Okamura (SPD): Stop Fialově drahotě

Kvůli vysokým cenám v českých obchodech lidé stále více nakupují v zahraničí. Jen v Polsku letos Češi podle odhadů České spořitelny utratí 17 miliard korun. Serveru SZ to řekl Jan Hailich z České spořitelny. Stát kvůli tomu přichází o miliardové příjmy z daní. Polské potraviny jsou levnější průměrně o 24 procent než české. Stop Fialově drahotě! Ministr financí Stanjura, premiér Fiala i celá vláda by si měli nastudovat, co to je Lafferova křivka, daňová konkurence a hlasování nohama.

„Absolutním rekordmanem je Polsko, které narostlo sedmkrát. Dívali jsme se na čísla z roku 2019, kdy naši zákazníci za první pololetí v Polsku utratili 440 milionů korun. Letos za první pololetí to jsou už 2,5 miliardy,“ řekl v rozhovoru SZ Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně. Podle jeho odhadu celého trhu tak v letošním roce Češi v Polsku nechají 17 miliard korun. Kdyby Češi zmiňovaných 17 miliard korun utratili v Česku, daňový příjem pro stát by představoval tři miliardy korun (v případě 21 procent DPH).

Důvod obliby polských nákupů je jednoduchý – je tam levněji. Jak ukázal nedávný „srovnávací nákup“ redakce SZ v Polsku a Česku, rozdíl je obrovský. Zatímco v Polsku se dají například těstoviny koupit za deset korun, v Česku podobný balíček vyjde na 40 korun. Polské máslo vyjde i na 30 korun, kilogram vepřového na necelých 60 korun a třeba plátkový sýr na 21 korun.

„Vidíme, že Polsko má potraviny levnější o 24 procentních bodů. Pokud se tato situace udrží, lze předpokládat, že trend útrat v Polsku bude stejný, nebo bude možná dokonce posilovat,“ dodává Hailich. Češi přitom nenakupují v cizině jen potraviny, benzin či cigarety. Levněji vyjde v Polsku také stavební materiál, nábytek nebo celé kuchyně.

Hnutí SPD předkládá řešení Fialovy drahoty:

1) Zestátnění ČEZu a prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám za zastropované ceny u výrobců a přes unijní energetickou burzu pouze prodej přebytků.

2) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

3) Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

4) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

5) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

6) Obnovení národního zpracovatele ropy.

7) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

8 ) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

