Paroubek: Daně předmětem sporu ANO a ČSSD

Sociální demokracie chce zavést progresivní zdanění a sektorovou daň například pro banky. Překvapivě se ale vůbec nemluví o zavedení stoprocentního odpisu investice modernizačního charakteru, což by vedlo k razantnímu zvýšení technologické úrovně výrobních kapacit v Česku. Právě cesta zrychleného odpisování investic při jejich uvádění do provozu by mohla být tou správnou cestou k urychlení technologické revoluce, robotizace a digitalizace české ekonomiky.

Máme v tomto směru co dohánět, česká ekonomika stále zaostává úrovní produktivity práce (a mezd) za západoevropskými partnery a konkurenty. ČSSD by si měla osvojit tento požadavek na 100% odpisování modernizačních investic uplatňovaný pak v nejbližších několika letech, což by bylo důležitým prvkem urychlení rozvoje české ekonomiky i české společnosti jako celku.

Pokud jde o sektorovou daň, spíše bych mluvil o druhé sazbě daně z příjmu právnických osob a považuji to za zcela spravedlivý požadavek. Pokud platí férové daně zaměstnanci a nyní již i malí a střední podnikatelé – živnostníci, měly by je platit také největší české firmy. Není přeci dlouhodobě možné, aby z naší země odcházelo v dividendách každoročně téměř 300 mld. Kč na účty mateřských společností českých firem tak, jako tomu bylo posledních dvou letech.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Každoročně by bylo dobré aktivizovat ve prospěch státního rozpočtu alespoň 50 – 60 mld. Kč z těchto penez, což je zhruba pětina částky, která odchází bezúčelné ze země. Na tento naprosto správný požadavek ČSSD nevystačí ministryně financí Schillerová s konstatování, že na zvyšování daní hnutí ANO nikdy nepřistoupí. Bylo to především hnutí ANO, které iniciativně přistoupilo ke zvýšení daní OSVČ zavedením EET.

Byl to správný krok směrem k dosažení tohoto férovosti daní, protože do té doby férové daně platili jen zaměstnanci. Ale teď by to chtělo v logice předchozích daňových iniciativ hnutí ANO pokračovat. Získané příjmy s uplatněním druhé sazby korporátní daně může státní rozpočet využít na růst důchodů, na růst mezd, například pracovníků v sociálních službách, kteří jsou tradičně nejmizerněji placení ze všech veřejných zaměstnanců, na modernizační investice v dopravě a obecné infrastruktuře atd.

