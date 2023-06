Ožanová (ANO): Raději 40 cestujících v tramvaji než 40 cyklistů na cestě

reklama

Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych začít právě jednou věcí, která se týká toho, co říkal pan ministr o přinášení novinky sdílené zóny. Já jsem při jednání s panem ministrem říkala, že by bylo vhodné, aby se sdílené zóny omezily v tom smyslu, že by neměly být na silnicích. Protože když jsem viděla návrhy, které si představovali architekti, tak plánovali sdílené zóny na největších křižovatkách a podobně v domnění, že když se budou plést tramvaje, chodci, auta, cyklisté, dohromady, že to povede k zlepšení bezpečnosti silničního provozu a vzájemné ohleduplnosti. Za mě je to problematické právě z důvodu toho, že tramvaje, chodci, prostě všechny druhy dopravy, by neměly být spolu s jízdou tramvaje.

Všichni uvádějí příklad u Palladia tady v Praze. Ale tam máte jenom chodce a tramvaje a i tak, když jezdím tou tramvají, případně jsem tam jako chodec, není to úplně přehledná a bezpečná situace. Když do toho přidáte ještě cyklisty a auta, tak by to bylo dosti nepřehledné. Jedna věc je, že tramvaj fakt nemá kam uhnout a má podstatně delší brzdnou dráhu, než kterékoliv ostatní prostředky. Proto já tento návrh nepodpořím, byť moji kolegové ho podpoří. Je to čistě z technického hlediska, protože se nedomnívám, že by tramvaje měly být zahrnuty ve sdílených zónách.

K další věci. Nebudu až tak rozebírat návrhy, které jsem podala já, budu mluvit trošku obecněji. Většina lidí si neuvědomuje, že jízdním kolem je z pohledu zákona i koloběžka, i ta elektrokoloběžka. Proto říkají, my bychom některé návrhy podpořili, kdyby se týkaly i koloběžek.

Kolegové, kolegyně, koloběžka je jízdní kolo pro účely zákona i ta elektro. Takže tolik k tomu, až budete posuzovat, zda budete hlasovat pro některé pozměňovací návrhy, či nikoliv. Já jsem dala pozměňovací návrhy, které velmi vyvolaly bouřlivé reakce, a víte, co jsem, jste těch reakcí zjistila? Že cyklisté neznají pravidla silničního provozu a neznají současný zákon. Protože když jsem dala pozměňovací návrh, který vypouštěl a navracel předešlý stav, týkající se užívání cyklostezek, tak já si dovolím přečíst současné znění. Všichni říkají, že přece oni nemusí jezdit na cyklostezkách, že mají právo jezdit, kde chtějí, kde se rozhodnou. Kolegové, kolegyně, není to pravda, já bych to řekla, taky chodci mají používat chodník, nikdo jiný tam nesmí a cyklisté cyklostezky. Já si dovolím přečíst současné znění, aby cyklistická veřejnost věděla, že i když já ho chci mírně změnit, že stále mají povinnost po těch cyklostezkách jezdit.

Je to § 57 odstavec 1. Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, leda že by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Já jsem chtěla pouze to slovíčko s prominutím, ledaže, protože pokud by to bylo nebezpečné jich užít, tak prostě samozřejmě člověk, když tam je nějaká překážka nebo najednou mu tam jde kupa lidí po cyklostezce, která tam nemá jít, nemůže ji použít, tak samozřejmě ji použít nemůže a může jet jinde. Ale protože si to cyklisté vysvětlují tím způsobem, že můžou jezdit, kde chtějí, tak jsem to chtěla pouze navrátit v předešlý stav. Takže pro cyklistickou veřejnost stále neplatí, že nejste povinni používat cyklostezky. Jste povinni je používat pouze v omezených případech, ale bohužel vy se domníváte, že kdykoliv, kdy si usmyslíte, můžete jet jinde. Takže tolik k tomu, co jsem zjistila.

K neznalosti pravidel - ještě bych řekla, že nevím, jak vy, ale já, když jdu po chodníku a na mě někdo, s prominutím cinká, jako ať mu uhnu, že jdu po chodníku a on chce projet, ne. Cyklista, ani ten, kdo řídí koloběžku, nemá na chodníku co dělat. Kolo na přechodu, dnes může tam jít chodec vedoucí jízdní kolo, ale ne, že po přechodech pro chodce jezdí kola. Domnívám se, že tady by byla na místě než represe, větší osvěta ze strany Besipu a Ministerstva dopravy, protože ta neznalost předpisů, zvláště u této skupiny, je dosti značná a domnívá se, že každý, kdo upozorní na existující předpisy, je jejich nepřítel. Není to tak. Pravidla existují pro všechny, anarchie z hlediska bezpečnosti silničního provozu nemá na komunikacích co dělat.

Teď půjdu k jednomu... Já bych byla ráda, kdybyste se zamysleli z mých pozměňovacích čtyř návrhů aspoň nad jedním, a to se týká přileb. Mně říkají všichni, nebo když mi píšou, tak říkají, že omezuji jejich osobní svobodu. Já bych možná položila otázku, jste omezeni na osobní svobodě tím, že používáte v autě pásy? Já se domnívám, že ne, že to bezpečnostní prvek. Ještě před několika lety nebylo povinné používání pásu. Pak dokonce, když se zavedl bodový systém, za pásy se udělovaly body. Mnoho řidičů, já jsem zažila ve své praxi takzvaně dosáhli 12 bodů jenom na pásech, protože nebyli zvyklí používat. Bral to někdo jako omezení osobní svobody, že i tento bezpečnostní prvek musíme používat? Berou motorkáři jako osobní omezení to, že mají mít povinně přilby? Ano, nechtějí se zabít, takže většina z nich i ví, proč ty přilby mají mít.

Další zajímavé bylo, jestli já mám, byť nejsem ministerstvo, nějaké statistiky a podobně. Takže já bych chtěla říct, že pokud někdo chce, tak hledá. A Centrum dopravního výzkumu udělalo výzkum v této otázce přileb. Já jsem si dovolila poslat všem členům podvýboru pro dopravu odkaz na tyto stránky a výzkum se toho týkal, že se zkoumaly pitevní protokoly u zesnulých cyklistů, kteří na základě střetu prostě přišli o život. A zkoumal se vliv přileb, patologové to zkoumali, ne dopravní experti, a víte, co zjistili, kolegyně, kolegové? 37 % by přežilo, kdyby mělo přilby. Domnívám se, že to je extrémně vysoké číslo. Stačilo, aby 37 % z těch zemřelých cyklistů mělo na hlavě přilbu a žili by. K tomu došli patologové a studie Centra dopravního výzkumu.

Potom se mě ptejte, proč takový návrh dávám? Všichni, cyklistická veřejnost křičí, že jsem proti nim. Já jsem chtěla těmi svými pozměňovacími návrhy ukázat, že, ano - křičíte 1,5 metru a podobně. Ale ten nejdůležitější bezpečnostní prvek, jako je přilba, nikoho nezajímá a domnívají se, že je pouze omezuje na osobní svobodě. 37 % by přežilo, kdyby mělo přilbu. Tak jako jsme povinni používat pásy, domnívám se, že bychom měli mít povinnost užívat cyklistické přilby. Zeptejte se lékařů, kteří musí potom přijet k těm zraněným, případně je dovezou do nemocnice. Samozřejmě je přilba neochrání vždycky, při devastujících zraněních vnitřních orgánů a podobně, ale při těch běžných pádech je větší šance na přežití, aby ten člověk prostě nepřišel o život.

Víte, to mě hodně na cyklistech překvapilo, že zrovna to jim vadí. Chápu bikesharing, důvod, ale myslím si, že ty životy jsou dost důležité a pro mě bikesharing, máme rozvinutou síť hromadné dopravy a promiňte mi, já budu tedy v rámci možností drsná: Raději 40 cestujících v tramvaji než 40 cyklistů na cestě. Pro mě je to z hlediska bezpečnosti i přepravy opravdu lepší. Já sama využívám hromadnou dopravu, jezdím vlakem, jezdím tramvají, trolejbusem, pro mimopražské - trolejbusy existují - a vidím, co se děje. Prosím, aby nebyly komentovány nahlas mé výroky, protože to opravdu nedůstojné této Sněmovny. Prosím, aby paní předsedající zasáhla.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Já, paní poslankyně, samozřejmě bych zasáhla, nicméně teď je tady klid.

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ale já jsem slyšela nepřiměřené reakce na můj projev. Na rozdíl od vás.

Jo, ještě jeden, prosím vás, v mailech, které mi cyklistická rozhořčená veřejnost psala, byl ještě jeden argument, a to, že mám zhubnout. Promiňte, fakt nevím, jak to s tím souvisí, ale řekla jsem si, že i tento argument opravdu velmi důležitý uvedu.

Nebudu se vyjadřovat ke svým dalším pozměňovacím návrhům, protože jsem si plně vědoma toho, že neprojdou touto Sněmovnou. Nicméně prosím vás, kolegové a kolegyně, o zamyšlení, zda je důležitější bikesharing, anebo těch 37 %, co mohli přežít. Domnívám se, že toto číslo stojí za zamyšlení. Děkuji vám.

