Ostravská ČSSD: Paroubek dokázal zastínit i prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše

Jsme velice znepokojeni tím, že Předsednictvo ČSSD nepřijalo usnesení k nominaci Ing. Jiřího Paroubka jako kandidáta ČSSD do Senátu ve volebním obvodě č. 71 Ostrava-město. Jiřího Paroubka nominovaly 4 místní organizace ČSSD ve volebním obvodě Ostrava-město.. Kandidaturu Ing. Jiřího Paroubka do Senátu dále podpořila obvodní senátní nominační konference, okresní výkonný výbor a okresní konference ČSSD Ostrava.

Kandidatura Jiřího Paroubka do Senátu je velmi kladně přijímána i občany a voliči Ostravy-Jihu, Polanky a Proskovic, kteří již podle našich informací začali sepisovat petici na podporu kandidatury Jiřího Paroubka do Senátu. I média přijala pozitivně tuto kandidaturu a Jiří Paroubek je v tuto chvíli nejčastěji citovaným kandidátem do Senátu. Dokázal zastínit i prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. O tom, že jde o velmi silného kandidáta, svědčí i nervozita ve volebních štábech protikandidátů, když se dozvěděli o kandidatuře Jiřího Paroubka a také radost, která v těchto štábech zazněla po pátečním předsednictvu ČSSD.

Velice si vážíme, že kandidaturu Jiřího Paroubka podpořil jak předseda sociální demokracie Jan Hamáček, 1. místopředseda sociální demokracie Jiří Zimola, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a předseda Krajského výkonného výboru ČSSD Moravskoslezského kraje.

Proto nerozumíme tomu, že Předsednictvo ČSSD v pátek nepřijalo usnesení ke schválení kandidatury Jiřího Paroubka. A to s vědomím, že více členů Předsednictva hlasovalo pro, než proti. Předsednictvo ČSSD už v minulosti házelo klacky pod nohy ČSSD v Ostravě (škrtání kandidátů z kandidátní listiny pro volby do PS, nařízená přeregistrace) a výsledkem byl nejhorší volební výsledek ČSSD při volbách do Sněmovny v roce 2017. Neopakujme staré chyby. Respektujme názory členů, tak jako je správně respektujeme u referenda o vstupu do vlády s hnutím ANO 2011.

Pokud Předsednictvo ČSSD neschválí tuto nominaci, tak by to znamenalo, že v levicovém obvodu č. 71 Ostrava-město nebude poprvé po 22 letech kandidovat ČSSD do Senátu. V obvodě, kde jsme již dvakrát senátní volby vyhráli. Uvědomují si členové Předsednictva ČSSD tuto hrozbu? Převezme Předsednictvo ČSSD odpovědnost za volební výsledek ČSSD v Ostravě? Předseda strany Jan Hamáček si to podle vyjádření do médií uvědomuje.

Žádáme proto Předsednictvo ČSSD, aby se v co nejkratší době sešlo a schválilo kandidaturu Jiřího Paroubka do Senátu za ČSSD v Ostravě.

autor: PV