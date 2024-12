Ožanová (ANO): Nastala zde doba přílepková, tohle opravdu není normální

Kolegyně, kolegové,

já si dovolím přímo navázat na svého předřečníka Patrika Nachera, vaším prostřednictvím. Je to vlastně ohledně přílepku. Já se nebudu možná vyjadřovat přímo k tomuto konkrétnímu přílepku, ale k době přílepkové, která zde nastala.

Kolegové, kolegyně, ze čtyřkoalice i pětikoalice, zavázali jste se ve svém programovém prohlášení vlády ohledně legislativy, že budete řešit standardní legislativní cestou, pokud je to možné. Ale ve své podstatě je tady nepředvídatelné, že zákony, které by prošly velmi jednoduše, klidně, nikdy nevíte, co se do toho dostane, něco, co absolutně s materií nesouvisí.

Prosím vás, to se tu stalo standardem. Já jsem zaslechla, jak říkáte, a my, oni tohleto obstruují, nebo ne? Já třeba například zítra se budu k jednomu zákonu opět vyjadřovat a budu se k tomu vyjadřovat z hlediska toho, že se jedná o přílepek, opravdu o materii nesouvisející s projednávanou věcí.

A vy nás potom vlastně, vy se domníváte, že pouze obstruujeme, ale prosím vás, zkusme se vždycky bavit o tom, o čem je ten daný zákon, a domnívám se, že to se tady neděje, potom až zítra budeme řešit lex Ukrajina, a já řeknu, proč měníte trestní zákoník, tak se na mě budete dívat, jako že obstruuju. A tady je to totéž.

Kolegové vám vysvětlili, že dáváte přílepky, ale prosím vás, skoro každý zákon tady je s přílepkem, který nesouvisí s daným zákonem. Tohle opravdu není normální. Chcete dodržovat svoje programové prohlášení vlády? A v tom jsou teď i Piráti, omlouvám se kolegovi Michálkovi, vaším prostřednictvím, ti to taky podepsali. Chcete dělat dobrou legislativu? Tak zkuste dodržovat vlastní programové prohlášení vlády.

Děkuji.

