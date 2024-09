Paroubek (ČSSD): Extremistický ministr by lidem sáhl hluboko do kapes

Podle mého názoru je ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze STAN extremista, který občas exhibuje se svými reakcionářskými názory. Uplatnění těchto názorů by ovšem vedlo k dalšímu propadu životní úrovně českého obyvatelstva. Určitě ne těch horních deseti tisíc, určitě ne vyšší střední třídy, ale těch čtyř pětin Čechů, kteří si podle průzkumů věrohodných agentur dnes stěžují na vysokou inflaci posledních let. Ti by měli další starosti.

Pan ministr by například neodkládal transpozici některých evropských směrnic, které se týkají třeba záměru placení emisních povolenek v rámci silniční dopravy (tzn. z osobních aut) a za vytápění obytných domů. Tyto záměry Evropské komise se mají uplatnit již od roku 2027 a spolehlivé zdroje, které propočítaly dopady evropské směrnice na ceny benzínu a nafty, tvrdí, že pak bude (také od roku 2027) benzín o 13 korun dražší a nafta „jen“ o 12 korun dražší.

Dopady zmíněné evropské směrnice, transponované do národních legislativ, mají být eliminovány z tzv. sociálně klimatického fondu, v němž má být alokováno 87 miliard eur. Česko má z tohoto fondu dostat na pokrytí dopadů směrnice, uplatňující v Česku Green Deal, v praxi 50 miliard korun. To se sice zdá být velkou částkou, ale zdaleka to nemusí stačit.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Ministr Dvořák ovšem nezůstal jenom u jednoznačné podpory Green Dealu včetně jeho nesmyslných opatření a záměrů, ale pustil se také do geostrategických úvah. Jsou to ovšem úvahy, které by diskvalifikovaly i vedoucího oddílu skautů, pokud by blábolil takové nesmysly. Pan ministr velebil zvýšení cen nafty a benzínu s tím, že Češi budou méně jezdit autem, a tak budou spotřebovávat méně fosilních paliv (rozuměj: nafty a benzínu), mimo jiné prý proto, „abychom nedávali vydělávat Rusku“.

Panu ministrovi zřejmě nevadí a nebude vadit, že ruská ropa a zemní plyn si k nám jistě cestu najdou a nachází přes různé prostředníky a prostřednictvím jiných kanálů. Jen ovšem podstatně dražší. Prostě ji k pobřeží Evropy, k terminálům, kterými se dopravuje ropa a zkapalněný zemní plyn k nám, dovezou tankery, u nichž těžko rozeznat zemi původu ropy, případně zemního plynu.

Pan ministr ovšem blábolil chvílemi úplně z cesty, když se vyjádřil, že je prý „boj proti Green Dealu v ruském zájmu“. Tedy pan ministr zcela pominul kategorii několika milionů českých občanů-řidičů, kteří budou biti jako žito razantním navýšením ceny nafty a benzínu. Ostatně soudím, že naprosté většině z nás jsou úplně lhostejné, anebo dokonce proti mysli záměry na zvýšení cen pohonných hmot, že za to budou muset zaplatit podstatně více.

Je úžasné, že se tento blábola se svými bláboly dostal do České televize zhruba 14 dnů před senátními a krajskými volbami. Myslím, že by ČT měla tento veleblábol opakovat ve smyčce, tak aby jej vidělo před volbami co nejvíce voličů, aby jim bylo jasné, kam koalice SPOLU, a zejména pak lídři STAN, směřují.