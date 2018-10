Paroubek: Ekonomičtí beletristé s křížkem po funuse

Debatu, ve které hovořili o EET a možnostech státu navýšit rozpočtové příjmy. Známý ekonomický beletrista Kovanda v rozporu se stanoviskem praktičky Břečkové z výše zmíněné Asociace zpochybnil přínos EET pro zvýšení daňových příjmů státu. Není to ostatně poprvé, co člověk z „hlavní ekonomické fronty“ zpochybňuje dobrý ekonomický institut, kterým EET podle mého názoru je. Prý přínos EET podle Kovandy není, jak říká premiér Babiš 10 mld. Kč, ale pouze 3 mld. Kč a ty jdou převážně na vrub kontrolních hlášení a ne EET. No, možná, že by si pan Kovanda mohl, kromě teoretizování, zkusit vykonávat praktickou funkci v managementu nějaké firmy. Třeba ve fabrice nebo v obchodě, případně v hotelu. Kromě toho, by přeci situace byla dlouhodobě neudržitelná, alespoň z morálního hlediska, když zaměstnanci platí férové daně a živnostníci nikoliv. Já jsem také živnostník a nebouřím se proti EET. Možná, že pan Kovanda by mohl zkusit se někdy živit sám, vlastní prací, třeba jako živnostník… Jeho teoretické závěry o tom, že by se stát a tedy vláda měly zaměřit na jiné „černé díry“, jako je odplývání peněz do daňových rájů, odliv dividend do zahraničí (až 300 mld. Kč ročně) a dotační podvody, jsou s křížkem po funuse.

Nevzpomínám si, že by pan Kovanda, ani jiní slovutní ekonomové z ekonomické teoretické fronty, vykřikovali tato hesla například před parlamentními volbami v roce 2010. Tehdy měla sociální demokracie ve svém programu všechna tato tři opatření a teoretici z ekonomického mainstreamu je všechna bagatelizovali a zpochybňovali. Je dobré jim proto osvěžit paměť, což tímto činím. Samozřejmě před volbami v roce 2010 byli u moci sedm let pravicové vlády, které v tomto směru vůbec nic neudělaly. A Kovanda a spol. je proto tehdy de facto obhajovali anebo o jejich hloupé ekonomické politice mlčeli. Dnes, když existuje pro ně nepřátelská Babišova vláda, tak Kovanda a spol. vidí věci zcela jasně… Samozřejmě, že bude dobré, když se Babišova vláda, už také proto, že je v ní jako koaliční partner sociální demokracie a je parlamentně podporována komunisty, zaměří na daňové ráje a odvody obřích dividend do zahraničí (mohli se v mých článcích inspirovat již před lety). Pokud jde o daňové podvody, to je kriminální záležitost a tedy věc policie a nikoliv vlády.

Celkově by se pan Kovanda měl ve svém protivládním úsilí uklidnit a zkusit nabrat praktické zkušenosti tak, aby mohl být silným partnerem v debatách s lidmi znalými věci.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

autor: PV