Olšáková (STAN): Na všechno nelze dát cenovku. Místní samosprávy plní neocenitelnou roli

Slučování přitom může ovlivnit životy až poloviny obyvatel naší země. Chci proto, aby se úroveň probíhající debaty změnila a přesunula se od „dojmů“ k analýzám reálných dopadů. K tématu jsem 11. září uspořádala v Poslanecké sněmovně seminář společně s vědci z Národního institutu SYRI.

Můj postoj k nucenému slučování obcí – jako předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, které dnes hájí zájmy už více jak 2 500 obcí – vás asi nepřekvapí. Byl by to krok špatným směrem. V každé starostce a starostovi máme schopné manažery, kteří se pečlivě a napřímo starají o svěřené území, ke kterému mají osobní vztah. Jednoznačně se to potvrdilo teď při povodních, kdy starostové s obrovským nasazením ve dne v noci bojovali za své obce, aby následky katastrofy byly co nejmenší. Patří jim za to velký dík a uznání. Důvodů, proč obce neslučovat, je ale více.

Často zaznívá, že spojení menších obcí přinese úspory státnímu rozpočtu. Podle NERV by to bylo až deset miliard korun. (Mimochodem, když jsme se za SMS ČR dotazovali vlády, jak k této cifře NERV dospěl, konkrétní podklady jsme v odpovědi neobdrželi.) Zmíněný seminář na slučování obcí nahlížel nejen optikou ekonomie, ale i sociologie a politologie. A odborníci se shodli, že samosprávy hrají v naší zemi tak důležitou roli, že případné slučování dalece přesahuje pouze finanční otázku údajných úspor, ale je bezesporu celospolečenským tématem s dopadem do řady dalších oblastí.

Velmi zajímavá jsou k úloze obcí například zjištění výzkumníků, jak zásadní byl přínos obcí k řešení koronavirové pandemie či uprchlické krize po ruském napadení Ukrajiny. Alarmující je také pokles volební účasti v zahraničních obcích, kde došlo ke sloučení. Podstatná část občanů slučování obcí vnímá jako snížení váhy svého hlasu při rozhodování o lokálních záležitostech a vzniká demokratický deficit. To jsou jen některé skutečnosti, které podtrhují význam místních samospráv.

Samozřejmě, že intenzivnější spolupráce mezi obcemi má i své přínosy. Kooperaci bychom ale měli podporovat a usnadňovat na bázi dobrovolnosti, a ne ji vynucovat. A už vůbec bychom neměli z obcí vytvářet umělé slepence, které nebudou v řadě oblastí fungovat.

Vřele vám doporučuji se na záznam webináře podívat, najdete ho ve videoarchivu Poslanecké sněmovny ze dne 11. září ZDE.

Určitě to nebyla poslední debata s odborníky, kterou jsem na toto téma zorganizovala a těším se na pokračování. Cítím, že je teď velmi důležité tuto diskuzi vést.

Eliška Olšáková

Zdroj.

Mgr. Eliška Olšáková STAN



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farský (STAN): Autoritáři nejsou receptem na úspěch země Oprava po Bartošovi bude trvat minimálně rok, avizoval Kulhánek Havlovy narozeniny: Rakušan, Nerudová, Fiala, všichni vzpomínají. Hlavně na to, proti komu se vymezoval Olšáková (STAN): Komunitní energetika? Lokální cesta k nezávislosti a prosperitě