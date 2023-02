Opatrný (ANO): Lidé se mohou vyjádřit k záměru stavby plavební komory Bělov a přístavu v Kroměříži

reklama

Jedná se o plány státní organizace Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). „Občané se o tyto záměry zajímají. Přišlo nám již několik podnětů, například z části Trávnické zahrádky. Na setkání se lidé dozví bližší informace a budou moci položit otázky a sdělit své připomínky," uvedl starosta Tomáš Opatrný. Veřejné projednání se uskuteční v zasedací místnosti zastupitelstva na radnici na Velkém náměstí.

Jednání je součástí procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA), který vede odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Posuzovaným záměrem je vybudování nové plavební komory u jezu Bělov a s tím související propojení dvou v současné době oddělených splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho funkčního celku. Pokud se záměr podaří realizovat, vodní cesta nazvaná Baťův kanál bude splavná až do Kroměříže. Ve městě samotném pak ŘVC plánuje stavbu rekreačního přístavu, kde by mohlo kotvit asi osm desítek plavidel.

„Propojení Baťova kanálu do Kroměříže by otevřelo další možnosti pro rozvoj cestovního ruchu v našem městě. Připojení významného kulturního a turistického centra, kterým Kroměříž nepochybně je, umožní i lepší využití turistického potenciálu celého území ležícího podél Baťova kanálu. Zároveň ale musíme myslet na to, aby realizace samotné stavby přístavu proběhla co nejšetrněji k životnímu prostředí a aby se investor řádně vypořádal s připomínkami obyvatel Kroměříže,“ poznamenal Opatrný.

Město záměr podporuje dlouhodobě. V roce 2017 zastupitelé Kroměříže schválili Memorandum o spolupráci při budování veřejného přístavu a přístaviště v Kroměříži uzavřené s Ředitelstvím vodních cest ČR. Kromě rekreačního přístavu memorandum zmiňuje i přístaviště, které by mělo být umístěno u Erbenova nábřeží. Co se přístavu týče, měl by být umístěn v lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou.

