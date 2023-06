Okamura (SPD): Rozhazují se peníze na dotace, pak není na seniory

reklama

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na to, jak Fialova vláda a předchozí vlády včetně vlády Babišovy plýtvaly a plýtvají prostředky z veřejných peněz. Prezident NKÚ Miroslav Kala například poukázal na to, kolik peněz se vydalo na dotace. Za období 2014 až 2022 se jenom podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vyplatilo 750 miliard korun! Dotační projekty ministerstev neplní daná určitá kritéria. Výrazné úspory lze podle úřadu nalézt v systému dotací, který je podle něj zbytnělý a neřiditelný. To se pak nedivím, že nejsou peníze na důchodce a na české občany...

Hnutí SPD prosazuje maximální omezení dotací, protože ty napomáhají korupčnímu prostředí, pokřivují tržní prostředí tím, že někdo dotace, někdo ne a jsou odpovědny za neefektivní vynakládání veřejných prostředků a nárůst státního dluhu. Prosazujeme i omezení byrokracie.

„Každý, kdo žádá o dotaci, tak musí deklarovat, co to přinese. A ty deklarace byly v oblasti nárůstu tržeb, nárůstu zaměstnanosti a nárůstu zisku. A všechny ty projekty, nebo velká většina z nich, splnily předpoklady pouze na 10 procent, a přesto jsou ty dotace vypláceny a jsou prezentovány jako úspěšné,“ řekl Kala Českému rozhlasu.

Pokud máme počet projektů v letech 2014 až 2020 více než 70 000, tak je naprosto iluzorní bavit se o tom, že snížíme počet úředníků. Prezident NKÚ připouští, že ekonomickou kondici Česka loni ovlivnila válka na Ukrajině a její dopady, avšak většina nedostatků, na které úřad ve své zprávě poukazuje, podle něj s válkou ale nijak nesouvisí anebo jen velmi okrajově. To znamená, že Fialova vláda se na válku na Ukrajině jenom vymlouvá.

„Skutečný smysl dotací nahradil formalismus, čerpání je nadřazeno smysluplnosti a potenciálním přínosům dotací. Systém stovek dotačních titulů, v jejichž rámci se rozdělují stovky miliard korun, se stal neřiditelným," varuje prezident NKÚ. "Přešli jsme z tržní na dotační ekonomiku," řekl Kala ČTK.

„Pokud budeme pokračovat v tom bezuzdném a bezstarostném používání dotací na hotely, rozhledny, cyklostezky a nevím co ještě, vždycky si zdůvodníme, že to je důležité, že to je potřeba,“ upozornil Kala

Ve výroční zprávě poukazuje na to, že jen sama obsluha tohoto systému vyžaduje mnoho lidí i peněz. „Myšlenka, že by bylo možné v zavedeném systému snížit počet státních úředníků, je zcela nerealizovatelná," dodává.

Stát by měl podle něj přehodnotit, zda dotační politiky přinášejí slibované výsledky. „Imperativem dotačních politik se stalo čerpání prostředků samo o sobě, namísto soustředění se na to, co tyto peníze reálně přinášejí," varuje úřad. Uvádí, že podle výsledků kontrol některé resorty vynakládaly peníze zcela opačným směrem, než který si původně stanovily. Týkalo se to například zemědělství nebo životního prostředí.

Úřad ve své zprávě uvádí mimo jiné, že od roku 2017 roste počet zaměstnanců státu ročně zhruba o 10.000 lidí. Celkové peníze na jejich platy a ostatní platby rostou v průměru zhruba o 20 miliard za rok.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

