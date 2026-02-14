Svobodní: Úkolem státu není budovat databáze majetku občanů

Zlato bylo vždy symbolem osobní odpovědnosti a nezávislosti na státu. EU prostřednictvím AML regulace říká, že i běžný sebemenší nákup fyzického zlata musí být evidovaný a dohledatelný. Nejde už jen o technickou úpravu trhu, ale o další posun hranice mezi státem a soukromým vlastnictvím.
Svobodní odmítají logiku, podle níž se soukromí slušných lidí obětuje ve jménu plošné kontroly. Úkolem státu není budovat databáze majetku svých občanů. Historická zkušenost z USA zůstává varovným precedentem, kdy se stát v ekonomické krizi rozhodne sáhnout po mimořádných opatřeních, jako je například vyvlastnění.
