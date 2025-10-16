Okamura (SPD): Policie očekává vznik ukrajinských gangů v ČR

16.10.2025 14:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci, která může nastat po konci války mezi Ukrajinou a Ruskem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Policie ČR očekává, že po konci války na Ukrajině můžou v Česku kvůli přílivu demobilizovaných ukrajinských vojáků vzniknout ozbrojené gangy. Prosazujeme revizi povolení k pobytu Ukrajinců v ČR a deportaci zločineckých cizinců! Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se připravuje na možný nárůst násilné kriminality po skončení ukrajinsko-ruského konfliktu a příchodu mužů ze zákopů na české území. I z tohoto důvodu prosazujeme, aby se ti Ukrajinci, které česká ekonomika nepotřebuje a na jejichž místo v zaměstnání mohou nastoupit čeští občané, vrátili zpátky na Ukrajinu. A také prosazujeme zákon jednou a dost, aby bylo všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin, automaticky ukončeno povolení k pobytu.

V rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem o nebezpečí hovořil šéf centrály Jiří Mazánek. "Je tady ale jedna reálná hrozba: že ta válka jednou skončí a za ženami s dětmi, které tady jsou a pracují, přijdou muži ze zákopů. Žít několik let v zákopu znamená obrovskou frustraci a člověk v té frustraci může dělat řadu věcí," uvedl. Možnou variantou jsou podle něj i ozbrojené gangy.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
