Paroubek (ČSSD): Lze očekávat napínavý výsledek německých voleb

Optimismus vydržel zhruba rok, ale nejsilnější ekonomika Evropy se dostala po začátku války na Ukrajině v únoru 2022 do velmi složité situace. Její prosperita byla založena (stejně jako prosperita Česka) na dovozu levných surovin z Ruska. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se ovšem Německo zapojilo aktivně do protiruských sankcí, kterými prakticky poškodilo samo sebe. Ruská ekonomika se rozhodně nezhroutila. Vláda se díky Sociálním demokratům snažila i tak neeskalovat válečný konflikt na Ukrajině dodávkami některých supermoderních zbraní, u nichž byl potenciál rozšíření konfliktu i na území Ruska.

Pokud vezmeme politickou stránku věci, pak Zelení díky své ministryni zahraničí byli spíše slabým článkem vlády a liberálové disonantním. Liberálové v podstatě rozbili, na podzim minulého roku vládní koalici, při dohadování úsporného balíčku. V rámci vládní koalice se právě Liberálové snažili přenést tíhu nákladů tak, jak to pravice vždycky dělá, na široké vrstvy zaměstnanců. Sociální demokraté naopak chtěli jít cestou zdanění těch největších firem.

Hlavním tématem voleb je ovšem v tuto chvíli problém imigrace, kterou němečtí voliči považují za problém kruciální. Už také proto, že v německých městech dochází k opakovaným vražedným útokům migrantů na pokojné německé občany.

Pokud jde o ekonomická témata, strany se liší především v otázkách daňových. SPD slibuje, že prosadí, pokud se stane stranou vládní, snížení současné 7% sazby DPH u potravin na 5% (standardní sazba DPH je 19%). Stejně tak SPD navrhuje daňové úlevy, které se podle jejich předvolebního programu dotknou pozitivně 95% daňových poplatníků a to zejména rodin s dětmi. SPD chce prosadit zavedení minimální hodinové mzdy ze současných necelých 13 eur na 15 eur od ledna 2026.

Zelení i Sociální demokraté mají zhruba stejný přístup ke zdaňování všech příjmových skupin s tím, že chtějí vyšší daňovou sazbu jen u jednotlivců bez rodiny s ročním příjmem nad 100 tisíc eur hrubého. Zelení navrhují vytvořit Investiční fond Německa, který by do roku 2030 disponoval cca 12,5 biliony korun (v přepočtu z eur). A z tohoto investičního fondu by byly prováděny veřejné investice.

Naopak konzervativní CDU/CSU a také Liberálové (FDP) na to chtějí jít od lesa, a sice že by daňová zátěž měla klesat se stoupajícím příjmem. Je to tedy ještě „vylepšená“ rovná daň, kterou jsme tady zažili dlouhá léta a která se příliš neosvědčila. Nejradikálnější jsou pochopitelně ve zdaňování příjmů dva radikálně levicové subjekty Die Linke a Společenství S. Wagenknechtové (BSW). Tyto dvě strany prosazují razantní zdanění nejvyšších příjmů, včetně kapitálových výnosů. Přičemž z těchto nových příjmů státního rozpočtu, by mohla být financována např. výstavba levných bytů. Obě dvě radikálně levicové strany chtějí nižší sazby DPH u širšího okruhu zboží, včetně nepotravinářského. Tak, aby se zlepšila situace těch příjmově nejslabších, tedy rodin s dětmi a důchodců. Liberálové chtějí naopak snížit korporátní daně tak, aby velké podniky mohly více investovat z většího čistého zisku, který by tak dosáhly.

Alternativa pro Německo (AfD) nebude jistě zatížena po volbách povinností vládnout, a proto v daňové oblasti její návrhy jsou mírně řečeno poněkud nezodpovědné. Odhaduje se, že by likvidace některých daní a u jiných jejich snížení, vedlo ke ztrátě 100 miliard eur ve státním rozpočtu Německa ročně.

Očekávané výsledky voleb

Vládní koalice, v níž vedoucí silou byli Sociální demokraté, zanechává nové vládě stagnující ekonomiku. Dokonce i vývoz zboží v posledních dvou letech meziročně klesá. Také zahraniční investice po celou dobu současné německé vlády klesaly, až teprve v loňském roce se zvedly meziročně z 18 miliard eur na 35 miliard eur. Ale v roce 2020 byl objem přímých zahraničních investic v Německu 152 miliard eur. Co je pozitivní, je na německé poměry nepříliš vysoká nezaměstnanost, která se pohybuje v posledních pěti letech kolem 6%. A to s jedinou výjimkou roku 2022, kdy dosáhla 4,3%. Což byla nejnižší míra nezaměstnanosti dosažená v Německu v posledních dvaceti letech.

Zdá se, že volby vyhrají s výsledkem 30 až 32% klerikální strany CDU/CSU. Podle průzkumu veřejného mínění, bude druhou stranou na pásce AfD s výsledkem 20 a 22 % hlasů. Až třetí budou Sociální demokraté s volebním výsledkem kolem 15 až 16% hlasů. Až za nimi s ještě slabším volebním výsledkem bude strana Zelených. Za nimi budou následovat s volebním výsledkem kolem 5% dvě levicové strany, tedy Die Linke a BSW. Je otázka, zda překonají hranici 5% nezbytnou k tomu, aby jejich poslanci zasedali v příštím Spolkovém sněmu. Podle průzkumu ještě slabší pozici mírně pod 5% mají zatím Liberálové. Liberálové by byli přirozeným politickým spojencem ve vládě vedené CDU/CSU. Ale i kdyby se Liberálové dostali se svým volebním výsledkem přes 5%, společně s klerikálními stranami, neměli by absolutní většinu v Bundestagu. Samozřejmě je možná také trojkoalice mezi CDU/CSU, Liberály a Zelenými. Strana Zelných ovšem bude trvat na odstavení jaderných elektráren, což je trnem v oku bavorské CSU.

Vidím tedy jako mnohem pravděpodobnější spojení do nové vládní koalice vedené CDU/CSU spíše se Sociálními demokraty. Háček to může mít, jen pokud obě strany nedosáhnou společně většiny poslaneckých míst v Bundestagu anebo pokud by jejich většina byla velmi malá, pak by potřebovali třetího partnera. A to může být rébus. Strana Zelených je doktrinářská v oblasti využití atomové energie. Liberálové těžko mohou spolupracovat v koalici, v níž by byla také SPD.

Obě dvě krajně levicové strany budou mimo vládní úvahy, pokud se vůbec do nového parlamentu dostanou (to stejné platí i pro Liberály). A AfD, která může mít po volbách až čtvrtinu poslanců v Bundestagu, je úplně mimo hru. Ustavení příští spolkové vlády bude po volbách tedy velmi složitou politickou hrou a zabere mnoho měsíců.

Pokud bude výsledkem jednání velká koalice CDU/CSU a SPD se slušnou většinou Bundestagu, může to být pozitivní změna. Čelní představitelé obou potenciálních vládních stran budoucí koalice mají erudici k řízení hospodářství a státu, jsou pragmatické a v zásadě tolerantní. To může přinést německému hospodářství potřebné impulsy, což zajímá i Čechy s ohledem na velkou propojenost ekonomiky Německa a Česka.

Jestliže bude nutné vytvořit vládní koalici o třech stranách, bude to drhnout. A dost pravděpodobně může dojít po dvou až třech letech ke kolapsu takového koaličního uspořádání.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

