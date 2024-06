Okamura (SPD): Vzdát se míru znamená zemřít pro Ukrajinu, řekl Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán se nedávno opět vyjádřil pro mír na Ukrajině a hnutí SPD s ním souhlasí! „Vzdát se míru znamená zemřít pro Ukrajinu. Nechceme prolévat maďarskou krev za Ukrajinu… Nejdeme do této války a nezemřeme na cizí půdě pro jiné zájmy… Evropě je třeba zabránit, že by se vrhla do války, do své vlastní zkázy. Evropa se dnes připravuje na válku, s každodenními oznámeními o předání nového úseku cesty do pekel,“ řekl mimo jiné Orbán. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky