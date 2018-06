Okamura (SPD): V žádné státní firmě nemáme ani jedno místo

To je neuvěřitelná nehoráznost Pirátů - jejich poslanec Jakub Michálek mylně veřejně osočil SPD, že prý podporujeme politické trafikanty ve státních firmách, aniž si uvědomil, že SPD je opoziční novou stranou, takže ANI JEDNO MÍSTO V ŽÁDNÉ STÁTNÍ FIRMĚ NEMÁME. Na tomto příkladu je vidět styl politiky Pirátů. Vve Sněmovně jsem mu na to řekl:



Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych reagoval na pana předsedu Pirátů Michálka. Sami víte, že my žádnou politickou trafiku nemáme. A to ani v Poslanecké sněmovně, protože jsme byli vždy opoziční stranou, ani v hlavním městě Praha, ani nikde jinde. Protože hnutí SPD vzniklo před třemi lety a nikde tedy nemáme ani jednu politickou trafiku. Takže prosím, neříkejte důvod, že my bychom měli hlasovat pro udržování jakýchsi trafik. Sami víte i Piráti to ví, že my nemáme ani jednu politickou trafiku! A jediná snad místa, která máme jako vy všichni a ty byly rozděleny všem stranám poměrně, jsou ve vedení VZP, a to máte i vy všichni stejně, ve stejném poměru, i vy Piráti a také všechny další parlamentní strany.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR



Takže já si vyprošuji o nás říkat, že máme někde nějaké trafiky nebo že chceme udržovat snad cizí politické trafiky, cizích politických stran! Tak to je skutečně konstrukce, kterou od Okamury asi nikdo nemůže očekávat. To je úplný nesmysl, že bych snad podporoval tímto způsobem konkurenční politické strany. Já jsem tady řekl jasné věcné argumenty, proč nepodporujeme pirátskou verzi návrh tzv. nominačního zákona - je to nelogický a zmatečný paskvil, který chce uzákonit něco, co v praxi nejde uskutečnit. Proto konkrétně tento návrh Pirátů nepodporujeme. Snažil jsem se to téma tzn. nominačního zákona odpolitizovat. My jsme o těch argumentech s panem Michálkem přeci spolu hovořili i osobně v pondělí. Chce to opravdu komplexní řešení. Já jsem se také radil s odborníky. Takže znovu opakuji, že stanovení transparentních pravidel pro jmenování osob ve vedení firem se státní účastí je z pohledu SPD samozřejmě potřebné téma, protože prosazujeme, aby se jednalo o odborníky a nikoliv o politické trafikanty, jako tomu bylo často dosud.



Snaha o řešení tohoto problému je správná a měli bychom si tady ve Sněmovně společně sednout nad komplexnějším návrhem a připravit to lépe, abychom se tady s tím potom nepotýkali dlouhodobě. A ještě poslední slovo k Pirátům - jak vy, tak my, přece bojujeme proti těm trafikám. A jak víte, tak my v SPD žádnou opravdu nemáme. Vy možná také ne, ale minimálně na pražském Magistrátu jste.

