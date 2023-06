Ostrá (SOCDEM): Vládní verze zvýšení rodičovského příspěvku je neférová

reklama

„Vůbec nezávidím nastávajícím rodičům, kteří čekají svého potomka ke konci roku. Jestli se narodí před anebo po Novém roce totiž bude podle vlády rozhodovat o tom, zda rodina bude mít nárok na vyšší rodičovský příspěvek. Na dítě narozené před půlnocí bude rodičák po dobu čtyř let 300 tisíc, na to narozené minutu po půlnoci už to bude 350 tisíc na dobu tří roků. To nedává smysl,“ vysvětluje, v čem vidí hlavní nespravedlnost předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Plenky pro děti asi v případě jejich narození v prosinci stojí jinak než při narození v lednu,“ dodává Daniela Ostrá, místopředsedkyně strany, která se dlouhodobě zabývá rodinnou politikou.

Navýšení, které odsouhlasila vláda, navíc neodpovídá tomu, jak stouply životní náklady rodin od poslední změny výše příspěvku. „Vládní návrh navýšení rodičovského příspěvku je nedostatečný. Pětikoalice se před volbami dušovala, jak bude pomáhat rodinám s dětmi. A dopadlo to jako vždycky,“ říká Daniela Ostrá. Jak zdůrazňuje, Sociální demokracie stojí na straně rodičů a žádá spravedlivou, automatickou a opravdu výraznou valorizaci rodičovského příspěvku. „Mladé rodiny s dětmi musí stát podporovat. Za adekvátní aktuálně považujeme navýšení na 400 tisíc korun,“ upřesňuje Daniela Ostrá. Stejně tak je podle ní na pováženou zkrácení doby vyplácení příspěvku ze čtyř let na tři roky, zejména v době, kdy je stále nedostatek míst ve školkách a dětských skupinách, a vláda jen minimálně posunula legislativu umožňující pružnější pracovní dobu pro rodiče malých dětí.

„Peníze na navýšení příspěvku, tak, aby reálně pomohlo rodinám, lze najít úpravou daní. Sociální demokracie dlouhodobě poukazuje na to, že bez toho nelze státní finance uzdravit,“ doplnil Michal Šmarda s odkazem na balíček daňových opatření, která navrhuje Sociální demokracie.

Sociální demokracie prosazuje skutečnou pomoc mladým rodinám s dětmi. Celková výše rodičovského příspěvku se naposledy výrazněji změnila za dob, kdy byla v čele Ministerstva práce a sociálních věcí ministryně Jana Maláčová, tedy zástupkyně SOCDEM. Od ledna 2020 vzrostl příspěvek z 220 na 300 tisíc korun na jedno dítě.

