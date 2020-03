Ožanová (ANO): Kvalifikace vraku dosud neumožňovala obcím řešit dlouholetý problém

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Dovoluji si vám předložit svůj návrh zákona, který mění dlouhodobou praxi týkajících se odstavených vozidel. Když říkám praxi, tak spíš že žádná nebyla, protože dosavadní kvalifikace vraku byla velmi přísná a neumožňovala obcím řešit dlouholetý problém, a to, co s vozidly, která stojí třeba i léta na jednom místě. Omlouvám se, kdybych zakašlala, jsem astmatik, prosím, nebojte se. Já sama jsem starostkou a dříve jsem pracovala na obci a s touto problematikou jsem se potýkala. Dosavadní právní úprava neumožňuje dostatečně postihovat situaci, kdy vozidlo stojí na parkovišti, tedy parkuje, ale parkuje tam třeba 2 roky i déle. Parkování na parkovišti prosím vás není protiprávní, a to ani dlouhodobé. Nicméně tyto stojící vozidla obtěžují a znemožňují obcím starat se o své komunikace. A samozřejmě znemožňují ostatním ostatním občanům parkování.

Další věc je, že v současné době není protiprávním nechat stát vozidlo na pozemní komunikaci, které nemá platnou technickou kontrolu. Opravdu do této doby toto jednání není protiprávní. Protiprávní je, když vozidlo stojí na komunikaci a není pojištěno, ale může stát na komunikaci bez platné technické kontroly. Tyto všechny věci řeší tento návrh zákona. A já si dovolím ve stručnosti uvést nejdůležitější body. Takže zákon stanoví výslovný zákaz odstavovat vozidla bez platné technické kontroly, které platnou technickou kontrolu nemají déle než 6 měsíců. Tady jsem se setkala s tím, že někteří se domnívají, že je to krátká doba. Jiní, že je to dlouhá doba. Nicméně může člověk přijít na stanici technické kontroly a zjistit, že má nebezpečnou závadu, kterou musí odstranit. A nemusí mít v té chvíli dostatečně vysokou částku, aby mohl takto učinit.

Musíme dát šanci spravit vozidla a odstranit závady. Také může někdo onemocnět, či být v zahraniční a podobně. Proto se domnívám, že 6 měsíců je přiměřená doba a je to kompromis mezi těmi, kteří by chtěli tuto situaci řešit ihned, a těmi, kteří uvádějí další důvody, pro které je tato doba velmi krátká. Nejvíce úkonů bude na vlastníkovi komunikaci. V našem případě to bude především obec, stát či kraj. Protože se bavíme o účelových veřejně přístupných komunikacích, místních komunikacích, silnicích a dálnicích. Minimální úkony potom bude provádět silniční správní úřad. Obec se rozhodne, zda chce či nechce s takto odstaveným vozidlem nakládat. Byl tam jeden pozměňovací návrh, který tuto pravomoc dával městské policii. Naštěstí tento návrh neprošel, neboť ne každá obec má prosím vás městskou policii.

Těžko by potom jiné obce bez městské policie odstraňovaly tyto vozidla a také ne vždy potřebuje obec odstranit vozidlo, když to bude komunikace široká 7 metrů, bude to mít 20 čísel popisných, tak asi obec nebude potřebovat odstraňovat vozidla. Bude tedy zcela na vlastníkovi komunikace, jak bude, či nebude konat. Také je zde navrženo, že bude toto jednání přestupkem, když vozidlo bude stát bez platné technické kontroly na pozemní komunikaci. Je to částka sice až 300 tisíc, ale pokud bude dlouhodobě odstavený někde kamion, domnívám se, že je to částka adekvátní. Vlastník komunikace bude oprávněn požádat o údaje z registru vozidel, což do této chvíle není možné. Teď to již možné bude, pokud tento zákon bude schválen. Vozidlo bez identifikátoru bude možné ohledat silničním správním orgánem.

Každý říká, že každé vozidlo lze hned identifikovat, ale my se bavíme i o starších vozidlech, která nemají VIN na sklech. Novější vozidla mají na všech sklech VIN. Ale starší vozidla opravdu ne. A pokud vozidlo bylo nabourané, sklo vyměněné, tak VIN také nenajdeme. Značku může někdo ukrást, může odpadnout. V takovém případě bude moci vozidlo otevřít a najít VIN na karoserii vozidla. Jeden z pozměňovacích návrhů, který byl přijat, řeší také situaci zaniklých vozidel. Zaniklé vozidlo nemá provozovatele, takže v případě zaniklých vozidel budeme postupovat vůči vlastníkovi. Pokud vlastník nebude znám, použijeme správní řád a ustanovíme opatrovníka. Stále situace bude řešitelná.

Já se domnívám, že tento zákon je očekáván všemi samosprávami. Domnívám se, že jsem jej přednesla, aspoň tyto důvody dostatečně. Prosím, jako starostka, o jeho podporu.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ožanová (ANO): Navrhovanou úpravou dojde k mírnému snížení nákladů provozovatelů odstraňováním duplicit úkonů Ožanová (ANO): Většina dlouhodobě odstavených vozidel nesplňuje definici vraku Ožanová (ANO): Přijetím návrhu by došlo k zatížení soudů Ožanová (ANO): To, že mám jiný názor, ještě neznamená, že nemám svědomí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.