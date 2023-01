Okamura (SPD): Zdražovat tyto položky občanům může skutečně pouze blázen nebo asociál

reklama

Vážené dámy a pánové. Chtěl bych navrhnout mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny s názvem: "Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat vodu, kojeneckou výživu, pivo, knihy a další životní potřeby". To je samozřejmě pro SPD nepřijatelné. Vládní představitelé Fialovy vlády, tedy koalice ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL již veřejně hovoří o tom, že zruší nejnižší sazbu DPH 10 %, kde jsou například pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby a tak dále. Tyto položky chce Fialova vláda nově přesunout do nové vyšší sazby DPH ve výši 14 %. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5230 lidí

To znamená, Fialova vláda chce plošně zdražit všem občanům České republiky tyto základní životní potřeby. A já se ani nestydím za to, že mezi ně zařazuji i to pivo, protože i to chcete zdražit. Takže to je v pořádku, že to tam zařazuji, protože já se za to nestydím, že si také rád dám pivo a že občané České republiky mají rádi pivo, a patří to k našemu životu. Ale tady se jedná i o tu pitnou vodu, jedná se o kojeneckou výživu, léky a tak dále. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní. Ještě navíc zvyšování daní základních životních potřeb, a ještě navíc za situace, kdy například v případě léků zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky, kterých je navíc kvůli neschopnosti Fialovy vlády nedostatek, zda si vůbec takové léky vyzvednout a začít je užívat, protože lidé nemají peníze. A v této situaci může zvyšovat DPH, tím pádem zdražovat tyto položky občanům skutečně pouze jen blázen nebo asociál.

Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou bránit, zatímco odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností, vyvážejících kapitál z České republiky. Co se týče těch léků, vláda tu situaci dlouhodobě neřeší. A navíc tady představitelé vládní pětikoalice lžou, když říkají, že je to prý globální problém. Není to globální problém, například Nurofen jezdí čeští občané nakupovat do Polska, penicilin se vozí ze Slovenska. To znamená, je to totální selhání premiéra Petra Fialy z ODS a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09. Samozřejmě ty ostatní strany vládní pětikoalice v tom nedělají taky nic a jenom k tomu mlčí, respektive tuto vládu ještě podporují.

Takže navíc vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zvyšování daní fyzickým osobám, tedy všem občanům České republiky. O tom například otevřeně hovoří předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. To hnutí SPD samozřejmě odmítá.

Z těchto důvodů jsme přesvědčeni o tom, že by vláda měla předstoupit znovu před Sněmovnu, protože chce v této souvislosti Fialova vláda i měnit programové prohlášení vlády, na základě kterého získala ve sněmovně důvěru, samozřejmě pouze důvěru té vládní pětikoalice. My jsme hlasovali proti, protože my pro tyto programové body rozhodně hlasovat nebudeme a ani nemůžeme, SPD, protože je to v rozporu s našimi předvolebními sliby. S tím si ale vládní koalice hlavu neláme, protože vy jste taky slibovali, že nebudete zvyšovat daně, a už ty daně se chystáte zvyšovat. Navíc jste slibovali, že nebudete zadlužovat Českou republiku. K tomu se ještě dostanu v druhém mimořádném bodě, protože naopak Českou republiku jako jediná země v Evropské unii, tak zvyšujete státní dluh. Takže já si myslím, že takto závažné informace, které chcete vlastně... Vy chcete naložit českým občanům další, prostě vyšší daně, znovu české občany sedřít z kůže.

A na stranu druhou jste si tady prohlasovali zvyšování platů politiků. Já jsem navrhoval zamrazení, můj návrh jste zamítli, zamrazení platů politiků, můj návrh jste zamítli, návrh SPD. Odhlasovali jste si tady neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, aby vaši političtí exponenti vládní koalice měli prostě neomezený počet trafik za statisíce korun měsíčně, auta s řidičem, sekretariáty. V okamžiku, kdy chcete sdírat dál a dál a sdíráte běžné občany z kůže, kteří to všechno ze svých daní potom musí platit, nemohou se bránit... Takže já bych chtěl opravdu navrhnout tento bod a už to tady navrhuju teda ne poprvé a je to bod s názvem "Asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat léky, vodu, kojeneckou výživu, knihy a další nezbytné životní potřeby." Pivo jsem tam ještě taky dal a další nezbytné životní... respektive vy jste ho tam dali do toho výčtu, já to jenom čtu.

Musím říci, že skutečně zásadně souhlasím s tím, když tady premiér Fiala říká veřejně, že nechcete si žádat o důvěru na základě toho vámi chystaného upraveného programového prohlášení vlády. Já si myslím, že v takto zásadních změnách, kdy vy zcela principiálně měníte vaše programové prohlášení vlády a chcete ho měnit, tak si myslím, že je nutné, aby vládní koalice si tady znovu požádala o důvěru vládě, abychom si prověřili, že, protože to vypadá... Abychom věděli všichni i veřejnost, že všichni vládní poslanci souhlasí se zvyšováním daní, což tak je, všech pět stran s tím souhlasí. Ale možná se tam najde někdo, kdo už s tím souhlasit nebude, protože důvěra vaší vládě je jenom něco přes 20 % a lidé vaši vládu nechtějí. Takže možná někdo bude zpytovat svědomí. A navíc by to bylo i férové si tady o tu důvěru znovu požádat, když takto zásadně měníte program, chcete měnit programové prohlášení vlády.

Samozřejmě premiér Petr Fiala z ODS se bojí, takže avizoval v médiích, že si o žádnou důvěru žádat nebudete, přestože vlastně flagrantně porušujete jak předvolební, tak povolební sliby vašim voličům. Já se nedivím, že se bojíte, protože i podle průzkumu jste nejhorší vládou v novodobé historii a vládou, která má nejnižší důvěru dokonce v novodobé historii České republiky. Vůbec neřešíte drahé potraviny. Zatímco okolní země, například snížily DPH na základní potraviny, například až na nulu, konkrétně Polsko, i v Německu jsou levnější potraviny než v České republice, občané tam jezdí masově nakupovat. Čeští občané... Vy s tím neděláte vůbec nic, takže léky, potraviny, základní potřeby, drahé energie, předražené energie. Česká republika, jak víme, tak podle těch statistik z konce loňského roku má nejvyšší meziroční nárůst cen energií dokonce z celé Evropské unie. To znamená, je to totální selhání Fialovy vlády a nejhorší je, kdybyste si to aspoň zaplatili sami, ale platí to tady všichni občané České republiky včetně voličů SPD, a to nás samozřejmě nenechává vůbec chladnými. Takže to je ten první bod, který bych chtěl zařadit, který bych chtěl zařadit jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny.

Navíc vy nejenom, že v podstatě chcete zdražovat občanům životy, ale vy navíc ještě chcete zadlužovat Českou republiku víc a víc a půjčujete si, plánujete si půjčit více než 100 miliard u Evropské komise, u zahraničních bank a tak dále, takže se skutečně dostáváme postupně do tak zvaného řeckého scénáře, kdy hrozí, že po několika letech vaší vlády už nebude ani na důstojné důchody, na důstojné sociální zabezpečení občanů, ani na důstojnou dostupnost zdravotní péče.

Jako druhý bod dnešní jako další mimořádný bod na dnešní program schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí Evropské unie, která loni zvýšila státní dluh. Ještě to zopakuju. Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí Evropské unie, která loni zvýšila státní dluh. Já bych to chtěl navrhnout jako bod číslo dvě dneska, protože situace je skutečně vážná. Fialova vláda, protože rozhazuje desítky miliard všude možně, všude možně do zahraničí, ať jsou to předražené zakázky, zahraniční předražené nákupy, ať jsou to desítky miliard na podporu Ukrajinců, zatímco naši občané jsou v nouzi, tak my říkáme, my jsme pro přiměřenou humanitární pomoc, ale v okamžiku, protože jak víme, tak podle mezinárodních statistik milion českých občanů je pod hranicí chudoby kvůli Fialově vládě, další milion je na hranici chudoby, tak to opravdu nejsou kroky v takovéto míře, s kterými můžeme souhlasit.

No a včera uvedl statistický úřad Evropské unie Eurostat té vámi milované Evropské unie, tak uvedl, že Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která loni zvýšila státní dluh. A v absolutních číslech dluh České republiky za třetí čtvrtletí tento dluh přesáhl 2,98 bilionu korun, takže Fialova vláda je v dalším parametru nejhorší zemí ze všech zemí v Evropské unii. Nejhorší vládou, nejhorší vládou ze všech zemí Evropské unie. A jak už jsem říkal tady minule, tak i podle dalších čísel, například ohledně poklesu reálné mzdy, což je cca 9 %, reálné mzdy českých občanů, opět je to nejhorší číslo ze všech zemí Evropské unie, takže Fialova vláda vede opravdu Českou republiku, už přivedla Českou republiku na samé dno, na samé dno Evropské unie v mnoha závažných a zásadních parametrech. Je skutečně nejvyšší čas, abyste to zabalili a abyste přestali škodit. Vy jste vláda zemských škůdců.

A přitom jenom tak zrekapituluji, že o rok dříve, tedy ve třetím čtvrtletí roku 2021 dluh České republiky přesahovala 2,43 bilionu korun a teď po roce vládnutí Fialovy vlády je tu už je to 2,98 bilionu korun. A Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která loni v tomto období meziročně dluh zvýšila. A v celé Evropské unii se přitom dluh snížil a snížil se na 85,1 % HDP a v eurozóně se dluh snížil na 93 % HDP, což tedy samozřejmě, kdo se vyzná v ekonomice, tak už tahle čísla jsou neuvěřitelná hausnumera. A samozřejmě k těmto číslům se Česká republika kvůli Fialově vládě přibližuje k tomu poměru vůči HDP, ale to jsou teda děsivá čísla. Takže na jednu stranu v Evropské unii ten dluh poklesl, což je určitě dobrý trend, ale to číslo samotné je úplně monstrózní a opravdu já, když slyším argumenty, ale takhle argumentoval i Andrej Babiš, což bylo taky šílené, ta argumentace, dneska argumentuje i Fialova vláda, že prý v Evropské unii ten dluh mají vyšší vůči HDP. No tak říkat, že, protože jinde jsou ještě zadluženější, tak my se můžeme taky ještě více zadlužovat, no tak to je neuvěřitelná argumentace, to je potřeba úplně odmítnout. To v podstatě, kdyby takhle hospodařila česká domácnost nebo firma, tak už je dávno v exekuci nebo v insolvenci, potažmo krachuje.

Samozřejmě, když se podíváme na tato čísla zadlužení Evropské unie a eurozóny a všimněte si toho, že zadlužení eurozóny tedy tam, kde mají euro, tak je vyšší, než je průměr Evropské unie, takže i na tomto parametru vidíte, jak to s tím eurem vůbec nefunguje, tak to není Evropská unie. Evropská unie si plně zasluhuje přejmenování na dluhovou unii. A není to vůbec nic jiného než dluhová unie. Evropská unie nefunguje, ekonomicky to nefunguje a už se jenom zadlužuje a zadlužuje, zadlužuje. A i to, jak jsem říkal, a zadlužuje se astronomicky a půjčuje si u zahraničních bank, půjčuje si už všude možně Evropská unie. A tady, proč o tom mluvím, tady je důležité vyvrátit tu lež, kterou tady papouškují pořád zastánci Evropské unie, neboli Fialova vláda, ale i hnutí ANO Andreje Babiše, že prý nám půjčí Evropská unie, že jsou to evropské peníze. Za a) nejsou evropské, protože zdaleka všechny země nejsou v Evropské unii v Evropě. Není tam například Švýcarsko, Norsko a další země. Ale za druhé, my si nepůjčujeme peníze od Evropské komise ani Evropské unie, protože ta si je za a) půjčuje, ale za ty půjčky ručí i Česká republika. To znamená, bylo by dobrý, kdyby už jste tady přestali lhát, protože za ty půjčky samotné ručí i Česká republika. To znamená občané České republiky a na desítky let se za ně ručí a nově a nově takovéto půjčky si bral i Andrej Babiš ve vládě, nepřijatelné půjčky. A pak tady lhali všichni, že jsou to půjčky od Evropské unie, přitom jsou to půjčky za ručení České republiky a všechno je to na dluh, protože prostě Evropská unie nefunguje. A je to opravdu šílený projekt z tohoto pohledu. Kdyby to bylo v normálním životě, tak už je dávno exekuce na takovou rodinu, na takový projekt, nebo insolvence a už to dávno končí celé.

Mimochodem i ekonomové komentují konání Fialovy vlády. Budu citovat například ekonoma Lukáše Kovandu: "Z daných čísel vyplývá, že Česko dopadá v rámci celé Evropské unie nejhůře, nejhůře po pandemickém ozdravování svých veřejných financí, přičemž ani nejčerstvější vývoj nenabízí příliš útěchy či naděje. Současná vláda se ovšem k ozdravování veřejných financí příliš nemá." Takže i ekonomové to jednání Fialovy vlády hodnotí zcela jasně. A znovu říkám, jste nejhorší vláda v novodobé české historii. Máte i nejnižší důvěru občanů vůbec v novodobé české historii. A skutečně je potřeba vyvíjet a my jako SPD budeme vyvíjet veškerý politický tlak politickými metodami, aby vaše vláda co nejdříve skončila.

Takže to jsou moje dva návrhy mimořádných bodů za SPD. A jak říkám, navrhuji to hned na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

