Okamura (SPD): Vláda hodlá ukrást zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní zákon, tedy zákon vlády Petra Fialy, kterým chce Fialova vláda vzít 14 miliard korun veřejnému zdravotnictví. No, vzít. Oni je berou veřejnému zdravotnictví a tím hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tím, aby se zhoršovala dostupnost péče pro naše občany. Proto my tento návrh nepodpoříme.

Vláda Petra Fialy doporučuje, aby došlo ke zmrazení platby za státní pojištěnce na úroveň roku 2021. Kvůli selhání Fialovy vlády je hyperinflace, náklady se v mnohých oblastech násobí a vláda má zřejmě pocit, že se čas skutečně zastavil v roce 2021. Ano, pro vládní pětikoalici Petra Fialy to byl převážně krásný rok. První polovinu loňského roku svorně lhali občanům a voličům, jakou že přinesou změnu a díky tomu podvodně získali převahu a ujali se vlády.

Zprvu se zdálo, že žádné změny nenastanou, protože i pětikoalice pokračovala v covidovém teroru a protiústavním omezování svobod. Plivala na lidská práva a šlapala na ústavu stejně jako předchozí vláda. V mnohém ale změna nastala. Zločiny, mafiánské praktiky, ve vládní partaji STAN skutečně nemají obdoby a co kauza, to skutečně kriminální perla.

Vládu předseda STAN a zároveň ministr vnitra Vít Rakušan zahájil tím, že preventivně a předem vyštval policejního prezidenta a to jen proto, že mu policejní prezident nehodlal jít na ruku. Předseda partaje, kde se zcela zjevně krade, na co se dosáhne, paradoxně vede policisty, kteří jeho partaj a zločince v ní vyšetřují. To je skutečně kuriózní a panu Rakušanovi se nezdá nijak divné, že šéfuje těm, kteří jeho straníky vyšetřují.

Ke krádežím neveřejným v rámci vládního hnutí STAN teď vláda přidává krádeže veřejné. Hodlá ukrást zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Řeči o tom, že se tu přesouvají nějaké zbytečně ladem ležící peníze z jednoho veřejného rozpočtu do druhého, jsou lež. Je to nestydatá a drzá lež. Peníze v rezervních fondech pojišťoven jsou peníze pojištěnců. Nepatří státu, ale jsou to peníze pojištěnců, které pojištěnci zaplatili na zdravotním pojištění. Jsou to peníze, které jsou vybrány za účelem použití na zdravotní péči. To tady žádný z členů vládních stran neokecá.

Vláda lže také v tom, že zákon, který pojišťovny okrádá - vládní zákon, který pojišťovny okrádá - není diskriminační. Je diskriminační a to zcela viditelně. Minimální záloha na pojistném pro osoby samostatně výdělečně činné je 2 627 korun. To je ta nejmenší částka, kterou lze platit, ale jinak zaměstnanci i živnostníci platí většinou násobně víc. Ale vláda za státní pojištěnce hodlá platit naopak daleko méně - 1 567 korun.

Kdo jsou ti státní pojištěnci? Povětšinou důchodci, starobní a invalidní, nebo matky s dětmi a děti. Doufám, že i vládní poslanec pochopí, že jde o skupiny občanů, které za A zdravotní péči potřebují - a hnutí SPD chce, aby měli co nejlepší zdravotní péči. Také jde o skupiny občanů, které zdravotní péči ve většině čerpají, často v nadprůměrné výši, a nějakých 15 stovek je zcela jistě nepokryje.

No a od toho je to pojištění, kdy se všichni skládáme a platíme bez ohledu na to, zda péči čerpáme či ne. Ovšem opět v této logice je zcela jasné, že jednak platby nesmí být diskriminační a stát nemá žádné právo platit méně, než třeba živnostníci. Minimum by přece mělo být stejné pro všechny. Fialova vláda se v důvodové zprávě přímo hlásí k myšlence, že účelem zákona je odčerpat rezervy ze zdravotních pojišťoven a to je absolutně nepřípustné.

Vláda si notuje, že její krádež peněz na zdravotní péči občanů nemá dopady na národnostní menšiny ani na rovnost mužů a žen, když se podíváme do té vaší zprávy. Ano, okradeni jsou všichni pojištěnci, muži i ženy, Čech i Moravák či Rom. Vážená vládo, ale na takové pojetí rovnosti vám Čech, Moravák i Rom kašlou. Jejich peníze, které zaplatili na zdravotním pojištění, patří do zdravotnictví a pokud jsme si rovni, tak platí, že ani stát není něco více a musí platit stejné minimum jako všichni občané této země. Pojďme si rovnou také říct, že kdyby tu platila rovnost a vláda platila jako občané, pak by dokonce občané mohli platit méně. Protože dnes fakticky všichni občané dotují stát.

Takže, milá vládo, z níž část se tváří pravicově, řekněte svým voličům, živnostníkům, manažerům, firmám i zaměstnancům, těm, kteří volí nás - nás volí samozřejmě také - že zatímco jejich minimum, které platí a vůbec částky, které platí, se budou s inflací zvyšovat, tak vláda svůj podíl bude naopak snižovat. Takže zatímco oni budou platit více, tak vláda bude platit svůj podíl méně, bude ho snižovat.

Tahle pseudopravicová vláda namísto, aby snižovala finanční zátěž zaměstnavatelů a zaměstnanců, dělá pravý opak. Vláda namísto, aby hledala zdroje a posilovala je, vypouští ústy předsedkyně Pekarové Adamové nesmysly typu - prodejme Budvar. Uvažování vládní TOP 09 je - Budvar státu vydělává peníze, je ziskový, tak ho prodejme.

Já vám dám jinou radu. Chcete peníze? Tak se podívejte na Německo, kde vlády mají podíly v ziskových firmách. Komu patří velmi zisková, kdysi česká, firma PPL? Německé poště. Zatímco Česká pošta je po většinu posledních let ztrátová, tak Německá pošta to evidentní umí a naopak prosperuje v České republice a z našich peněz tak dotuje německé rozpočty. Konec konců, když dnes řešíme ceny plynu, tak i český plynovod, který nám vydělával v minulosti, vláda prodala Němcům a další plynovody Němci chytře budovali. Až opadne situace kolem Ukrajiny, budou to Němci, kdo budou vydělávat na ruském plynu ještě víc, než dnes.

A co české vlády? Co vydělává, to chtějí prodat a to, co by mohlo vydělávat, jako Česká pošta, to vedou od krachu ke krachu. A pokud něco úspěšného, jako třeba Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, prodat nemůžete, tak se to pokoušíte alespoň vytunelovat. Vážené dámy a pánové z vlády, styďte se. Hnutí SPD nepodpoří tento zákon vlády Petra Fialy, kterým chcete tunelovat peníze určené na zdravotní péči všech našich občanů. Vláda Petra Fialy chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany.

A všimněte si, a to je příznačné pro vládu Petra Fialy, že vláda vůbec nemluví o ambici zlepšovat zdravotní péči pro naše občany. Vy v podstatě jenom se zoufale obhajujete, že se nebude zhoršovat. To je ambice vlády? Přece ambicí každé vlády by mělo být, aby se životy občanů zlepšovaly.

Takže naše hnutí a naše hnutí chce, naše hnutí SPD chce naopak zdravotní péči pro naše občany zlepšovat. A k tomu jsou potřeba ve zdravotnictví peníze. Samozřejmě se může jednat i o systémové změny, ale o těch už jsme hovořili mnohokrát. Ale jsou ve zdravotnictví k tomu potřeba peníze i vzhledem k té inflaci, ke zvyšování nákladů, ke zvyšování vstupů, které nejen zdravotnictví provází.

Takže krátce a stručně shrnuto, tento vládní návrh zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění představuje vážné ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany. A to ani jsem ještě nehovořil o tom, že vláda přišla s tímto návrhem ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. To znamená předtím, než do systému zdravotnictví nám tady přišly statisíce ukrajinských migrantů. A přesto na tom snížení těch peněz trváte. Takže teď tady nebudu rozebírat problematiku ukrajinských migrantů, kteří jsou pro vládu Petra Fialy na prvním místě a vláda kašle na české občany, těm nepomáhá, pomáhá Ukrajincům. Ale teď tady hovořím o tomto vlastně nesmyslu, který vlastně časem přišel během letošního roku, že přestože přišlo mnohem více pojištěnců a jsou to především státní pojištěnci, to znamená ti, za které platí stát, tak vy nadále trváte na tom návrhu, kterým jste chtěli snížit zdravotní péči českým občanům ještě letos v únoru před tou krizí. Takže to už samozřejmě i prvňáček si dokáže spočítat, že samozřejmě ty peníze budou chybět i vzhledem k té inflaci. A tady právě neobstojí ani ten argument ohledně těch rezervních fondů.

Takže jak jsem říkal, hnutí SPD tento návrh nikdy nepodpoří, jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany. A tu valorizaci, o které jste tady mluvili, kterou až na základě tlaku opozice, když jsme tady obstruovali tento zákon a já se hrdě hlásím k tomu, že jsme to tady v prvním čtení obstruovali jako SPD, protože my bojujeme do posledního dechu, bojujeme tady za to, aby se nezhoršovala zdravotní péče pro občany, nechceme tenhleten zákon, že my chceme naopak zlepšovat zdravotní péči pro občany. Vy jste tam na základě tlaku opozice, kdy jsme to tady obstruovali, tak jste tedy přišli s tím, chtěli jste nás uchlácholit tím, že přijdete s nějakým mechanismem valorizace. No, to jste ovšem ještě neřekli ty parametry, které bude mít ta valorizace. Já jsem to samozřejmě čekal. Takže i po té vaší valorizaci, která ovšem má být až od příštího roku, tak to bude méně, méně peněz ve zdravotnictví než těch 14 miliard, které odtamtud letos vláda chce vzít.

Takže vůbec a to ani nemluvím o té inflaci, já nemluvím o těch dalších faktorech, to tady jenom zmiňuji, abychom si to uvědomili. Takže opět ani ta valorizace nepřinese zlepšení té dostupnosti zdravotní péče, to je myslím zcela jasné a s tím prostě SPD nemůže souhlasit. Děkuju za pozornost a samozřejmě se vyjádří ještě naši další poslanci.

