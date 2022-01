Okamura (SPD): Řekněte, kdo je koncovým majitelem té kyperské firmy

reklama

Já jsem tady poslouchal vystoupení prvního vicepremiéra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana a Vít Rakušan vůbec neodpověděl na ty klíčové otázky, takže já to zopakuji. Pane předsedo Víte Rakušane a ministře vnitra, kdo je koncovým majitelem, tedy fyzickými osobami těch firem, tedy tou fyzickou osobou, která vlastní ty kyperské firmy, které sponzorují STAN. To je otázka číslo jedna. Takže já ji zopakuji, abyste to slyšel tedy dobře, protože jste neodpověděl na tu otázku. To je jedna z klíčových otázek. Takže řekněte, kdo je koncovým majitelem, tedy fyzickou osobou, případně fyzickými osobami, které vlastní ty kyperské firmy, které sponzorují hnutí STAN. To je otázka.

Druhou otázkou je, odhalte tu zastřenou strukturu kyperských firem, aby lidé věděli, z jaké činnosti a od jakých konkrétních fyzických osob - podnikatelů ty peníze, kterými je sponzorován STAN, pocházejí. To jsou dvě otázky. Vy jste tady na ně neodpověděl, takže znova je opakuji. Kdo? Fyzické osoby, aby bylo jasné, kdo vás sponzoruje, aby to občané věděli. Jste ministr vnitra, jste vládní strana, aby lidé věděli, kdo vás sponzoruje, v čem podnikají a co je tím jejich cílem tedy.

A k tomu bych dodal třetí věc. V minulém volebním období jste prosazovali zákon o skutečných majitelích, tak proč ho najednou neprosazujete? Proč najednou nejdete příkladem? A otázka je také na Piráty. Takže jsem rád, že se tady hlásí - možná za jiným účelem - pan poslanec Michálek, ale to je dobře, že jste přihlášen za mnou, tak už tady přidám ten dotaz. Nevím, o čem jste chtěl mluvit. A vám to nevadí jako Pirátům, že není jasné, kdo vám sponzoroval kampaň? Nebo sponzoruje ještě třeba? Protože vy jste kandidovali v koalici Piráti - STAN. Takže vám nevadí, že váš partner, že váš koaliční partner, který také přispíval na vaši volební kampaň z těchto peněz, že přišly na váš účet... No tak kroutíte hlavou, tady pan Michálek kroutí hlavou, takže vám nevadí, že není jasné, kdo sponzoruje kampaň, kdo sponzoruje vašeho koaličního partnera hnutí STAN? Vždyť vy jste také mluvili o zákonu o skutečných majitelích, tak proč teď mlčíte? Takže já očekávám, že tady pan poslanec Michálek za Piráty také vyzve Víta Rakušana nebo pana Gazdíka tady, aby odpověděl na tyto dvě otázky. To jsou ty klíčové otázky, takže na ně odpovězte, jestli máte čisté svědomí!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

