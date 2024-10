Okamura (SPD): Vysoké platy politiků nejsou pro dobré fungování státu nezbytné

Premiér Fiala lživě obhajoval obrovské navýšení svého platu. Navíc patří plat českého premiéra k nejvyšším v EU. To je nehorázné. Premiér Petr Fiala hájil obrovské navýšení svého platu a platu dalších politiků s tím, že mu to prý nařídil Ústavní soud. To ale není pravda! Ústavní soud mu nenařídil, aby platy soudců a politiků byly provázané! Takže podle mě premiér opět lhal. Navíc český český premiér Petr Fiala je podle všeho ve vztahu k průměrné mzdě v zemi třetím nejlépe vydělávajícím předsedou vlády v Evropské unii. Upozornila na to maďarská nezisková organizace Átlátszo.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 14026 lidí

Fiala vysvětloval, že zvýšení platů je důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu. „To, co se teď děje, je důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, který řekl – ‚vy jste to snížili, ale to nepřipadá v úvahu‘, soudci to musí mít tak, jak to bylo, a na to jsou navázány platy státních zástupců, ústavních činitelů a všech dalších. To je debata, která je těžká, protože se to nedá vysvětlit veřejnosti,“ vysvětloval Fiala v pořadu Ptám se, pane premiére.

Petr Fiala, který se v žebříčku umístil na třetím místě, bere měsíčně 6,1násobek průměrné české mzdy. „Fialův plat, i když není nejvyšší v absolutních číslech, je v poměru k průměrné mzdě jedním z nejvyšších v celé Evropské unii,“ říká ekonom Lukáš Kovanda. Dánská premiérka pobírá pouze 2,7násobek průměrné mzdy, zatímco německý kancléř Olaf Scholz vydělává 5,9násobek průměrné německé mzdy.

Ekonom Lukáš Kovanda upozorňuje, že vysoké platy českých politiků nejsou srovnatelné s nejvyspělejšími zeměmi světa. „Ve světle těchto čísel se nyní diskutované zvyšování platů českých vrcholných politiků v příštím roce rozhodně nezdá být nejpalčivějším problémem České republiky a její ekonomiky,“ říká Kovanda. Podle něj země jako Dánsko, které dosahují pozitivních ekonomických výsledků, ukazují, že vysoké platy politiků nejsou nezbytné pro dobré fungování státu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky