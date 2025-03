Ožanová (ANO): Za případný přestupek autonomního vozidla by zřejmě neodpovídal nikdo

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Nemám připravený, jak je mým zvykem, souvislý text k dopravě. Já budu okamžitě reagovat na pana ministra, který říkal, že byla dobrá odezva průmyslu. To já věřím, pane ministře, že byla dobrá odezva průmyslu. Já jenom připomenu z připomínkového řízení odezvu dvou ministerstev.

Začnu Ministerstvem vnitra. To, že za případný přestupek, který se stal v době řízení vozidla samotným vozidlem, by zřejmě neodpovídal nikdo. Takové řešení považujeme z hlediska koncepce odpovědnosti za přestupek za zcela nestandardní, nežádoucí. Bavíme se o autonomním řízení vozidel, cituji z připomínek Ministerstva vnitra. Já, prosím vás, nerozporuji to, že vývoj jde dopředu. Já se zabývám tím, co se stane, když to auto nabourá.

Neříkám to, že to nemáme řešit, já říkám to, zpochybňuji ten způsob řešení, a zjevně to zpochybňuje i Ministerstvo vnitra a ještě jedno ministerstvo, kupodivu Ministerstvo spravedlnosti. Cituji, tato relativizace, odst. 2 a tvrzení v důvodové zprávě, dle něhož se například předpokládá zachování zákazu držet při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

S tímto souvisí otázka, zda by řidič neměl mít povinnost převzít řízení i v případě, kdy to dopravní situace bude zjevně vyžadovat, nicméně systém řidiče neupozorní. To jsou všechno věci, které se týkají dopravních nehod, a tady se nadřazuje technika nad to, co se stane, když nějaké auto nabourá. Ministerstvo tvrdí, že když se něco takového stane, vozidlo bude v autonomním provozu a za následek bude jednání tohoto vozidla, že za to bude moci výrobce.

Prosím vás, to je opravdu zcela nestandardní řešení, domnívám se, řešit to musíme, ale ne tímto způsobem, jak je navrženo v zákoně. Takže já chápu, že průmysl je rád, ale zjevně nejsou nadšena ta ministerstva, která zodpovídají za přestupky, případně za trestné činy, Ministerstvo spravedlnosti je dozorově orgán u přestupku, Ministerstvo spravedlnosti v justici. Takže tato dvě ministerstva říkají pozor na to, není to úplně dobře, ale vy říkáte, je to dobře. Takže za mě doporučuju nehlasovat do těch autonomních vozidel, říkám, že se to musí řešit. Tam je ještě další věc, a docela podstatná. (Hluk v sále.). Prosím vás, já se neslyším, pane předsedající.

Argumentace ministerstva na hospodářském výboru i jinde v tisku vychází třeba z důvodové zprávy, která byla k tomuto pozměňovacímu návrhu dána. Tento pozměňovací návrh byl dán na hospodářský výbor, avšak veřejnost nemá možnost se k této důvodové zprávě dostat, protože pozměňovací návrh se stal pozměňovacím návrhem výboru, tím pádem automaticky se veřejnost dostane pouze k tomu paragrafovému znění, a nikoliv k té důvodové zprávě, takže argumentace důvodovou zprávou jsou zajímavé. Já jsem si teda o to požádala, ale nicméně běžná veřejnost se k tomu nedostane.

Tady dávám na zvážení, zda bychom neměli změnit tento přístup. Myslím si, že sněmovní legislativa by mohla zvážit, že takhle by to nemělo fungovat a do budoucna změnit legislativní proces tak, aby se i veřejnost mohla dostat k důvodovým zprávám těchto pozměňovacích návrhů, které si osvojí výbory. Protože pokud je ten, kdo to tam vkládá, nevloží i do systému, tak se veřejnost k tomu prostě dostat nemůže. A to si myslím, že je špatně. Proto se nám i tato diskuse špatně vede, protože ve své podstatě většina z vás si to ani nemůže přečíst a nemůže na to reagovat.

Takže to je k autonomním vozidlům. Tedy prosím legislativu, aby se zabývala tím, jak to udělat, aby se k tomu občané mohli dostat.

Já nebudu říkat o tom, co je v pořádku. Samotný návrh zákona už v prvním čtení jsem říkala, že tam to bylo dobře napsáno, že s tím lze souhlasit. Nicméně se vyjádřím k několika pozměňovacím návrhům. Kolegové, kolegyně, jak je dobré rčení cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly, takže já si dovolím požádat, naštěstí jeden tento pozměňovací návrh, ke kterému teď budu hovořit, dostal nedoporučující stanovisko hospodářského výboru, za což jsem ráda, jenom si vás dovolím na něj upozornit, abyste náhodou nebyli zmateni. Jedná se o pozměňovací návrh kolegy Exnera. Jedná se o poptávkovou dopravu a o to, že děti, jejichž rodiče by využívali poptávkovou dopravu, by nemusely být v dětských autosedačkách.

Kolegové, kolegyně, poptávková doprava prostě bude jezdit i po dálnicích. Nemusí být pouze vozidlem kategorie M1. Tak si představte, jak ty děti po těch dálnicích, jak ti kojenci a malá děcka budou bez sedaček. Můžou tam být od M1, můžou tam být i autobusy. Všechno. Prosím vás, naštěstí hospodářský výbor dal nedoporučující stanovisko. A já předpokládám, že většina z vás tento návrh nepodpoří.

Já chápu, že je to těžké pro tu poptávkovou dopravu, dětská autosedačka a podobně, ale bezpečnost dětí na prvním místě. Poptávková doprava nebude probíhat pouze po městech, ale i mimo města, kde je zvýšená rychlost. A ta představa, že by i při nezaviněné dopravní nehodě tohoto dopravce byly usmrceny děti jenom proto, že nejsou v sedačkách, je prostě problematická. Chápu, proč to kolega dal, nicméně nebylo to zcela domyšlené.

Potom bych chtěla upozornit ještě na pozměňovací návrh H kolegy Munzara. Týká se pojišťoven a zvýšení hlavně limitu. Při dopravních nehodách je povinnost hlásit dopravní nehodu, kdy škoda na jednotlivých vozidlech nebo na jiných věcech přesáhla částku 100 000 korun. Tady je návrh, aby to bylo až od částky 200 000 korun. Většina lidí je přesvědčena, že potom ani tu nehodu nesmí hlásit, lidi jsou o tom přesvědčeni, i když to není pravda. Dopravní nehodu může každý hlásit jakoukoliv, ovšem i pojišťovny často radí lidem nehlaste, potom přijdou řešit situaci, řeknou, není to jasné, nikomu nic neproplatíme, protože jste neoznámili dopravní nehodu.

Nejsem jediná, kdo zná případy, kdy se tak stalo, a domnívám se, že to jenom má zlehčit pojišťovnám život, aby se nedaly některé dopravní nehody prokázat, aby nebylo jasné, komu vyplatit plnění.

Já o tom mluvím z hlediska toho, já se dívám na kolegu, vaším prostřednictvím, jak kroutí hlavou, vím, co říká česká Asociace pojišťoven, ale prosím vás, v době, kdy já jsem začala řešit dopravní nehody, tak byla výše 20 000, teď je 100 000. Já si myslím, že ten nárůst byl dostatečný a že odpovídá tomu, že když je jenom trošku větší dopravní nehoda, že prostě vždycky zavolám tu policii, protože nikdy nevíte, když je silnější střet, zda nedošlo, s prominutím, i k újmě na zdraví. To se může projevit i později, i při drobném ťukanci. Vy to v té chvíli nemusíte vědět.

Takže není důvod zvyšovat tento limit, protože tam se zvyšuje i ta možnost, že nepotrestáme viníka dopravní nehody. Opravdu většina jak novinářů pojišťovny vždycky přesvědčovala lidi nehlaste, já sama, když jsem ohlásila dopravní nehodu, dala jsem přednost chodci, ten zezadu nedobrzdil, to je klasická situace, tak ve své podstatě po mně řvali ostatní, jak to, že jsem si dovolila oznámit, že zjevně je škoda menší než 100 000. No proto, protože řidič řekl, že za to můžu já, protože jsem zastavila před přechodem, ale opravdu jsem byla obviňována řidiči hromadné dopravy, kteří tam projížděli, že na školení řidičů slyšeli, že se to nesmí hlásit.

Takže já vím, co je v zákoně, ale vím, co se děje mimo. Opravdu na školeních řidičů, někteří jsou, s prominutím, tak hloupí, co školí i ty profesionální řidiče, že jim říkají, že se to nehlásí. Hlásí. Je to podle mě zbytečné.

Co je dobré v tom pozměňovacím návrhu, je ta aplikace. Tam je aplikace, že řidiči můžou mít aplikaci v telefonu, zaznamenat na telefon vyfocením dopravní nehodu, místo dopravní nehody. Určí to souřadnice, pošlou to hned do systému pojišťovny, protože potom se s tím nedá manipulovat a říkat, že k dopravní nehodě došlo někde jinde. To je výhoda pro šetření, ale není výhoda zvýšení toho limitu. Takže to je ke dvěma věcem.

Potom myslím, že kolega Patrik Nacher bude hovořit k taxikářům, to nechám na něm, já jenom dopředu řeknu ještě jednu věc, která zazněla samozřejmě i na výboru. Já chápu, proč kolegové z Prahy dávají ten pozměňovací návrh, já si to podpořím, nicméně v tom návrhu je, že prostě řídit taxi bude moci někdo, kdo má řidičský průkaz vydaný v rámci Evropské unie. A tu se jedná o to, že někteří cizinci, zvláště v Praze, řídí a mají řidičské průkazy mimo Evropskou unii. Vážené kolegyně, kolegové, já vás pouze informuji o tom, že ty řidičské průkazy lze jednoduše vyměnit. Takže ano, ztíží se to někomu, kdo přijede hned do České republiky a chtěl by řídit vozidlo taxislužby, ale nicméně do měsíce pravděpodobně si stihne ve správním řízení vyměnit na příslušném úřadě ten řidičský průkaz.

Já si myslím, že to je vše, případně budu reagovat ve faktických poznámkách. Nehodlám více mluvit, protože jsem v předchozích čteních se dostatečně k tomu vyjadřovala i na hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost.