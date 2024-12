Ožanová (ANO): Pojďme se pokusit vrátit důvěru v advokátní úschovy

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já navrhuji opětovně předřazení bodu 157, tisk 623, zákona o advokacii, jako první bod dnešního dne.

Já už jsem se pokoušela tento bod předřadit jednou. Reagovala jsem tak na probíhající diskusi, kdy kolega poslanec Michálek podal písemnou interpelaci na ministra Blažka ve věci advokátky Sukové a advokátních úschov. Je pravdou, že v rámci tohoto zákona byl načten ministrem Blažkem pozměňovací návrh reagující a současně přebírající 95 % pozměňovacího návrhu Heleny Válkové a mého.

Je vhodné připomenout, že návrh, aby se vyřešily tyto advokátní úschovy, výrazně reagoval na kauzu právě zmíněné advokátky Sukové a výraznou roli při snaze ochránit budoucí klienty sehrála senátorka Hana Kordová Marvanová, která oběti advokátky Sukové zastupuje, a byla to ona, kdo výrazně inicioval projednávání tohoto problému na plénu Sněmovny.

Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že je vhodné tento bod předřadit, je velmi nekonfliktní, a navíc podpoříme důvěru občanů v český stát a jeho kontrolní mechanismy.

Narazila jsem při svém hledání a přípravě na předřazení tohoto bodu na zajímavé webové stránky, které se jmenují NE! Advokátní úschově. Hlavní nadpis zněl: Advokátní úschova je hazard. Kolegové, kolegyně, to opravdu by v právním státě být nemělo a předpokládám, že to ani nechceme. Je to špatně. Pojďme změnit. Předřaďme nekonfliktní tisk ke schválení ve třetím čtení. Pojďme se pokusit vrátit důvěru v advokátní úschovy. Reforma advokátních úschov by měla přinést větší ochranu klientů, včetně ochrany spotřebitelů, přispět k prevenci praní špinavých peněz a obnovit důvěru v advokátní úschovy.

Je to nejen v zájmu obětí trestné činnosti, ale i v zájmu obnovení důvěry v institut advokátních úschov a advokátní stav. Pro připomenutí, úschovní účty měla advokátka Sukova vedené u České spořitelny a mezi těmito úschovními účty bez problémů převáděla částky v různé výši, a dokonce vybírala v hotovosti. Naposledy vyšel článek na Seznam Zprávy 20. 11. 2024. Jeho nadpis hovoří za vše: "Čekala jsem, kdy to praskne," říká advokátka.

Lidem u ní zmizelo 153 milionů. Novinář dokonce uvedl čas zprávy finančně analytického úřadu z roku 2017. Z advokátních úschov vybírala advokátka v hotovosti částky přes 100 000 korun. Vážené kolegyně, kolegové, já tomu nerozumím. Já jako exponovaná osoba, když jsem si vybírala u České spořitelny 15 000 z účtu, tak po mně chtěli vědět, na co to je. U advokátky statisícové pohyby na účtech, kdy vybírala peníze v hotovosti opakovaně, nikoho nezajímaly. To opravdu bylo špatně.

Stát zklamal důvěru občanů a měl by ji co nejrychleji napravit. Proto vás prosím, předřaďme tento tisk a projednejme ho jako první bod dnešního dne. Předpokládám, že do pěti, maximálně sedmi minut, tento tisk bude projednán, protože nevím o tom, že by někdo proti němu něco měl a mohli bychom si říct - udělali jsme něco pro občany. Zkusme to.

Děkuji za pozornost.