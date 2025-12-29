Ostrava: Náročný transport kulturní památky v srdci města

Ostrava úspěšně pokračuje v přípravě stavby Prodloužená Porážková, IV. etapa. Obvodová komunikace, vedená podél železniční trati, by doplnila silniční síť centra města. Stavba naváže na ulici Porážkovou u Žerotínovu a po svém dokončení propojí centrum Karolíny s ulicí Mariánskohorskou. Záměrem je odlehčit dopravě směřující od severu do oblasti centra Ostravy, tak že bude nabídnuta trasa vedena okrajem obytné zástavby, a nikoliv jejím středem, tedy odlehčení ulic Nádražní a Poděbradova od automobilové dopravy a vhodnější podmínky pro lepší dopravní obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch.
„Benefitem stavby je též odlehčení historického jádra města, zatíženého dopravou v ulici Nádražní. Zpracován je projekt pro povolení záměru a na počátku prosince byla podána žádost stavebnímu úřadu. Stavbu město koordinujeme se Správou železnic, řešící nad ulicí Mariánskohorskou rychlostní trať, zahájení prací se tak může měnit v návaznosti na tuto skutečnost. Aktuálně pracujeme s termínem zahájení stavby v roce 2028, pak by měla být dokončena v následujícím roce 2029. Náklady jsou v tuto chvíli předpokládány ve vši zhruba 301 milionů korun bez DPH,“ vysvětluje Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.
Součástí přípravného procesu byl i náročný přesun kulturní památky, stávající železniční točnice, kterému předcházela sofistikovaná příprava. Nesnadného úkolu přemístění točnice se ujala společnost TSS GRADE, která zvítězila ve veřejné zakázce. Přípravné práce zahrnovaly mimo jiné také zajištění optimální trasy nadměrného nákladu, kdy se most točnice měl převážet vcelku. Dvacet metrů dlouhý náklad měl projet trasu od místa původního uložení z prostoru za Feronou a Slezskomoravskou dráhou, poblíž ulice Poděbradova na Moravské Ostravě do Přívozu na ulici Wattovou do skladovacích prostor. Vzhledem k intenzitě i aktuálním omezením dopravy v centru města bylo přemístění točnice realizováno v noci za minimálního provozu.
Vlastní demontáž pak započala v pondělí 8. prosince ráno. Na místo najela speciální technika, jeřáb, speciální návěs pro nadrozměrný náklad a samozřejmě potřební pracovníci pro demontážní práce. „Vzhledem k tomu, že ocelový most byl pevně spojen s převodovkou a nebylo možné celou tuto konstrukci vyzvednout jako celek, došlo nejprve k odbornému oddělení těžké převodovky od mostu, dále musela být odmontována tři tunová kola a následně byly postupně všechny části naloženy na přepravní návěs. Doplněním tohoto transportu byly části kruhové dráhy, po které se ocelový most pohyboval. Přeprava byla plánovaná na třetí hodinu ranní a v sedm hodin byla točna uložena do skladového areálu,“ popisuje obtížnou „operaci“ náměstek primátora Břetislav Riger.
Součástí uskladnění točny je i její zakrytí stanem, který eliminuje povětrnostní vlivy. V mezidobí pracovníci firmy odstranili náletovou zeleň a zpřístupnili konstrukci točny tak, aby bylo možné s ní manipulovat. Důležitým faktorem bylo i počasí.
Z technického hlediska se jedná o ocelovou konstrukci mostu točnice, která je nýtovaná a šroubovaná. Most točnice je tvořen dvěma hlavními nosníky tvaru I výšky 780 mm v celé délce nosníku. Nosná kola točnice mají přibližně o1000mm a spočívají na okružní kolejnici v jámě točnice uložené na dřevěných podkladech na betonovém věnci. Na jednom konci mostu je situována kabina obsluhy. V současné době již točnice dlouhodobě neplnila svoji funkci a její stav nebyl dobrý. Konstrukce a všechny ocelové dílce byly narušeny korozí a prostor, ve kterém se doposud nacházela, byl zarostlý náletovou zelení.
Zmíněná točnice byla vyrobena firmou Bratři Prášilové a spol. v roce 1931. Před vlastní instalací v Ostravě, sloužila v Ústí nad Labem na Ústecko – Teplické dráze. Pro potřeby rozvíjející se kolejové dopravy a potřeby vzniku technického zázemí vznikala v minulosti na našem území lokomotivní depa. Srdcem depa byly vždy servisní a opravárenská stání v kruhové rotundě, která byly obsluhovány točnou. Točny Bratří Prášilů jsou například instalovány depech v Břeclavi, v Táboře, Děčíně a točna z depa Praha střed bude umístěna v železničním muzeu v Dolní Lipce.
Točnice O20m sloužila k manipulaci s drážními vozidly a obsluhovala kolejové paprsky přilehlého kolejiště. V Ostravě byla umístěná v bývalém areálu výtopny Báňské dráhy, jehož součástí je pilová remíza a vodárenská věž, které jsou zapsány jako soubor v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka.
„Jelikož je tato železniční točnice kulturní památkou, hledá se vhodné místo, kam by mohla být umístěna. Vzhledem k její velikosti A 20 m, to bude vyžadovat adekvátní plochu buď v interiéru muzea nebo i ve venkovním prostoru, ideálně zapojenou do nějakého systému lokální železnice. Jakmile bude známo, kde točnici situujeme, pak může být zadána zakázka na její renovaci a následné konečné umístění,“ uzavírá Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.
Předmětný projekt zahrnuje kromě řešení vlastní komunikace také množství dalších stavebních objektů jako jsou ostatní zpevněné plochy, přeložky stávajících sítí a vedení včetně objektů, které nyní kolidují s trasou komunikace. Komunikace bude dvouproudá, šířky 7,5 metru, její celková délka je navržena v délce 1304,5 metru, doplněna bude protihlukovou stěnou.
Lze připomenout, že řešená stavba se nachází na okraji centra Ostravy. Navrhovaná komunikace bude navazovat na již stávající komunikaci v křižovatce ulic Žerotínova a Porážková, prochází podél železniční trati a ústí v křižovatce ulic Mariánskohorská a Jirská. V současné době se na řešeném území nachází místní komunikace ulice Porážková a pozemky areálu vozovny Dopravního podniku Ostrava, Slezskomoravské dráhy a Českých drah. Severovýchodní strana je ohraničena zástavbou tvořenou firemními objekty.
Jihozápadní strana je ohraničena železniční tratí. Nyní je ulice Porážková využívána zaměstnanci a zásobováním okolních objektů. Je zde nedostatek parkovacích stání, a tak dochází k odstavování vozidel v profilu komunikace. V komunikaci se nachází zbytek panelizované tramvajové tratě, která se již nepoužívá a souběžně s touto tratí vede zkušební jednokolejná tramvajová trať, používaná pro zkoušku tramvajových vozidel Dopravního podniku Ostrava. V blízkosti trasy byl situován zmíněný památkově chráněný objekt.
