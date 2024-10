Oulehlová (ANO): Prolomení bankovního tajemství může být v mnoha směrech rizikové

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Krásný den přeji vám všem. Já bych se chtěla vyjádřit také k tomuto návrhu zákona, který určitě potřebný je, protože zamezit zneužívání dávek je opravdu pro nás všechny důležité. Nebudu určitě jenom kritická. Je tam opravdu i mnoho věcí, jsou potřeba a jsou dobře zpracované, nicméně v připomínkovém řízení je ještě téměř 230 nevypořádaných připomínek. A já teda zkusím to, co jsem při prostudování návrhu zákona viděla já.

Jsou tam, což si myslím, že je trošku problematické, dva systémy. Jeden, kde budou nově ti lidé podávat žádosti elektronicky, a druhý systém, který běží teď, takže souběžně zřejmě do roku 2026 poběží dva systémy, ale je možné, že ministerstvo má připravenou i jinou variantu. Tak to je to, co vidím já.

Zákon se netýká jenom osob v hmotné nouzi, ale i státní sociální podpory, což znamená, že se dotkne třeba i lidí, kteří jsou v penzi, kteří jsou v důchodu.

Pak bych si dovolila pár připomínek. Třeba zranitelná osoba. Asi tam zřejmě vypadly osoby v pracovní neschopnosti bez výplaty nemocenské. A co mě překvapilo, jako osoba pobírající dávky v nemocenském pojištění jsou vlastně zohledněny pouze osoby z důvodu těhotenství a mateřství. Myslím si, že problém může být, i když si někdo přivodí úraz nebo cokoliv.

Mělo by to být podle mě také zohledněno.

Další je vyloučení člena domácnosti z nároku na dávku. V bodě 3 členové domácnosti nemají nárok na dávku, pokud některý z členů domácnosti nebo členové domácnosti vlastní nějaké majetky. Já bych se jenom chtěla zeptat, zda tím nebude prolomeno bankovní tajemství, ale možná mi to pan ministr vyvrátí, ale já si myslím, že prolomení bankovního tajemství může být v mnoha směrech rizikové.

Myslím si také, že by bylo důležité zohlednit nějakým způsobem i šedou zónu, protože všichni víme, že mnoho lidí pracuje načerno. Co mám já informace z některých úřadů práce, tak i třeba Tipsport a různé sázky na sportovní klání také vedou k příjmům těchto osob.

Co se týče normativního nájemného, tam určitě to posun je, který asi většina z nás vítá. Pak je tady započtení některých nákladů na bydlení. Je tam i to, že v případě, kdy domácnost využívá tuhá paliva, tak dostává 1,43násobku částky životního minima na tuhá paliva. Já vůbec nevím, jak se to prokáže, protože mnoho lidí používá i například takzvaný samosběr, a co se týče na vytápění na energie, tak se to tak tváří, že ta dávka bude vyplácena po dobu 12 měsíců, byť se 12 měsíců netopí.

Co je opravdu podle mě nedomyšlené, je v § 37 podpůrný plán. Mnohokrát už tady ta snaha byla, aby úřad práce toto dělal a nikdy se to neshledalo (nesetkalo?) s nějakými výsledky.

Navíc si myslím, že Úřad práce nemá ani přístup do OK systému, ale v situaci, kdy se razantně snížil počet pracovníků na úřadech práce, tak si neumím představit, jak by ještě měli provádět lidi podpůrným plánem. Navíc teda si myslím, že je to i drahé, protože neziskový sektor toto dělá, tak to na mě pak působí jako dvojí financování jedné problematiky, což si myslím, že by taky mohlo být, pane ministře, na zvážení, jestli zrovna nad paragrafem 37 by nebylo dobré se zamyslet.

Pracovní bonus tam trošku vidím sporný z dávek nemocenského pojištění (?). Pokud trvá celý měsíc, budou mít úředníci na úřadě práce možnost vidět do systému, jestli je to opravdu celý měsíc?

Co se mi líbí hodně, § 46 výplata dávky. A to je to, že je velká snaha, aby se všechno dávalo na účet a bylo tak prostě viditelné.

Do současné doby 70 % lidí, kteří pobírají dávky, se snaží si je brát složenkou a i na to zákon myslí s tím, že složenka, ta úhrada složenky, by pak byla na klientovi. Neumím si teda ale po pravdě představit, jak se bude odečítat ta složenka, kde se to vezme, ale zřejmě je to taky nějakým způsobem vymyšleno. Dalším je přímá úhrada nákladů na bydlení, kdy je možnost, že přímou úhradu nákladů na bydlení včetně energií půjde rovnou tomu člověku nebo té organizaci, která to bydlení poskytuje, ale už jsem tam nikde nedočetla, zda teda Úřad práce to nějak bude rozdělovat, že jednu část té super dávky půjde přímo klientovi a druhá část tomu pronajímateli bydlení. Pak je tady povinnost příjemce dávky a člena domácnosti. V bodě 5 je vyšetření zdravotního stavu nebo jiného vyšetření, je-li k tomu orgánem státní sociální pomoci vyzván, a to ve lhůtě, kterou orgán státní sociální pomoci stanoví. Tady jsem se chtěla zeptat, pane ministře, kdo bude dělat ty posudky, jestli již tak přetížení posudkáři, to tam si úplně neumím představit, že na ně navalíme další povinnost, když už teď je opravdu problematické tento posudek vykonat. Potvrzení o pracovní neschopnosti pro účely dávky a potvrzení o ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení - to si myslím, že je velmi dobrá cesta. Pak máme povinnost člena domácnosti ve vztahu k pracovní neschopnosti pro účely dávky. A v bodě 1 je, že za účelem vydání potvrzení k doložení skutečnosti člena domácnosti je podrobit se na výzvu Úřadu práce vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb určeného Úřadem práce, znamená to tedy, že Úřad práce si nasmlouvá vlastní lékaře nebo už teď všichni víme, jaký je nedostatek lékařů, tak to je také věc, která z toho není úplně zřejmá, jak to bude. Výkon veřejné služby, to je určitě podle mě veřejná služba. Byl jeden z mála výborných nástrojů tehdejší Drábkovy reformy. Jen se bojím, kde na tyto úkony opravdu vezmeme na úřadech úředníky, kteří se tomu budou věnovat. Problematický se mi opravdu jeví ten § 63, ale o tom už bylo hovořeno. I já jsem o tom mluvila, je to to prolomení bankovního tajemství, možného prolomení. Pak jsou tady přeplatky, povinnost vrátit přeplatek na dávce podle odstavce, a jak je dále uvedeno a já se chci zeptat, zda tedy Úřad práce bude od těch lidí, kteří superdávku budou pobírat, jestli bude mít Úřad práce povinnost vybírat přeplatky. Také si to dost dobře neumím představit. Podání, pane ministře, asi víte, že co se týče vybavení IT systémy, není úplně Úřad práce tou vlajkovou lodí, mají opravdu počítačovou techniku, která neodpovídá požadavkům doby, jsou opravdu zastaralé. Další co se týče rozhodnutí, otisk úředního razítka, elektronická pečeť, elektronický časový razítko, Úřad práce některé z těchto věcí opravdu nemá. Tak jenom, aby se stihlo zavést, než tento zákon vstoupí v platnost. To je asi zatím ode mě vše. Určitě, jak jsem řekla, je dobře, že začneme něco dělat se zneužíváním dávek, ale myslím si, že zákon ještě potřebuje mnoho úprav.

