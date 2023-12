Ostrá (SOCDEM): Seznam náročných profesí ministerstvo nedodalo

reklama

Pokud je vám kolem 40, do důchodu půjdete nejdřív v 67 letech. Seznam náročných profesí, který bude garantovat pracovníkům nárok na předčasný odchod do důchodu, ministerstvo nedodalo.

Přitom doba dožití ve zdraví se nijak zásadně nezvyšuje. Průměrná doba dožití šedesátiletého muže v roce 2021 je 18 let. Sto let předtím to bylo 14 let. Produktivita hospodářství se přitom za sto let zvýšila násobně.

Jak to bude vypadat v praxi?

Téměř sedmdesátiletí lidé budou pracovat ve fyzicky i psychicky náročných profesích, v zaměstnáních, náročných na pozornost a s velkou odpovědností. Kromě průmyslu a stavebnictví se to týká i tisíců řidičů, operátorů nebo dispečerů.

SOCDEM proto žádá co nejrychlejší vypracování seznamu náročných profesí, o kterém je třeba vést širokou společenskou diskuzi. Zaměstnancům v náročných profesích v nejvyšších kategoriích chceme umožnit dřívější odchod do důchodu za každých deset odpracovaných let o jeden rok.

