib vašim voličům porušili. No a my samozřejmě uděláme nadále maximum pro to, aby se Fialově vládě nepodařilo rekordně zvýšit občanům daně.

Samozřejmě nás je tady 20, máte tady většinu, ale určitě se to budeme snažit znesnadnit. Samozřejmě teď se blíží třetí čtení toho vašeho okrádacího balíčku a my samozřejmě znovu se vás tady budeme snažit přesvědčit, že je to prostě špatně a je to hlavně v rozporu s vašimi předvolebními sliby.

Už jsem tady zmínil také to zvyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Znovu zopakuji - a ukazoval jsem to tady minulý týden - že jménem Fialovy vlády ministr kultury Martin Baxa ještě vloni veřejně tvrdil v médiích, že nebudete zvyšovat koncesionářské poplatky. Tak doufám, že tady nebudete zase lhát, že je to kvůli Ukrajině, protože to s tím fakt nemá nic společného - to doufám, každý ví - systém koncesionářských poplatků. Ale vy prostě chcete teď zvyšovat koncesionářské poplatky od roku 2025 pro Českou televizi i pro Český rozhlas.

Navíc se má výrazně, o 230 tisíc osob, zvýšit počet osob povinných tyto poplatky hradit. Jedná se o majitele počítačů, tabletů a mobilních telefonů, na kterých je možné rozhlasové a televizní vysílání přehrávat.

Ze strany vlády jde podle našeho názoru o vrcholný projev drzosti a mocenské arogance a také o další lež, protože jak jsem říkal, prostě jste slibovali opak, a to ještě vloni. Přitom Česká televize má k dispozici od koncesionářů každoroční astronomický rozpočet v objemu přes sedm miliard korun, přičemž disponuje další téměř jednou miliardou korun příjmů z reklam, sponzoringu a podnikatelské činnosti.

V SPD naprosto odmítáme, aby byli čeští občané dále nuceni pod hrozbou exekucí platit provládní a probruselskou propagandu takzvaných veřejnoprávních médií. To doslova, protože já tady znovu opakuji - a budu to opakovat pořád - už jsem osm let nebyl pozván, doslova osm let, do hlavního nejsledovanějšího politického diskuzního pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Znovu zdůrazňuji, ne že bych byl pozván a odmítl jsem, já jsem neodmítl ani jednou, ale prostě osm let jsem nebyl pozván. Česká televize takhle flagrantně zneužívá koncesionářské poplatky voličů SPD a zneužívá je v zájmu propagace předsedů jiných politických stran, konkrétně vládní pětikoalice. To je prostě špatně, protože voliči SPD jsou nuceni zákonem pod hrozbou exekuce platit koncesionářské poplatky. Přitom za ty poplatky, co jsou ze zákona nuceni platit, tam nevidí předsedu strany, kterou každý desátý občan v České republice, když to zjednoduším, taky volí. Takže to je skutečně totalitní cenzura, to jsou ty fašistické manýry, autoritářské manýry.

My se proti tomu budeme jasně stavět, protože my chceme svobodu a demokracii a chceme, aby se dodržoval zákon o České televizi a Českém rozhlase. V Českém rozhlase SPD také vystupuje v poměru s ostatními stranami mnohem méně, než odpovídá našemu volebnímu výsledku. Je to tak, ten graf za uplynulý rok mám v počítači, jak jsem říkal, k tomu se určitě ještě na podzim dostaneme. To je prostě normálně podvod, tohleto, to je prostě normálně podvod na občanech. Takže nutit někoho, aby platil poplatky a pak je platí v zájmu propagace vládní pětikoalice, to je vrchol opravdu.

Samozřejmě exponenti Fialovy vládní pětikoalice i ministr kultury Martin Baxa z ODS k tomu mlčí, protože vám to vyhovuje. Vy nejste žádní demokraté. Vy jste naopak proti demokracii, proti demokratické politické soutěži. Proto také představitelé Fialovy vládní pětikoalice, ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Fiala, cenzurují oponentní názory. Už jsem to tady říkal minule, že například jste vypnuli web Nová republika našemu europoslanci Ivanovi Davidovi. To je opravdu vrchol, vrchol arogance.

Takže hlavní dezinformátor v České republice Vít Rakušan, který minulý týden zalhal, že prý jsem zveřejnil falešnou složenku - ukázalo se, že ta složenka je pravá, doteď se neomluvil - teď zase zalhal na té stejné sociální síti X, Twitter bývalý, že prý koalice PirSTAN, Piráti, STAN, jste neříkali, že nebudete zvyšovat daně. Přitom vy jste to říkali před volbami. Vy jste obelhali - teď nevím, kolik jste měli voličů dohromady, ale určitě to bylo přes milion - takže vy jste obelhali v podstatě milion lidí a tenhleten člověk říká ostatním nebo si osobuje právo si hrát na nějakého vrchního cenzora a na jediného hlasatele pravdy, když lže v přímém přenosu a ani se neumí omluvit? To je strašný, to je opravdu strašný!

Takže samozřejmě tohleto je problém. My v SPD i z těchto důvodů - protože prostě jsou tam cenzurovány názory SPD v České televizi, viz pořad Otázky Václava Moravce, to je v podstatě ten hlavní problém - tak my navrhujeme úplné zrušení koncesionářských poplatků a prosazujeme přeměnu České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci, respektive příspěvkové organizace, se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem. Žádáme, aby tato veřejnoprávní média občany objektivně informovala o dění v České republice a ve světě a umožnila nestrannou diskusi na základě objektivních analýz.

Já tedy musím říct, že teď jsem třeba v neděli měl živý vstup do ČT24. Bylo to na téma půlročního působení prezidenta Pavla. Já to vždycky dávám celé, nesestříhané, všechna svoje vystoupení, na svoje sociální sítě - moje sociální sítě dohromady sleduje cirka 600 tisíc občanů České republiky - a nechám je si to vyhodnotit. Takže se stačí podívat na tu diskusi pod tím vždycky.

Musím říct, že samozřejmě na paní moderátorce nenechali voliči nit suchou, protože opět tak tendenční moderování, kdy to prostě opravdu úplně sálá z toho jejího výkonu, jak je provládní a jak je na straně pětikoalice, no tak já si myslím, že to prostě není dobře, že by ti moderátoři měli být vyvážení. Že by prostě měli být vyvážení, protože jsou placeni i koncesionáři z řad voličů SPD. Ale to oni neumí být vyvážení. Takže je to ten problém a doufám, že se to všechno spraví tak, aby byla vyváženost. Já vím, že se to provládním aktivistům a tady zástupcům politiků pětikoalice nebude líbit, protože oni nesnesou, když někdo hlásá jinou pravdu, než máte vy, ale prostě je to tak a je to součást demokracie a doufám, že to tak bude.

Jinak když už jsem mluvil o Vítu Rakušanovi - opravdu my to téma nenecháme zapadnout - a to je ten migrační pakt EU, který odsouhlasil jménem Fialovy vlády předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, protože to je opravdu problém a bude to problém. Protože, znovu zopakuji, že Vít Rakušan z hnutí STAN, ministr vnitra, odsouhlasil migrační pakt EU jménem Fialovy vlády, který zavádí povinné roční kvóty na imigranty a mluvíme o migrantech především z arabských, muslimských a afrických zemí. Ten migrační pakt zavádí způsob jejich přerozdělování po státech EU, anebo výpalné zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.

My říkáme, že to je opravdu ničivý a zhoubný migrační pakt a v červnu ho odsouhlasil předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, který chce, aby k nám přicházeli - i Fialova vláda chce - abychom byli zaplaveni islámskými a africkými imigranty.

A já na rovinu říkám, to nemá nic společného s rasismem, tyhlety výkřiky už si doufám necháte. Prostě vy chcete africké a islámské migranty v České republice, vládní pětikoalice, já říkám ne, my je nechceme. A samozřejmě jestli bude SPD po příštích volbách ve vládě, a my chceme být ve vládě, tak se tomu postavíme. A nebudeme sami, protože na rozdíl od srabácké Fialovy vlády, která je škůdcem České republiky, tak Polsko a Maďarsko se snaží finálnímu přijetí toho migračního paktu a aplikace do praxe zablokovat. Dokonce polský premiér Morawiecki řekl, že na toto téma chtějí udělat v Polsku referendum. My jsme také navrhovali referendum tady, i na toto téma, ale vy jste nám ho zamítli. Proti referendu na toto téma je ale i hnutí ANO, protože hnutí ANO řeklo, že odmítá referendum o mezinárodních smlouvách. Ano, je to tak. I hnutí ANO bohužel je proti referendu o migračním paktu EU. Pouze tak to lze v podstatě zvrátit, přesně jako to říká polský premiér Morawiecki.

Jenže hnutí ANO odmítá referendum o mezinárodních smlouvách. To znamená nejenom o vystoupení z EU, ale také tím pádem o migračním paktu EU. Takže to považuju za velký problém. A my prostě chceme ten migrační pakt EU odmítnout. A doufám, že kolegové z ANO, a kdyby byli ve vládě v příštím volebním období, tak doufám, že v tomhletom prostě proběhne referendum, abychom mohli zabránit migračnímu paktu EU. Ale teď říkáte ne, tak to je prostě problém, protože my tady nechceme žádné islámské a africké migranty, jako je vidíme v západní Evropě, my chceme bezpečnou Českou republiku, kde je sociální smír.

To, co tady předvádí ministr vnitra Vít Rakušan je opravdu problém a já bych řekl, proč o tom tady znovu dneska hovořím. Protože počet muslimských imigrantů v Evropě rapidně roste. Počet žadatelů o azyl v Evropě se v první polovině roku opět meziročně zvýšil, a to o 28 % na zhruba 519 000 osob, které přišly teď jenom za první polovinu roku do Evropy, do EU. Při zachování současného trendu překročí počet nových imigrantů do konce letošního roku jeden milion osob. Nejčastěji žádají o azyl Syřané, Afghánci a Turci, jo? Samozřejmě tady se to netýká těch Ukrajinců, to je zase jiná záležitost. Letošní počty migrantů do Evropy se pohybují na úrovni vrcholu dosavadní migrační krize v letech 2015 a 2016. To znamená... a vůbec už jako mainstream o tom ani tak už nemluví, přitom dřív toho byla plná média. Znova zopakuji, že letošní počty těch nelegálních migrantů do Evropy se pohybují na úrovni vrcholu dosavadní migrační krize v letech 2015, 2016, kdy to byl ten nejhorší rok. Přičemž 41 % letošních žádostí o azyl bylo vyřízeno kladně. Také nechápu, ale to je prostě Evropská unie. To je prostě... rovná se politika Fialova vlády. To znamená úplně neřízený, nekontrolovatelný přísun nepřizpůsobivých migrantů do Evropské unie.

A Agentura Evropské unie pro otázky azylu... Tyto údaje vyplývají z informací Agentury EU pro otázky azylu. Počet žádostí o azyl se meziročně zvýšil o 34 %. Agentura EU pro otázky azylu již hovoří o tom, že některé členské státy jsou žádostmi imigrantů o azyl přetíženy. Ony jsou přetíženy i těmi migranty. Ale tady se navíc mluví o těch aktuálních žádostech. Takže skutečně my to považujeme za další projev tlaku na konečné schválení a spuštění nového migračního paktu EU, který právě odsouhlasila Fialova vláda a který zavádí povinné roční kvóty na imigranty, způsob jejich přerozdělování po státech EU nebo výpalné zhruba půl milionu korun za každého nepřijatého migranta. 20 000 euro je to za migranta.

A já se opravdu děsím té situace, co tady předvádí Fialova vláda. Nejenom, že jste nás zničili rozpočtově, ale vy nás ničíte, zničili jste nás a ničíte nás i sociálně a bezpečnostně. A to je opravdu šílená situace. A opravdu tím jediným řešením jsou rychlé předčasné volby, aby voliči rozdali nové politické karty, ale to vy nechcete, protože vám klesly tak preference, že víte, že už byste ve vládě nebyli a dál ničíte Českou republiku. Já bych ještě chtěl říci tady... jaký je tedy stav teď. Čeští občané kvůli Fialově vládě nadále chudnou. Ve druhém čtvrtletí letošního roku opět klesla, reálně opět klesla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v České republice, a to o 3,1 %. Jde už o sedmý pokles reálné mzdy v řadě. Jsou to čísla Českého statického úřadu. A Česká republika byla kvůli Fialově vládě v posledních letech nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie a tento trend pokračoval i vloni.

Česká republika patří k zemím s nejhorším růstem ekonomiky v EU. No, v tom srovnání, co jsem tady ukazoval minulý týden, a odvysílala to mimochodem právě Česká televize také, jsou to ty údaje Eurostatu, tak za to sledované období před covidem a po covidu jsme dokonce jedinou zemí v Evropské unii, která má pokles HDP, z celé Evropské unie. Takže vy jste nás srazili na totální dno. Vaše vláda srazila Českou republiku a naše občany na totální dno. Stát nedokáže získat výhody s nejnižší nezaměstnaností v EU, protože ani příjmy z vysoké zaměstnanosti nedokážou pokrýt stále rostoucí výdaje státu. Loňská inflace byla kvůli Fialově vládě pátá nejvyšší v EU a pokles reálných mezd byl dokonce nejvyšší v historii České republiky.

Tato čísla uvedl Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu. Český občanům vloni meziročně stouply spotřební výdaje kvůli Fialově drahotě o 13,7 % na průměrných 180 773 korun. Kupříkladu za energie v domácnosti v meziročním srovnání zaplatily naše domácnosti o 15,5 % více, přes 18 000 korun za rok na člověka. O třetinu vyšší útratu pak měli lidé za pohonné hmoty, v průměru za ně každý dal téměř 8 300 korun za rok. Průmyslová výroba v České republice v červenci podle Českého statistického úřadu meziročně klesla o 2,8 %. Pokles o 2,1 % zaznamenalo i stavebnictví a zahraniční obchod skončil v červenci letos poprvé v deficitu. Takže vy nás opravdu vedete úplně na dno.

Jinak ten deficit zahraničního obchodu dosáhl 5,9 miliardy korun. Ta situace už je tak daleko, že Češi si v práci, dle průzkumu agentury STEM/MARK, dopřávají teplé obědy stále méně. Do jídelny nebo restaurace zajde v pracovní dny jen 16 % zaměstnanců. Téměř polovina na oběd do jídelny nebo restaurace nechodí vůbec, protože lidé jsou prostě ožebračováni Fialovou vládou a nemají peníze. Už ani pracující lidé nemají peníze, to je to nejhorší, to jsem vám vytýkal opakovaně, že vy saháte a ještě sáhnete víc na peníze páteři naší ekonomiky, to znamená živnostníkům, malým a středním firmám a pracujícím lidem. Takže samozřejmě, že to půjde dolů všechno za vaší vlády. Teď už Český statistický úřad - říkal jsem vám to minulý týden - protože vy to asi nevíte, tak teď už zveřejnil, že ekonomika jde do stagnace, ale ona jde samozřejmě do recese. Protože se podívejte na situaci v Německu. To je ekonomika, se kterou my jsme svázaní, a to je také špatně, protože být závislí pouze na Německu.

My jsme opakovaně... tady říkám léta, že je potřeba diverzifikovat vývoz, ale nikdo mě neslyší. Vždycky jenom populista řeknete a ona je to ale pravda, jo? To jsou vaše nálepky zoufalý samozřejmě. To už lidé ví a naši voliči to ví také. Ostatně populi znamená lid. Takže to, že SPD chodí mezi občany, nasloucháme přímo hlasu občanů a ty názory občanů přenášíme na parlamentní půdu, to tak prostě je. My nejsme strana elitářů, jako je vládní pětikoalice. V podstatě opak populisty je elitář. Vy jste elity, samozvané elity samozřejmě a my mluvíme s obyčejnými lidmi, s běžnými lidmi pracujícími, důchodci, na ulici mluvíme pořád. Každý víkend jsem na akci mezi lidmi. A znova říkám, teď jsem byl ve Znojmě na vinobraní, ostatně ve Znojmě vládne koalice, ve které je SPD, ale je to druhé největší město Jihomoravského kraje a tolik lidí se mě zeptalo: kde je premiér Fiala a kde je Vít Rakušan? Na tyto dva lidi se mě pořád ptají na akcích lidi. Kde jsou, že by s nimi chtěli mluvit. Kde jsou? Že by jim chtěli do očí říct, co si myslí o vaší vládě. A já říkám: oni nechodí, nejsou, nepřijdou. A když přijdou, tak mají kolem sebe deset policejních bodyguardů, často i víc.

Občané by hrozně rádi šli na tyto akce. Já vám klidně dám seznam těch akcí, kde je deset dvacet tisíc lidí. A nejvíc se ptají na premiéra Fialu a na ministra vnitra Rakušana. S těmi chtějí občané mluvit. S těmi chtějí mluvit. Vždycky říkám, a občané mi jsou toho svědky, třeba teď ve Znojmě, před tím jsem byl v Žatci a všude možně teď a zase budu o víkendu mezi občany, vždycky říkám, pojďme do největšího davu, pojďme přesně... jdu čelem vůči tisícům lidí a jdu přímo mezi ně, abych slyšel názory. A fotografie pak dávám na sociální sítě, bohužel se tam všechny nevejdou, protože Facebook umožňuje pouze zveřejnění 100 fotek v jednom statusu. Takže na té fotce je jedna až pět lidí. Bohužel potom mi občané píšou, a já se jim tímto omlouvám, že potom hledají své fotky na mých sítích, ale ono tam jde dát jenom 100 fotek, jenže my z těch akcí máme fotek s občany, kteří se chtějí fotit, a já jsem za to rád a děkuji jim za to a kdykoliv se s každým vyfotím, tak těch fotek je samozřejmě v řádu stovek, takže tam dáváme zlomek jenom jako za ty dvě tři hodiny, co tam jsem.

A jenom chci říci, že občané vyzývají poměrně masově, že by si rádi promluvili s premiérem Fialou a ministrem vnitra Rakušanem. A ptají se, kde jsou. Ale oni tam nepůjdou. Oni nepřijdou. Protože se bojí. Za a) buď se bojí, nebo za b) - myslím, že je to kombinace - se cítí takovými elitami, že oni vlastně potřebují občany, vaši předsedové, vaše koalice potřebuje občany jenom těsně před volbami, aby vás volili. Ale pak už nejdete. Vaši předsedové nechodí.

O premiéru Fialovi vím, že vždycky má nějaké naaranžované akce, to mi pak říkají v těch městech, když někdy vyrazí. Tuhle vyrazil neplánovaně a v Českých Budějovicích ho vypískali, jak víme, na Zemi živitelce. Ale jinak tam má vždycky členy ODS, pár členů ODS, se kterými se nafotí, a pár občanů je tam ještě, dá si pár fotek na sítě a takhle to končí. Takže to jenom jako... odmyslím se, že občané by se rádi zeptali přímo vašich nejvyšších vládních představitelů a rádi by jim řekli své názory přímo. Jenom je to k zamyšlení, už jsem vám to říkal minule, ale to už je samozřejmě na vás.

My v kontaktní kampani budeme pokračovat, ostatně jako to dělám celou dobu, co jsem politice - kontaktní kampaň, celoroční kontaktní kampaň přímo mezi občany. Nebojím se, jdu přímo mezi občany. A takto to je.

Jinak tedy, ať se podíváme na téměř jakoukoliv statistiku z ekonomiky, patří naše země kvůli nekompetentní Fialově vládě k těm nejhorším v Evropě i v OECD. Řešením jsou rychlé předčasné volby a demokratické ukončení vaší vlády. Jinak výrazné zdražování kvůli Fialově vládě nadále pokračuje.

Spotřebitelské ceny byly v srpnu o 8,5 % vyšší než loni, oznámil Český statistický úřad. Meziměsíčně v srpnu ceny pohonných hmot a olejů vzrostly o 7,7 %, zatímco loni ve stejné době nastalo téměř 10% meziměsíční zlevnění. Stále máme kvůli Fialově vládě jednu z nejvyšších inflací v Evropě. Přesto chce Fialova vláda protlačit ten proinflační daňový balíček, který rekordně zvyšuje daně českým občanům i firmám. A my s tím prostě nesouhlasíme. Nejvíce se oproti loňskému srpnu zvýšily ceny tepla a teplé vody, a to o 37,3 %, zemní plyn zdražil o 34,5 %, stočné o 26,9 %, elektřina o 23,1 %, tuhá paliva o 22,3 %, vodné o 16,3 % a nájemné se v průměru zvýšilo o 7,6 % než vloni. To jsou další velmi negativní výsledky Fialovy vlády. Výrazně nadále stoupají i ceny potravin, zvlášť brambor, které zdražily o 63,5 %, a cukru s nárůstem o 48,7 %. Stravovací služby byly v srpnu o 11,6 % dražší než loni, ubytování o 13,1 % dražší.

Za Fialovy vlády roste veřejný dluh dvakrát rychleji než za předchozí vlády, to znamená, i za Babišovy vlády rostl veřejný dluh, ale za Fialovy vlády roste dvakrát rychleji. A jenom připomenu, že poprvé v historii za Fialovy vlády překonal veřejný dluh České republiky, státní dluh překonal úroveň 3 bilionů korun, což je samozřejmě katastrofální. Když Fiala na přelomu let 2021 a 2022 přebíral vládu, současný premiér Fiala, činil veřejný dluh 2,57 bilionu. Takže do konce letošního března stoupl o dalších 530 miliard a od začátku letošního dubna do konce června pak podle předpokladů narostl o dalších minimálně zhruba 70 miliard. Celkový nárůst zadlužení z doby Fialovy vlády vskutku činí přibližně 600 miliard korun, a to jste u vlády rok a půl. To je neuvěřitelné. To je konec v podstatě. Ale vy, místo abyste odstoupili a umožnili předčasné volby, tak dál škodíte České republice.

A závěrem jsem chtěl znovu vyzvat, že se tady na to budu ptát pořád, to je ten článek, to je tady, jak poslanec Jan Lacina z hnutí STAN říkal v televizi Prima, a už je to z 27. srpna, že Okamura bude muset bezpečnostnímu výboru vysvětlit výroky na adresu Ukrajiny, Ukrajinců. A já se ptám, kde je ta pozvánka? Kde je pan Lacina a kde je ta pozvánka? Takže velkohubě a urážlivě, arogantně řekl tento poslanec, že já budu muset něco vysvětlovat. Přitom to není vůbec pravda. Znovu zopakuji, že podle zákona o jednacím řádu vůbec na ten výbor ani nemusím jít, protože nejsem jeho členem. Já nic nebudu muset vysvětlovat. To se rozhodnu já, jestli vůbec něco budu někde vysvětlovat. Ale hlavně mi chybí ta pozvánka. Kde je? Už je 14 dní. Kde je ta pozvánka na ten bezpečnostní výbor, pane Lacino z hnutí STAN? Poslanec Lacina z Prahy 6. (Předsedající: Prostřednictvím oslovujte.) On tu není totiž. (Předsedající: To je jedno.) Takže prostřednictvím. To vím, samozřejmě. Ale tak jsem vás taky začlenil do mého vystoupení tím pádem. Dobře. Lidé na sítích budou mít radost, že tady mám dalšího diskutujícího.

Ale vrátím se zpátky zde. Takže kde je ta pozvánka z bezpečnostního výboru? Celý poslanecký klub hnutí SPD je připraven dostavit se na výbor pro bezpečnost. Jak jsem říkal, my vyzveme i veřejnost, všechno budeme natáčet, všechno půjde on-line, abychom tu diskusi zveřejnili, protože jak víte, já vám vůbec nebudu muset odpovídat na vaše otázky, ale my naopak budeme zpovídat vládní pětikoalici, co to tady předvádí - na tom bezpečnostním výboru. My se vás budeme ptát na tom bezpečnostním výboru. Já vám vůbec na nic odpovídat nemusím ze zákona.

Takže znovu vyzývám vládní pětikoalici, protože předseda bezpečnostního výboru pan Žáček říkal, reagoval na tenhleten úlet, na tuhletu aroganci poslance STANu Laciny, že to vůbec nevidí na nějaké, aby mě zvali na bezpečnostní výbor. Pan předseda Žáček řekl, že to vůbec nevidí, že by mě tam měli zvát. Takže koaliční předseda bezpečnostního výboru ustoupil a řekl, že to nemá cenu. Ale pořád je tady pan Lacina, poslanec STAN. Z čeho vycházelo to jeho arogantní vyjádření v televizi Prima, na základě kterého potom iDNES napsal článek: Okamura bude muset bezpečnostnímu výboru vysvětlit výroky o Ukrajincích? Přitom to vůbec není pravda. Ale to už jsme si vyřešili, to byla chyba iDNESu, protože nic ze zákona vysvětlovat nemusím. To bylo jenom přání otcem myšlenky asi toho editora.

Ale já znova a znova vyzývám poslance Lacinu za hnutí STAN, říkal, že budu muset vysvětlovat něco na bezpečnostním výboru, není to pravda, nic ani nebudu muset ze zákona. Předseda bezpečnostního výboru, jeho koaliční partner říká, že nic vysvětlovat nebudu na bezpečnostním výboru, že mě ani zvát nebudou, řekl v médiích pan Žáček. Tak já se ptám pana poslance STANu - to je takovej namistrovanej poslanec za STAN, který v minulosti urážel SPD, co si tak pamatuju... Tak já se ptám, kdy teda zařídí tu pozvánku na ten bezpečnostní výbor? Už se těšíme, pane poslanče STAN Lacino. A budu se ptát pokaždé.

My jsme připraveni, abychom se my ptali tam vaší sestavy vládní koalice, co to předvádíte s penězi českých občanů? My vám odpovídat nemusíme, to jsem říkal, ale my bychom tam rádi šli a celý náš poslanecký klub se bude ptát vás (s důrazem) na bezpečnostním výboru, poslanců vládní pětikoalice, online, veřejně to chceme. A vemte co největší sál, prosím vás.

Tak kde je ten pan poslanec Lacina? Co to plácal v médiích? Kde je ta pozvánka? Já už čekám čtrnáct dní na ni. Nebo tři týdny dokonce? Kolik to je? Čtrnáct dní. Takže další dezinformace v přímém přenosu v podání hnutí STAN? Další lež? Další plácání do vody? Další špinavá slina, která nemá ani oporu v zákoně? Plácá nesmysly zase poslanec STAN Lacina. Já se zase budu ptát příště, kde je ta pozvánka na ten bezpečnostní výbor, o které mluvil pan Lacina, kde bych měl jít prý něco vysvětlovat. Vysvětlovat budete vy, jestli mi přijde ta pozvánka, vaše koalice, vaši poslanci budou vysvětlovat nám opozici, pakliže mi přijde. Ale my se samozřejmě ještě, jak jsem říkal, jenom to zdůrazním, my se vůbec rozmyslíme, jestli na tu pozvánku budeme reagovat, protože jak jsem říkal, já vůbec tam ani nemusím jít, na ten bezpečnostní výbor, ale chceme tam jít. Chceme tam jít.

Takže znovu vyzývám, pan Lacina ze STANu, kdy pošlete tu pozvánku? Abychom si přišli popovídat na bezpečnostní výbor a zeptat se poslanců vládní pětikoalice, co to tady předvádí. Dobře, rozšíří se nám platforma, nebude to jenom tady v sále, v plénu, ale rádi bychom to probrali i na tom bezpečnostním výboru. Takže se příště zeptám zase, kde je ten poslanec pan Lacina a kdy mi přijde ta pozvánka. Už se těšíme. Těšíme se.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Pohonné hmoty v ČR dál zdražují. To je na Fialovu demisi Okamura (SPD): Dopadů konsolidačního balíčku Fialovy vlády se obává 81 procent Čechů Okamura (SPD): Fialova drahota. Češi si v práci dopřávají teplé obědy stále méně Okamura (SPD): Ministr Rakušan si opět naběhl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama