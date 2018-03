Paroubek: Komu stojí za hájení Bakala?

Zeman ve svém projevu na Pražském hradě mj. kritizoval zkrachovalého uhlobarona Z. Bakalu. Klausův institut následně k tomu sdělil výhrady, což je vcelku nepochopitelné právě v souvislosti s miliardářem Bakalou, jenž přivedl OKD k bankrotu, když předtím se svým společníkem, během let působení v OKD dokázal z této společnosti vytahat 100 – 120 mld. Kč.

Pokud prezident hovořil o privatizaci OKD nebo o médiích jako jsou Hospodářské noviny a Respekt, které patří prostřednictvím vydavatelství Economia Bakalovi. Neměl by to být důvod k nějaké kritice ze strany institutu. Institut hovoří v souvislosti se Zemanovou řečí. O jeho mstivosti, jíž dal prý prezident průchod. Na druhou stranu, proč by měl prezident mlčet, když Bakalu a způsob privatizace OKD a také „hospodaření“ této společnosti jako problém vidí.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Bakala ostatně před sněmovními volbami v roce 2010, se poskytováním finančních darů stranám české pravice a poskytnutím mediální podpory těmto stranám, vcelku úspěšně snažil o zásah do volební kampaně. Měl v tom své zájmy. Jednalo se mu perspektivně o to, nedodržet svůj veřejný příslib, prodat byty OKD za výhodných podmínek jejich nájemníkům. Šlo mu o to, prodat tyto byty a vytěžit z prodeje co nejvíce.

Podle kvalifikovaných odhadů Bakala se svým společníkem z tohoto prodeje získali 20 – 25 mld. Kč.

Nevím, zda si lidé na náměstích českých měst, kteří demonstrovali mj. také proti projevu M. Zemana, uvědomují, že se vlastně zastávají člověka, který byl rozhodnutím soudu uznán coby gauner. A je podivné, pokud takový člověk ještě vlastní v Česku část médií. Řekl bych, že je to přímo neuvěřitelné a je dobře, že to vzrušuje alespoň prezidenta republiky.

