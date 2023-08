Okamura (SPD): Trváme na tom, že Fialova vláda, škodící České republice, musí okamžitě skončit

reklama

Vážené dámy a pánové,

měsíc měla Sněmovna pauzu a skutečně se udála řada zásadních věcí pro občany České republiky. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů a ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné. Dle nejnovější makroekonomické prognózy Ministerstva financí hrubý domácí produkt České republiky letos poklesne o 0,2 %. Ještě v dubnu přitom tento rezort počítal s mírným růstem české ekonomiky. Za zhoršením výhledu predikce ekonomického vývoje stojí zejména markantní propad poptávky a spotřeby domácností. I tato skutečnost je jednoznačným dokladem nekompetence a škodlivosti působení vlády Petra Fialy z ODS a jejich přímých negativních dopadů na společensko-ekonomický vývoj České republiky a životy jejích občanů.

Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená do značné míry rovněž Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů, pokud je o ně již rovnou úplně nepřipravila. To je i hlavním důvodem propadu spotřeby a maloobchodních tržeb, jehož výsledkem je pokles hrubého domácího produktu, a znamená to samozřejmě i velké ohrožení pro české firmy i živnostníky, včetně ohrožení samotné budoucnosti a existence jejich podnikání.

Všechny tyto skutečnosti budou ve svých důsledcích znamenat i razantní propad příjmů státního rozpočtu a prohlubování jeho deficitu. Ze všech těchto závažných důvodů trváme na tom, že Fialova vláda škodící České republice musí okamžitě skončit. I proto, že dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd CVVM plně důvěřuje Fialově vládě již pouze 2 % občanů České republiky. Ano, pouze 2 %, přičemž 70 % občanů vládě nedůvěřuje. Je to v podstatě nejnižší důvěra ve vládu za dobu samostatné České republiky. Vláda, která objektivně škodí vlastní zemi a pozbyla důvěry drtivé většiny občanů, musí odejít. Jediným východiskem z existující situace jsou následující volby do Poslanecké sněmovny a z našeho pohledu je to i sjednocování politických subjektů s podobným vlasteneckým programem, který má SPD. Samozřejmě z mého pohledu by byly ideální předčasné volby, aby občané rozdali nové politické karty, protože to, že plně důvěřují vládě pouhá 2 % občanů, to znamená, že i voliči vládní pětikoalice už vládě nevěří. Takže to si myslím, že je velice důležité tady říct, že vláda by měla už odstoupit sama od sebe, protože ta situace je neúnosná.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Když jsem se včera dočetl, že Fialova vláda shání nějaké experty, aby jí pomohli - vy pořád sháníte nějaké experty, ale já vám říkám, že experti vám nepomůžou, protože ti hlavní v uvozovkách experti jsou právě ministři a členové Fialovy vlády, a dokud ti tam budou, tak Česká republika bude dál padat ke dnu. Dokonce i provládní média už otevřeně píší, že Fialova vláda stáhla Českou republiku na samé dno při srovnání i s jinými evropskými zeměmi.

Zde bych připomenul, že to, jakým způsobem Fialova vláda ničí český stát, tak lze dokladovat samozřejmě, a už jsem to tady dokladoval, na mnoha objektivních statistikách a údajích. Například teď nedávno zveřejněná prognóza České národní banky jasně predikuje, že se v příštím roce sníží dynamika růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše národní hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun, zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů.

Tady u toho bych se chvíli zastavil, protože jak už jsem opakovaně říkal a už jsme to opakovaně říkali, tak propad reálných příjmů v České republice, českých občanů je minus 6,7 %, což je největší propad reálných příjmů v rámci Evropy vůbec. Jsme nejhorší v Evropě kvůli Fialově vládě a jsou to čísla Evropského statistického úřadu Eurostat. Je to opravdu velký problém, nejenom ekonomický - to, co tady předvádíte, ale samozřejmě je to i flagrantní porušení předvolebních slibů, které jste slibovali vašim voličům. Například tady koalice Spolu, to je koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, tak jste tady říkali před volbami, že nezvýšíte žádné daně. Děláte pravý opak, a jak jsem říkal, tak výmluvy na nějaký konflikt na Ukrajině, ty jsou samozřejmě lživé, protože Česká republika má největší propad reálných příjmů vůbec v celé Evropě. To znamená, vymlouvat se na Ukrajinu, to jsou jenom výmluvy, které, jak už vidím, už vám nevěří ani vaši původní voliči.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4245 lidí

Takže vy jste tady flagrantně obelhali voliče. Tady například ministr financí Zbyněk Stanjura přímo slibuje voličům, že zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. A píšete: zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Děláte pravý opak! Navrhli jste zvyšování daně z nemovitostí, a to opravdu razantním způsobem, a to se ještě bude zvyšovat pak ta daň o inflaci, to znamená, to zvyšování bude jenom stoupat ještě i v dalších letech. To znamená, vy vlastně obelháváte lidi úplně v přímém přenosu! Nezvýšíme daně, píšete v předvolebním slibu. Nebudete zvyšovat daně z nemovitostí, píšete v předvolebním slibu. Dál koalice Spolu píše: Mít kde bydlet, není luxus. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. A dokonce tady píšete do červeného kolečka: sdílej a podpoř změnu? Zapomněli jste připsat, že změnu k horšímu a že je to lež, co jste slibovali voličům.

Takže to je samozřejmě úplně tristní, a tady dokonce místopředseda ODS a současný ministr financí píše, že nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Píše to 3. srpna 2021. To znamená, vy jste úplně opravdu flagrantně porušili vaše předvolební sliby, děláte úplně pravý opak a já si myslím, že opravdu je to na okamžitou demisi vlády, protože lidé už kvůli vaší vládě nemají peníze. Rapidně narůstá z tohoto důvodu počet exekucí, za který nese odpovědnost Fialova vláda, právě proto, že jste způsobili ten rekordní propad reálných příjmů, který je, znovu říkám, vůbec nejvyšší v Evropě. Ostatně to je prostě zcela objektivní kritérium. Dneska už má - celkem se v České republice už vedou více než čtyři miliony exekučních řízení. Jak říkám, tak na začátku července probíhalo o 48 600, téměř o 50 000 více exekučních řízení než v loňském roce, a alespoň jednu exekuci má více než 660 000 našich občanů. Významně také stoupl počet osob, proti kterým jsou vedena dvě a více exekuční řízení. Vyplývá to z aktuálních údajů Exekutorské komory. A vám je to úplně jedno! Vy jste si tady, poslanci Fialovy vládní pětikoalice, sami sobě zvýšili platy politiků - sami sobě jste si zvýšili platy politiků letos, SPD hlasovalo proti - a zároveň vlastně sdíráte občany z kůže.

Takže za tím růstem počtu exekučních řízení je na prvním místě zhoršování ekonomické, příjmové a sociální situace občanů v důsledku vysoké inflace a propadu reálných mezd i dalších příjmů. Exekuce a jejich narůstající rozsah jsou zásadním problémem České republiky z hlediska sociálního a důchodového systému, zaměstnanosti i soudržnosti společnosti. Nejvíce postihují severozápadní a severní regiony našeho státu, zejména Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Hnutí SPD navrhuje systémové řešení tohoto neúnosného stavu. Samozřejmě kromě toho, že by vláda měla podat okamžitě demisi. Prosazujeme zestátnění exekutorů, aby exekuce prováděly soudy či úřady veřejné správy, nikoliv privátní exekutoři, jejichž primárním cílem je maximalizace zisku i za cenu naprostého sociálního a ekonomického zničení dlužníka.

Hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje zestátnění exekutorů. Dluhy se platit mají a musejí, ale splácení dluhu nesmí být likvidační. Prosazujeme i teritorialitu exekucí, tady místní příslušnost, abychom omezili ten byznys dluhy. Chceme také zastropování úroků a příslušenství dluhu, bezplatnou právní pomoc lidem v dluhových pastech a exekucích prostřednictvím příslušných úřadů státní správy a ukončení nekalých praktik lichvářů a soukromých exekutorů, které jsou byznysem s lidským neštěstím.

Samozřejmě ten návrh zákona jsme už také podali, nejenom na zestátnění exekutorů, ale také na zastropování úroků RPSN - tento zákon platí v mnoha evropských zemích, mimochodem i na Slovensku, takže samozřejmě to, že tady Fialova vláda, ale umožňovala to i Babišova vláda, my jsme ten návrh zákona podali v minulém volebním období, tak to, že tady nejsou zastropovány úroky na nějakou normální míru, jako je to v jiných evropských zemích, tak samozřejmě také způsobuje potom ty lichvářské úroky, tu lichvu a potom samozřejmě ten přestupeň toho, že lidé padají do těch dluhových pastí. No, ale, a priori ten nárůst exekucí tady nebyl v minulosti takový jako je teď za Fialovy vlády, protože lidé se prostě ocitají ve velké nouzi. A do toho všeho samozřejmě vládní koalice dál pokračuje v tom, že dusí naše občany a sdírá je z kůže.

Naposledy minulý týden Senát schválil snížení valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro získání předčasného důchodu a prokázal tím svoji zbytečnost. Je to samozřejmě hanebnost, ke které my v SPD nebudeme mlčet, to znamená, poté, co to okradení důchodců schválila, si tady protlačila Fialova vládní pětikoalice, tak jim to teď posvětil Senát, kde má vládní pětikoalice většinu, a Senát je ovládaný stranami vládní pětikoalice. Takže Senát opět selhal ve své roli tzv. pojistky ústavnosti a demokracie a prokázal svoji zbytečnost. Už je to další kauza během, další věc během krátké doby, kdy Senát, úplně... Senát, kde má většinu Fialova vládní pětikoalice, tak selhal ve výběru nového ústavního soudce, kdy ani široký sekretariát nebo analytického oddělení prezidenta Pavla, ani Senát, přestože tam má, je jich tam obrovské množství těch lidí, včetně jejich poradců a podobně, tak nedokázali identifikovat minulost soudce Fremra.

A samozřejmě teď je to problém, protože pokud ten návrh, vládní návrh na snížení valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro získání předčasného důchodu podepíše prezident republiky Pavel, tak tyto škodlivé změny začnou platit již od 1. září. Ze dne na den se tak zpřísní pravidla pro vznik nároku na předčasný starobní důchod, což tisícům občanů znemožní jeho využití a donutí je to proti jejich vůli a na poslední chvíli významně změní životní plány, což mnohdy povede k výraznému zhoršení jejich sociální situace. Výsledkem mohou být i četné soudní spory v případech, kdy by měl být žadatelům řádně přiznám předčasný důchod dle dosud platných pravidel, avšak od termínu, který bude následovat až po 1. září. Na všechna tato rizika jsme v SPD opakovaně upozorňovali, stejně tak jako například ombudsman Stanislav Křeček. Z těchto důvodů i kvůli mnoha procesním pochybením a porušování jednacího řádu při jeho projednávání ve Sněmovně prosazujeme, aby tento zákon, aby to bylo podáno Ústavnímu soudu. A prosazuje návrh na zrušení tohoto zákona. Asociální vláda Petra Fialy z ODS od svého nástupu systematicky poškozuje všechny důchodce, přestože jde o jednu ze sociálně nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin a o lidi, kteří se celoživotní poctivou prací zasloužili o český stát.

Jak jsem říkal, je to hanebnost, ke které SPD nebude mlčet. No a do toho všeho, když už jsem u těch důchodů, tak Fialova vláda chce důchodce připravit o další peníze. Ještě o další peníze. Takže vy jste příjemce důchodů letos v červnu připravili o tu zákonnou valorizaci, v průměru jste připravili všechny důchodce o cca 1 000 Kč měsíčně od června. Teď jste snížili ještě dále, jednou budete snižovat valorizace důchodů, zpřísnili jste podmínky pro získání předčasného důchodu... Mohu poprosit o klid?

A teď chcete-li, jak jsem říkal, Fialova vláda důchodce připravit ještě potřetí o další peníze během několika měsíců, protože ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, předseda KDU-ČSL, vůbec lidovci... KDU-ČSL se neustále zaměřuje proti důchodcům, proti příjemcům všech důchodů, se zaměřuje tato strana... To je taková hlavní strana v té koalici, která jde úplně proti všem důchodcům, a to jak proti starobním, tak proti příjemcům vdovských, sirotčích a také invalidních důchodů. Proti všem jdete a všem jste vzali už tu valorizaci a pokračujete v tom.

Tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 Kč, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. Podle ministra Jurečky by se měla totiž zvýšit jen zásadní složka důchodů, která je pro všechny její příjemce stejná a musí odpovídat 10 procentům aktuální průměrné mzdy. Zvýšení důchodů v lednu roku 2024 tedy nebude nijak zohledňovat růst inflace. Přesnou výši lednové valorizace důchodů vláda oznámí v září, kdy obdrží aktuální data o vývoji průměrné mzdy. Současná právní úprava takto nízkou valorizaci umožňuje, protože počítá pouze s růstem inflace v období únor 2023 až červen 2023, který činil 1,1 %. Ovšem dle nové podoby zákona o důchodovém pojištění, který má být účinný právě od září, by měla následující lednová řádná valorizace důchodů zohlednit růst inflace v období červenec 2022 a červen 2023, tedy 9,7 %, což by bylo pro všechny příjemce důchodu mnohem výhodnější, u průměrného důchodu zhruba o 1 600 Kč.

Vláda si ovšem v přechodném ustanovení k této novele zákona vymínila, že lednová řádná valorizace důchodů se bude řídit ještě starými pravidly, která jsou v tomto konkrétním případě pro příjemce důchodů nevýhodnější. Přitom v případě červnové mimořádné valorizace důchodů vláda Petra Fialy z ODS naopak rozhodla nikoliv podle zákona, který byl v příslušné rozhodné době platný, ale narychlo si ve stavu legislativní nouze schválila zákon nový, na jedno použití, podle kterého důchody následně valorizovala v průměru o 1100 Kč méně. Fialova vláda je tedy absolutně nekonzistentní a bezzásadová a ve věcech valorizací důchodů rozhoduje vždy jen podle toho, co bude pro naše důchodce horší. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku než o pouhých 400 Kč, což prosazuje vláda Petra Fialy.

Jinak samozřejmě ty problémy eskalují. Protože už je tady problém i vysokého poměru nezaměstnaných mladých lidí, občanů České republiky. A to je opět důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách. V České republice je dle aktuálních dat Statistického úřadu Evropské unie Eurostat nejvíce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let za posledních 10 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině činí aktuálně 13,7 %. Tento markantní nárůst míry nezaměstnanosti mladých v České republice souvisí i s letošním vysokým počtem absolventů základních škol, kteří se nedostali na žádnou střední školu, a tudíž se museli zaregistrovat na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání. Jde tedy také o důsledky selhání současné vlády a krajů ve věci zajištění dostatečných kapacit v oblasti středoškolského vzdělávání. A opět platí, že ve vedení krajů jsou dlouhodobě nejenom hnutí ANO, ale hlavně strany, především strany Fialovy vládní pětikoalice.

Dalším problémem je nedostatečné propojení nabídky práce a poptávky po ní. Tedy nedůsledná aktivní politika zaměstnanosti ze strany státu. Na jedné straně je v České republice enormně vysoký počet volných pracovních míst a na straně druhé roste nezaměstnanost mladých lidí.***

Tato volná pracovní místa by měla být v prvé řadě obsazena českými nezaměstnanými občany, nikoliv prostřednictvím organizované pracovní migrace. Podle našeho názoru úkolem zodpovědné vlády musí být snaha o maximální nezaměstnanost mladých lidí. A nejenom mladých lidí, prostě našich občanů za důstojné mzdy. To zahrnuje i mnohem vyšší propojení škol, když zůstanou u těch mladých lidí, propojení škol s praxí, lepší plánování kapacit středních škol a skladby u studijních oborů, podporu technického a učňovského školství a řemesel. A to je i dlouhodobým programem SPD.

Samozřejmě z hlediska toho, co tady říkám, do jaké tristní situace Fialova vláda uvedla Českou republiku, kde už jsme v mnoha parametrech na posledním místě, na nejhorším místě v Evropě... Ostatně ten pokles reálných mezd, o tom jsem tady hovořil, tak hnutí SPD bude nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu, v uvozovkách konsolidačním balíčku, on je to spíš okrádací balíček, kterým vláda chce rekordně lidem zvyšovat daně. My samozřejmě ten vládní daňový balíček odmítáme, a protože zvyšujete plošně daně všem skupinám obyvatel s výjimkou vydavatelů knih - o 73 miliard korun zvyšujete lidem daně. To prostě je pro nás nepřijatelné, protože vy na jednu stranu vyhazujete stovky miliard do zahraničí, ale na české občany jste se úplně vykašlali.

Samozřejmě v tom dosavadním návrhu toho vašeho daňového balíčku je spousta nelogičností. Například to, že kojenecká voda a dětské pleny budou podléhat dani ve výši 21 % podle toho návrhu, co jsme tady měli v prvním čtení, zatímco tiché víno zdaněno nebude vůbec, a tak dále. Tak my jsme proti zvyšování daní, ale jen poznamenávám ty nelogičnosti. No a návrh na snížení DPH u potravin z 15 a 12 % je pouze kosmetický a v konečném důsledku to občané ani nepocítí, protože rozdíl zůstane potravinovým obchodním řetězcům. Navíc, jak jsem říkal, ta složená daňová kvóta znamená, že vyberete od občanů 73 miliard navíc. To je prostě fakt. Takže my samozřejmě to další čtení tohoto daňového balíčku, to druhé čtení bude ve sněmovně na té schůzi příští týden a my opět budeme tvrdě vystupovat, protože odmítáme plošné zvyšování daní pro naše občany a firmy, protože hnutí SPD hájí zájmy našich občanů, ti jsou pro nás absolutní prioritou.

No, samozřejmě těch věcí, co se tady událo za ten měsíc, je mnoho a mnoho, takže krátce zmíním i další. Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, pokles životní úrovně českých občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vládní pětikoalice. Drahé bydlení, to mají na starosti Piráti. Piráti mají na starosti řešit dostupnost bydlení. Jejich předseda Ivan Bartoš vede Ministerstvo pro místní rozvoj, neudělal nic, nic funkčního nenavrhl. A bydlení se v České republice prudce zdražuje, takže i naši občané, kteří třeba chtějí přijít za prací do Prahy, tak si nejsou schopni ani pronajmout byt, protože to zdražování už tak obrovské samozřejmě je to i kvůli tomu přílivu migrantů z Ukrajiny, kde stoupla poptávka, které nestačí nabídka. No, a to jsou všechno důsledky toho, že pro Fialovu vládu není český občan na prvním místě. Takže Češi mají nedostupné bydlení a jsou s tím velké problémy.

Hnutí SPD, jak říkám, ať to vezmeme z kterékoliv stránky, tak Česká republika je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zdražení energií, pokles reálných mezd, inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, nebo ať mluvíme o výpadcích v zásobování léky, počtech dětí bez pediatra, počtech lidí bez stomatologa, a tak dále.

Mimochodem u stomatologů by velmi pomohlo a já jsem k tomu vyzýval už ministra zdravotnictví Válka - nechce dělat vůbec nic, zavést ze zákona povinnost, aby stomatologové měli povinnost uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. To podle odborníků by situaci do značné míry vyřešilo. Ale Fialova vláda... protože stomatologů je v podstatě podle těch informací dost, ale protože tam není ta povinnost mít tu smlouvu se zdravotní pojišťovnami, jako mají všichni ostatní lékaři kromě stomatologů, tak samozřejmě to způsobuje ten nedostatek a i třeba kumulaci stomatologů za komerčních podmínek třeba do Prahy. Takže to je takový návrh, který já už jsem tady říkal, Fialova vláda v tom nechce udělat vůbec nic, přitom by to byl, myslím, první krok, který by situaci začal alespoň trochu narovnávat.

Lékaři. Vůbec by nebylo od věci, aby se uzákonila povinnost pro absolventy českých lékařských fakult, aby museli mít povinnost pracovat třeba dva až pět let v České republice, protože studium lékařské fakulty podle toho, co slyším a viděl jsem, tak patří k nejdražším studiím, které financuje český stát samozřejmě z veřejných peněz. A pak je problém, když ti absolventi odejdou do zahraničí a my potom máme nedostatek. Ale ti lidé vystudovali za veřejné peníze. Takže upravit to tak, aby dva až pět let museli pracovat v České republice, tak to by bylo na místě. V případě, že by nechtěli, tak by si to studium podle našeho názoru měli zaplatit. Mimochodem nechci se vracet do minulé doby, ale zcela podobně to fungovalo i do roku 1989. Budu konkrétní. Moje maminka, když vystudovala v České republice, ona vystudovala ČVUT, fakultu elektrotechniky na Praze 6 v Dejvicích, je inženýrkou, ale když se provdala do Japonska, tak musela skutečně uhradit své studium. Takže je to zajímavé, že tento systém tady už dřív byl a mně to připadá úplně normální. A to nebylo, že odešla tam za prací. Takže jenom říkám, že ten systém, a bylo to v podstatě v šedesátých letech, v druhé polovině šedesátých let minulého století. Takže jenom říkám, že to, aby ti, kdo tady zdarma vystudují třeba lékařskou fakultu, ale bylo by dobré tuto diskusi otevřít, tak aby měli tu povinnost buď tady, aby odpracovali určité roky a vrátili to té české společnosti, anebo kdo chce odejít, tak aby si to studium zaplatil. To je prostě běžné a myslím, že by to bylo férové zcela, protože dneska je ten trend takový, že ti absolventi často ihned odejdou na západ a té české společnosti, přestože tady zdarma vystudovali, tak jí to nevrací a samozřejmě potom máme nedostatek lékařů. Mimochodem trošku z jiného soudku, ale s tím nedostatkem se velmi potýkají taky například Slováci, kde zase probíhá migrace těch elit do České republiky, takže to samozřejmě je problém pro budoucnost Slovenska. To jenom k tomu nedostatku těch lékařů a stomatologů. Řešitelné to je, kdyby to vláda chtěla řešit a poměrně jednoduše.

Hnutí SPD tedy má jasné recepty, a to i na snižování inflace, tak na obnovu hospodářského růstu. Je třeba zejména výrazně snížit cenové stropy na energie, dočasně zavést nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u základních potravin a zásadně snížit marže obchodních řetězců a rovněž snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků. Ale tady si můžeme brát příklad dokonce i ze západní Evropy nebo z jiných zemí Evropské unie. Není to nic, co by tady Okamura říkal, ano, říkal jsem to už loni na jaře, ale postupně jiné evropské země to zavádí, a to i západoevropské země. Jenom Fialova vláda ničí ekonomicky český stát, ale je to další důvod, proč by měla skončit.

Už i odborníci říkají, já jsem o to tady mluvil před měsícem a už jsem četl i články ekonomů, jak přesně dochází na moje slova, že to, že čeští občané jsou nuceni, a já jim rozumím, nakupovat potraviny v Polsku, že způsobuje propad příjmů v České republice, jak propad maloobchodních tržeb, protože v Polsku je levněji kvůli Fialově vládě samozřejmě, která to neřeší, Fialova vládní pětikoalice. A samozřejmě, že to způsobuje propad DPH a i propad příjmů, protože ty maloobchodní tržby logicky klesají a samozřejmě navíc k tomu se ještě podnikatelé a živnostníci dostávají do velkých problémů. Ale Fialova vláda neřeší nic.

Teď je na Ministerstvu zemědělství další nekompetentní ministr, pan Výborný z KDU-ČSL, který vystudoval teologii a sám přiznal, že se nikdy zemědělství nevěnoval. Takže je ministrem. Opět o něm neslyšíme, jako o jeho předchůdci z KDU-ČSL panu Nekulovi, neslyšíme nic, žádná činnost, k žádnému zlevnění potravin nedochází, žádné řešení. No tak jasně, protože tomu nerozumí. Takže to je opravdu vrchol. Takže místo aby tam byl odborník na zemědělství, tak je tam teolog, který sám přiznává, že jeho prioritou je být učitelem a zemědělství se nikdy nevěnoval, dokonce to přiznává. Tak to je opravdu vrchol a divím se, že média to nechávají takhle jako stranou, protože všichni tady platíme potom zbytečně drahé potraviny.

Dále je samozřejmě potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků, ale o tom už jsem hovořil. Takže za hnutí SPD zdůrazním, že my jsme připraveni se podílet na příští vládě. Je potřeba ukončit Fialovu vládu a je potřeba zjednat znovu v České republice řád a pořádek.

Jak víme, tak kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Já se musím úplně pousmát, když jsem viděl někde argumentaci podporovatelů Fialovy vlády, že prý Fialova vláda tím, že zvýšila spotřební daň na naftu, že prý nezvýšila daň a že prý to vrátila tam, kde to bylo. Takže snížila daň? Nebo rozumím tomu špatně? Samozřejmě jste zvýšili daň, a navíc jste to nemuseli dělat od srpna, jak víme. Takže to není vůbec pravda. Vůbec jste to nemuseli od srpna dělat, protože vy jste vrátili dříve - nebo vrátili na ten stav. To znamená, že jste to nemuseli vracet zpátky, za druhé jste to nemuseli vracet v srpnu, jak víme. Takže to jste udělali samozřejmě schválně tak, abyste vytáhli lidem peníze z peněženek. A jak víme, jsou to opět čísla Evropského statistického úřadu Eurostat, tak v srpnu došlo v České republice k nejvyššímu nárůstu ceny pohonných hmot vůbec v celé Evropské unii. Opět jsme nejhorší, opět nejhorší, respektive negativní ukazatel, nejvíce negativní ukazatel i v této oblasti z celé Evropské unie.

Samozřejmě došlo k prudkému růstu cen, a to nejen u nafty, ale i u benzinu. Mimochodem vyplývá to nejenom z údajů Eurostatu, ale údaje zveřejnila i společnost CCS, která, jak víme, tak dlouhodobě ceny paliv sleduje a analyzuje.

Takže my jsme samozřejmě hlasovali proti tomu zvýšení spotřební daně, že jsme proti zdražování, a vy naopak jste udělali toto jednoznačně škodliví a hlavně proinflační opatření. Proinflační opatření, které ani nijak výrazně neposílí příjmy státního rozpočtu, protože řidiči a dopravci zejména v oblasti nákladní a kamionové dopravy budou namísto v České republice nakupovat pohonné hmoty v sousedních státech.

Podobný trend ostatně vidíme již mnoho měsíců i u vývoje nákupu potravin a tabákových výrobků. Je evidentní, že pokud sazba jakékoliv daně překročí únosnou míru, dochází i k poklesu objemu jejího výběru, takzvaná Lafferova křivka,

Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak současně a paralelně způsobuje zvyšování inflace, chudnutí českých domácností, pokles maloobchodních tržeb a narůstající deficit státního rozpočtu. Takže na dalších a na dalších tvrdých datech, na dalších a dalších objektivních ukazatelích je zcela nepochybné, že působení této vlády jde přímo nejen proti ekonomickým, ale i proti národním zájmům České republiky a jejích občanů.

Samozřejmě k tomu se dostaneme příští týden, kdy tady budeme projednávat ten váš - v uvozovkách - konsolidační balíček, neboli to, že chcete zvyšovat všem lidem a firmám daně, a jak už jsem tady mnohokrát říkal, tak tento váš návrh není v žádném případě slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Reálně je vlastně neobsahuje. Skutečně to systémové snížení tam, kde lze škrtnout ty zbytné výdaje. Ve své podstatě jde pouze o balík daňových zákonů, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým a právnickým osobám, českým občanům i firmám. To je vlastně ve zkratce ten váš návrh. Jde o plošné zvýšení DPH, jde o razantní zvýšení daně z nemovitostí, všechno v rozporu s vašimi předvolebními sliby. A ta daň z nemovitostí, jak už jsem poznamenal v úvodu, tak má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst. A budete tak nadále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení. Takže vy místo toho, abyste zpřístupnili a zlepšili dostupnost bydlení pro naše občany, tak to ještě zhoršujete a ještě komplikujete. Komplikujete občanům bydlení. Budete také zvyšovat daň z příjmů právnických osob, rozšiřovat daňovou progresi.

Takže ta vaše navrhovaná opatření naprosto zásadně poškozují pracující rodiny s dětmi, především s předškolními dětmi, protože rušíte školkovné, omezujete daňovou slevu na manželku či manžela pečujícího o děti, a těm rodinám pečujícím o děti snížíte roční příjem dokonce o více než 40 tisíc korun ročně, což je tedy obrovská částka. Čtyřicet tisíc za rok vezmete pracujícím rodinám s dětmi? To je úplně šílené.

Samozřejmě hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představíme řadu pozměňovacích návrhů. V tuto chvíli máme cca 20 pozměňovacích návrhů a ty naše pozměňovací návrhy spočívají samozřejmě v tom, že budeme se snažit zachovat, navrhujeme zachovat ta stávající daňová zvýhodnění pro pracující rodiny a hlavně pro všechny slušné lidi, pro živnostníky, zachovat ten současný stav pro všechny živnostníky, firmy, všechny pracující lidi, pro rodiny. A samozřejmě bojujeme i za všechny příjemce důchodů, jak invalidních, starobních, tak vdovských či sirotčích.

No, samozřejmě když teď budu pokračovat v tom tématu zdražování, tak opravdu, když jdu trošku do detailů, protože se tomu budu věnovat samozřejmě příští týden v rámci toho vašeho daňového balíčku, tak vy dokonce navrhujete zvýšit daň i na palivové dřevo, majitelům domů zdražíte tím pádem vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně. Protože součástí takzvaného vládního - v uvozovkách konsolidačního - balíčku, který přináší nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné České republiky, je i zvýšení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo včetně dřevěných pelet a briket z 15 na 21 %. Takže Fialova vládní pětikoalice majitelům a obyvatelům rodinných domů tak zvedne výdaje na jejich vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně dle typu, kvality a výhřevnosti dřeva či velikosti, stáří či energetické náročnosti domu.

Zvýšení této daně má být účinné od 1. ledna 2024 a je jisté, že jej prodejci dřeva následně okamžitě promítnou do svých cen. Podle expertů tento krok podpoří i černý trh se dřevem. Je evidentní, že Fialova vláda svými opatřeními zásadně zvyšuje základní životní náklady všech českých občanů, zejména náklady na bydlení. Možnost vytápění tuhými palivy včetně dřeva byla dosud pro majitele rodinných domů a obyvatel venkova levnější a dostupnou alternativou k vytápění elektřinou a plynem, jejichž ceny se v posledním období astronomicky kvůli Fialově vládě zvýšily.

Tady bych jenom dodal, já myslím, že už to všichni vědí ve veřejnosti, ale radši to řeknu, že průměrná cena elektrické energie, když jsme dívali na to meziroční srovnání Evropského statistického úřadu Eurostat, všimněte si, že všude vždy uvádím zdroj, protože jsem si všiml, že poslední roky vždycky, protože poslanci Fialovy vládní pětikoalice nemaj argument proti SPD, tak říkají, že jsme populisté, tak já trpělivě v každém televizním vysílání - takhle, říkají to i o druhé opoziční straně, ale já vždycky trpělivě posledních několik let i v televizi, vždycky uvádím statistiky, zdroje, kdo, kde a jak to říkal, abych vyvrátil tento váš zoufalý - tuto zoufalou nálepku, a vždycky uvádíme konkrétně, kdo, kde, jaký statistický úřad, Česká národní banka, kdo co kde říkal, aby bylo jasno, kdo je tady diletant, amatér a kdo naopak vůbec z těch faktů nevychází, což je Fialova vláda. Takže všude uvádíme vždycky zdroj, kdo, kde, jak, jaká čísla to jsou, odkud. No, a samozřejmě tady nastavujeme zrcadlo, protože představitelé Fialovy vládní pětikoalice, ač je k tomu opakovaně vyzýváme, a to i v televizi v přímých přenosech vyzývám, tak žádná relevantní čísla, která by vyvracela - no tak, vyvracet to nejde, ty naše údaje, protože jsou to opravdu zcela relevantní údaje z oficiálních údajů statistických a podobně, tak samozřejmě Fialova vládní koalice nemá žádný protiargument. Proto pokračuje v nálepkování, to nálepkování se zhoršuje, k tomu se ještě tady v budoucnu dostanu, možná i teď. Ale samozřejmě ta agrese, to šíření nenávisti ze strany Fialovy vládní pětikoalice bude pokračovat, protože čím zoufalejší ta situace vlády bude, tak tím samozřejmě místo argumentů a práce pro občany budete už jenom útočit a špinit opozici bez argumentů.

Když se vrátím k tomu zdražování, tak samozřejmě hnutí SPD ovšem nesouhlasí se zvyšováním daně z přidané hodnoty. My jsme vůbec proti tomu zvyšování daní, my to máme v politickém programu, za který jsme zvoleni. Ano, ODS taky měla... Koalice SPOLU - ODS, TOP 09, KDU-ČSL - taky měla program nezvyšovat daně, ale vy jste to porušili a děláte pravý opak. O tom už jsem mluvil v úvodu. A my prostě nesouhlasíme se zvyšováním daní, samozřejmě tím pádem nesouhlasíme ani se zvyšováním daně z přidané hodnoty na palivové dřevo. A naopak navrhujeme jeho zařazení do její snížené sazby 12 %, což bude taky náš pozměňovací návrh, který podáme příští týden v rámci konsolidačního balíčku. Ostatně on už je podaný ten návrh.

Vytápění nemovitostí určených k bydlení je základní životní potřebou občanů a jako takové nesmí být pro lidi finančně likvidační. Současně jsme již před delší dobou představili kompletní plán na zlevnění energií, jehož základem je výrazné snížení cenových stropů a v případě elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců. Samozřejmě je na místě zestátnění ČEZu, odborníci to vykalkulovali na cirka 200 miliard korun, to vykoupení těch podílů. A vidíme, že návratnost by byla velice rychlá.

Když se posunu dál, tak v situaci, která je tady z hlediska bezpečnosti, protože za uplynulý měsíc se to událo opravdu hodně, jsme prostě přesvědčeni o tom, že Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do České republiky. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být prostě vyhoštěn. A tady bych se u toho krátce zastavil, protože na to jsem taky natočil speciální video, které zveřejním, že je to opravdu špinavá hra představitelů Fialovy vládní pětikoalice, že v okamžiku, že uvádíme fakta, a jako jediní jsme na to upozorňovali už loni na jaře, že ta masová, plošná a otevřená migrace, kterou tady realizuje Fialova vláda, že způsobí sociální pnutí a způsobí i problémy s bezpečností a způsobí pnutí mezi českými občany. Teď, když k tomu pnutí a k těm problémům dochází, tak exponenti Fialovy vládní pětikoalice zoufale v médiích vykřikují za podpory provládních médií, že za to snad může opozice, SPD nebo Okamura, že prý je to nějaké rozdmýchávání nenávisti. Jsem rád, že tomu většina občanů nevěří, protože my jsme na to upozorňovali, že k tomu problému dojde. A když k tomu došlo, protože vy jste nás neposlouchali, tak teď to svádíte na ostatní. Ne, ne, ne!

To, že uvádíme fakta, čísla, statistiky a jako jediní jsme na to loni na jaře upozorňovali i na příkladu západních zemí, co způsobí masová neřízená migrace, která není pod kontrolou, tak ten, kdo tady způsobuje veškeré problémy a má veškerou odpovědnost za veškeré problémy, co tady jsou, jak bezpečnostní, kriminální, sociální pnutí, tak je vláda Petra Fialy. A v první řadě je to premiér Fiala, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, kteří toto všechno realizovali za podpory stran Fialovy vládní pětikoalice. Takže to vnímám jako opravdu zoufalé výkřiky, protože ten, kdo způsobil ten problém, je Fialova vládní pětikoalice. Vy jste rozhodli, že to takhle bude. Vy jste to způsobili. A teď následky vašeho rozhodnutí se snažíte hodit na opozici, když na to právě SPD a Okamura jako jediní upozorňovali. To je... prostě by se mi chtělo říct... to si připadám jak v blázinci tady. Protože ten, kdo to způsobil, tak za to přece může, ne ten, kdo před tím varoval. To je, myslím, logické každému v každodenním životě. Takže vy to jste. A budeme to celou dobu samozřejmě opakovat. Budeme to celou dobu opakovat.

Mimochodem jsme také proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim takzvané dočasné ochrany v České republice o další rok. Podle našeho názoru musí být pobyt každého cizince posuzován individuálně, ať je odkudkoliv. A znovu říkám, nic proti Ukrajincům nemám. Proč? Jsou tam dobří lidé, špatní lidé. O tom to není. Žádná nenávist vůči Ukrajincům z mé strany není. To není přece pravda. To tady říkám na rovinu. A už jsem to říkal stokrát, ale vy to nechcete slyšet. Ale to, o čem mluvíme, je, že příliš prudký nárůst migrantů do jakékoliv země, a vidíme to i v západní Evropě, vidíme to i v Německu, už to tam řeší, už to řeší i vládní strany, tak prostě způsobuje to sociální pnutí, protože ta země to není schopná absorbovat. A to jsem říkal. A k tomu tady došlo. Takže to nesvádějte na nikoho jiného. Není to o žádné nenávisti k nějakému národu, žádné nenávisti k cizincům. To jsou ty vaše zoufalé lži.

Když jsem byl před týdnem s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, tak jsem se opravdu strašně těšil na tu Partii na Primě, strašně jsem se těšil, protože jsem věděl, že nebude mít žádné argumenty a že tohle vystoupení bude fiasko. Také to tak dopadlo. Když jsem koukal na diskuze na sítích, a to byly sítě a to byly diskuze na stránkách televize Prima, prostě na těchhletěch stránkách, nikoliv na mých sítích, no, bylo to úplné fiasko. Protože on neměl argumenty a ještě útočil a útočil úplně nenávistně. Útočil, šířil nenávist a byl proti českým občanům. A hlavně sváděl vinu za ty problémy na mě, který na to přitom jako jediný upozorňoval. A když k tomu dojde, tak to jako malý kluk, jako malé dítě svádí na někoho jiného. Tak to je opravdu síla. Ale my v tom budeme pokračovat. Dál budeme říkat fakta, podložená fakta, podložené statistiky, podložené údaje a dál budeme jako opoziční strana poukazovat na ta vaše pochybení a na to, co se tady bude dít. Protože bezpečnostní situace se kvůli vaší vládě bude zhoršovat, říkám tady na rovinu, bude zhoršovat a bude to jenom kvůli vládě Petra Fialy, jenom kvůli vaší vládní pětikoalici, protože jste to prostě nezvládli - jak ekonomicky, sociálně, bezpečnostně. A není to žádná nenávist vůči jakémukoliv národu. Je to prostě fakt. A k tomu nebudeme mlčet.

A vaše zoufalé odpovědi, že když někdo poukáže na problém, poukáže na statistiky, tak říkáte, šíří nenávist, to je... vy to budete říkat dál, protože nemáte argumenty. My zas budeme říkat ty naše věci. A když jsem viděl, že videa z té Partie na Primě, kde jsem byl s ministrem Rakušanem, tak když jsem to sečetl, kolik lidí si to přehrálo, tak ta videa dohromady měla přehrání přes milion u mě na sítích, takže víc než ten samotný pořad na Primě, tak si myslím, že občané byli dostatečně informováni o tom, co se tam děje.

Takže já se těším na další duely v přímém přenosu s představiteli vládní pětikoalice. A znovu vyzývám premiéra Petra Fialu, aby šel se mnou do duelu v přímém přenosu do Partie na Primě například. On se bojí a nechce jít. Jsem připraven na argumentační, demokratický argumentační souboj. Premiér Fiala se ale bojí a nechce jít. A klidně si to zopakuju i s ministrem vnitra Rakušanem. Nemám žádný problém s ním chodit do televize klidně každý týden do přímého přenosu. Myslím, že ta diskuze byla velice vhodná na tato aktuální témata. Takže nikdo tady žádnou nenávist nešíří. To, že vy tady vykřikujete, když se vám to nehodí, že opozice jsou populisti, opozice jsou extremisti, opozice něco šíří tady, to tady budeme poslouchat ještě dva roky, možná i dýl, to musí rozhodnout voliči.

A teď se tady vrátím další věci, protože je potřeba včas. Já jsem se dočetl 27. srpna, na iDNESu byl tedy lživý nadpis, který doufám, že ho snad potom zkorigovali, naše tisková mluvčí tam psala, že Okamura bude muset bezpečnostnímu výboru vysvětlit výroky o Ukrajincích - to, co jsem říkal v Partii a podobně. Nic špatného jsem neřekl. Tak nic vysvětlovat nebudu muset, protože podle zákona jednacím řádu, pakliže mě pozve bezpečnostní výbor, já tam vůbec nemusím mít. To je moje svobodné rozhodnutí, jestli tam vůbec půjdu. Takže tuhletu komedii si nechte. Protože poslanec nemusí jít na výbor, jehož není členem. A já nejsem členem bezpečnostního výboru. Takže to, že si tam vládní pětikoalice, která tam má většinu v tom výboru, že si chce předsedu opoziční strany předvolat na kobereček... Já se vám už teď vysmívám do obličeje za tuhletu zoufalost. Říkal to pan Lacina, poslanec STAN v médiích. V Partii to říkal v neděli, že prý si mě pozvou na bezpečnostní výbor. A iDNES v titulku zalhal, přestože ČTK to uvedlo správně, že bych měl jít vysvětlovat, a oni píšou iDNES: Okamura bude muset bezpečnostnímu výboru vysvětlit. Nemusím nic ze zákona.

Tam musí chodit ministr, ale může určit zástupce, případně šéfy státních úřadů, ale žádný poslanec nemá povinnost, i kdyby byl pozván, jít na bezpečnostní výbor, jehož nejsem členem. My se rozhodneme, my samozřejmě... jestli mi přijde pozvánka, tak už vám teď avizuji s úsměvem, že trváme na tom, aby to bylo veřejné a trváme na tom, aby se pronajal co největší sál, minimálně 205, to znamená ten největší ve Sněmovně, protože pozveme kompletní poslanecký klub SPD tam, aby se vyjádřil, pozveme i naše příznivce, pozveme média a přesně si řekneme, jaké výroky že bych měl vysvětlovat. A poslechneme si pana Lacinu z hnutí STAN. Dobré by bylo, aby přišel i ministr, aby přišel premiér Fiala a pojďme si to tedy říct na bezpečnostním výboru veřejně. A já se rozmyslím samozřejmě, jestli přijdu, ale tuto konstelaci požadujeme. Požadujeme veřejný bezpečnostní výbor. Já tam samozřejmě můžu, uvidíme, jak si to vyhodnotíme, ale myslím, že by bylo i namístě vzít co největší sál i mimo třeba Sněmovnu, proč ne, ať tam přijde široká veřejnost a v přímém přenosu si rád poslechnu dotaz pana poslance Laciny z hnutí STAN, který tady se zastává premiéra Petra Fialy a ministra vnitra Víta Rakušana v tom, co tady vláda předvádí. Pan Lacina, z hnutí STAN, Praha 6.

To je určité zajímavé. Znova říkám, že já nic vysvětlovat nikde nemusím, ale můžu, když budu chtít. Když budu chtít. Ale znova bych byl rád, myslím, že lepší platformou by byl přímý přenos v televizi. A opakovaně vyzývám premiéra Petra Fialu, aby šel se mnou do přímého přenosu, abychom si toto řekli, jenže on nepřijde, protože se bojí. A hnutí STAN, když to ministr vnitra a předseda hnutí STAN nezvládl v televizi v Partii, tak teď zcela totalitními manýry jako v padesátých letech, chtějí si mě předvolat na bezpečnostní výbor, kam ani nemusím jít, jak jsem říkal, protože nejsem členem a ani ze zákona nemám tu povinnost, a chtějí šikanovat opozici tím, že tam máte křehkou většinu v tom bezpečnostním výboru, tak si mě chcete předvolat. Zajímavá je ale jiná věc. A já uvidím, jestli tam půjdu, záleží to na mně. Ale myslím, že by to bylo dobré, kdyby to bylo veřejné. A jak jsem říkal, náš celý poslanecký klub tam přijde, přihlásíme se také o slovo všichni naši poslanci, doufám, že nebudete umlčovat. Ale zase kdybyste umlčovali, tak všechno si natočíme, všechno zveřejníme a uvidíme ty vaše manýry, aby je vidělo miliony lidí v přímém přenosu.

Když chcete takto perzekvovat, když vám to nejde ve vaší vládě a ničíte republiku, tak používáte estébácké totalitní metody, abyste umlčeli opozici, abyste perzekvovali opozici. To jsou metody Fialovy vládní pětikoalice. Ale my se umlčet samozřejmě nenecháme. My se umlčet nenecháme. Takže toto je věc a pro nás bude prostě český občan a Česká republika na prvním místě. Těším se, co to přijde za pozvánku, jestli mi přijde. A my si to sami vyhodnotíme v SPD, jak to vlastně uděláme a jak to celé uchopíme a pojmeme. Samozřejmě my si to rozhodneme, ne vy. Vy nás tady grilovat nebudete, ani na to nemáte možnosti ze zákona. A naopak uděláme veřejnou názorovou diskusi. Ale k tomu bezpečnostnímu výboru, abychom viděli, jak to tam vede vládní pětikoalice.

Opoziční poslanci, podle mých informací, nejenom SPD, ale obou opozičních stran, chtěli zařadit na program bezpečnostního výboru nové body. Ano. Chtěli jsme řešit kauzu primátorky Vaňkové, jak to tedy je s přístupem Národní protidrogové centrály, slyšel jsem, že obě dvě opoziční strany to navrhovaly. Chtěli jsme řešit migrační pakt EU a jeho dopady. To je to, jak odsouhlasila Fialova vláda, to jsou ty kvóty na ty africké a islámské migranty do České republiky, nebo placení toho výpalného půl milionu korun za každého odmítnutého migranta dvacet eur. A bezpečnostní výbor to odmítl zařadit jako body na schůzi. A těch bodů je tam ještě několik tohoto typu. Bezpečnost českých občanů. Chtěli jsme řešit aktuální tyhlety věci.

Takže vedení bezpečnostního výboru, které vede samozřejmě Fialova vládní pětikoalice, odmítlo zařadit na program schůze - a mluvili jsme o tom před chvílí na tiskové konferenci v přímém přenosu České televize - odmítlo zařadit palčivé body pro české občany, takže ve finále to bude jenom bodů různé a vůbec opozice to nebude mít prostor řádně probrat. A vede to tady pan poslanec Žáček z ODS, bezpečnostní výbor. Takže odmítli jste zařadit tyto body, které opozici pálí, ale místo toho vedení bezpečnostního výboru, které vede Fialova vládní pětikoalice, prý chce zařadit bod, že já mám něco vysvětlovat, ale jak už jsem říkal, to se rozhodnu já, jestli vůbec přijdu něco vysvětlit. A už jsem to tady říkal. To je potřeba říct a budeme o tom tady mluvit celou dobu. Celou dobu, každé tyto vaše návrhy proti opozici, které mají zakamuflovat tu vaší blamáž, tak tady o tom budeme pokaždé mluvit, v televizi o tom budeme mluvit, na sociálních sítích o tom budeme mluvit, budeme mluvit o tom Sněmovně, co jsou vaše priority, místo toho, abyste pracovali na bezpečnosti českých občanů.

Chcete nás umlčet, perzekvovat, ještě používáte totalitní nedemokratické metody. Takže k tomuhle jsem se vyjádřil, řekl jsem to záměrně i pro média, protože ten nadpis na tom iDNES je lež, takže bylo by dobré, mě to trošku jako nepříjemně překvapilo, že takto médium to nenapsalo správně, přitom ten původní článek, který jsem měl aktuálně na ČTK, ten byl správně, tam to bylo správně, že by měl vysvětlit, nikoliv, že bude muset. Protože taková říčka, kde je někdo zlý, kdo tam dělá ty nadpisy, který evidentně je na straně vládní pětikoalice, tak si tam změnil dvě slova, aby to bylo proti opozici, ale změnil je ovšem nepravdivě a ten nadpis není pravdivý, protože já nic nemusím chodit vysvětlovat bezpečnostnímu výboru. Můžu, ale nemusím. Je to na mém rozhodnutí.

Ale o tom už jsem hovořil. Takže bych byl rád, aby některá média psala skutečně pravdivé nadpisy, i když nás třeba nemají některá ráda, některá ano. Znám řadu slušných novinářů a novinářů, kteří mají svoji práci rádi a dělají to dobře, takže je rozhodně nepaušalizuji. Ale tady ten nadpis samozřejmě zase mám právo, když někdo napíše lež, tak abych to samozřejmě, veřejně napíše takto nepravdu, tak zase mám právo určitě abych to veřejně vysvětlil. Takže se určitě nikdo zlobit nebude. To je z mé strany teď ten úvod, kde jsem zrekapituloval, co se tady stalo, takové ty hlavní věci, které se tady staly za ten měsíc, co Sněmovna nebyla. A my dál budeme bojovat samozřejmě za všechny slušné občany a určitě se ještě v budoucnu mnohokrát ke slovu dostanu.

Děkuji za pozornost.

