Okamura (SPD): V Bruselu se dojednalo zpřísnění, ne zmírnění povolenek a Green Dealu

V Bruselu se dojednalo drakonické zpřísnění, ne zmírnění povolenek a celého Green Dealu. Emisní povolenky budou ještě dražší a zlikvidují ekonomiku. Ministři životního prostředí se ve středu v rámci Rady EU v Bruselu dohodli na změnách podmínek, za nichž bude v chodu systém takzvaných emisních povolenek pro domácnosti, EU ETS2.
Přestože výsledek jednání je široce interpretován i Fialovou vládou a ministrem pro životní prostředí Hladíkem jako jeho zmírnění, fakticky o zmírnění nejde. To spíše naopak. SPD odmítá zpřísňování Green Dealu EU a nové emisní povolenky.
„V Bruselu se dnes dojednalo zpřísnění, ne zmírnění povolenek a celého Green Dealu. Odložení povolenek o rok znamená, že budou muset být ještě dražší,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.
Odložení zavedení systému EU ETS2 o jeden rok, na rok 2028, z podhledu drtivé většiny obyvatel Česka neznamená zmírnění celkového dopadu na jejich peněženku. „Protože klíčový cíl Green Dealu, tedy dosažení uhlíkové neutrality k roku 2050, zůstává bez změny. Celá potřebná dekarbonizace prostřednictvím povolenek EU ETS2 se tedy bude muset stihnout maximálně za 22 let, namísto 23 let. Zkrácení o rok znamená, že tlak na dekarbonizaci v době chodu systému EU ETS2 bude muset být ještě o něco silnější, než měl být dosud. Jestliže prostředkem tohoto tlaku je postupně rostoucí cena povolenky, jak je celý systém koncipován, pak je zřejmé, že povolenky sice budou v platnosti kratší dobu, ale o to vyšší bude muset být jejich cena, aby se, co se celkového dekarbonizačního úsilí týče, „dohnal“ onen jeden ztracený rok,“ vysvětlil Kovanda.
Rovněž dojednání závazného cíle redukce emisí k roku 2040 o 85 procent v porovnání s úrovní roku 1990 nepředstavuje žádné zmírnění oproti současné situaci. „Jedná se sice o jisté zmírnění v porovnání s Evropskou komisí navrhovaným závazkem redukce emisí k roku 2040 hned o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Ovšem je třeba uvážit, že dosud žádný ´mezicíl´ vztahující se k roku 2040 v platnosti není. Jeho stanovení na úrovni 85 procent je tedy z celkového ohledu a v porovnání se stávajícím stavem zpřísněním celého Green Dealu, byť požadovaná redukce je o něco nižší, ´jen´ 85procentní, nikoli od letošního července navrhovaná 90procentní,“ uvedl Kovanda.
„Nad drakoničností záměru Evropské komise se pozastavují i experti tak renomovaných pracovišť, jako je Oxfordský institut pro energetická studia nebo pražské CERGE, tedy společné pracoviště Univerzity Karlovy a Ekonomického institutu České akademie věd. Letos v březnu Oxfordský institut pro energetická studie publikoval studii Decarbonisation in Europe: Modelling Economic Feasibility and the Glidepath for Gas. Její autor, Kong Chyong, v ní dospívá k ústřednímu závěru, který vyráží dech. Pokud by se měl záměr Evropské komise naplnit, pokud by se tedy měl naplnit zamýšlený program „Fit for 90“, bude roku 2040 činit náklad dodatečného snížení emisí hned 17 246 eur za vypuštěnou tunu oxidu uhličitého či ekvivalent. To je v přepočtu dle dnešního kursu více než 422 000 korun!“ varuje Kovanda.
„Pokud má EU splnit Green Deal k roku 2050, pak povolenka musí stát k roku 2030 nejspíše zhruba 250 eur, jak plyne z konsensu hned několika odborných studií na dané téma, jež vypracovaly týmy mezinárodních expertů. Tedy nemůže být trvaleji stropována. Trvalé zastropování by znamenalo, že EU nebude plnit Green Deal a že celý systém povolenek je vlastně k ničemu - z hlediska právě plnění Green Dealu. Navíc by byli finančně ochuzeni mezinárodní spekulanti a obchodníci s uhlíkovými „odpustky“. Pro ně nové povolenky představují investiční příležitost,“ upozornil Kovanda.
V rámci nové koalice jsme se dohodli, že se vymezíme se proti emisním povolenkám první i druhé generace. V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti.
