Paroubek: Pravice v zajetí sprosťáctví a iluzí

Má tím zřejmě, ze svého komunistožroutského hlediska na mysli, že tato vláda bude podporována na půdě sněmovny komunisty. A dále to, že ve vládě bude několik bývalých členů komunistické strany. Tedy té předlistopadové komunistické strany. Upřímně, předhazovat dnes multimiliardáři Babišovi jeho někdejší členství v komunistické straně je trochu úsměvné.

ODS je zřejmě omámena tím, že jí od voleb přibylo ve volebních preferencích několik procent. Zase na druhé straně ovšem, pravice jako celek – tedy TOP 09, Starostové a z části i lidovci – voliče ztrácí. Takže v příštích volbách si umím představit situaci, že ODS s vypětím všech sil bude mít 20% hlasů, ale pokud ze sněmovny vypadnou jejichu dva pravicoví parťáci, např. TOP 09 a Starostové, bude na tom, pokud jde o povolební vyjednávací pozici, ještě hůře než nyní.

Když jsem přijížděl do Prahy, na jedné z dopravních komunikací jsem objevil billboard ODS, na kterém jsou Pražané vyzýváni, aby volili ODS v podzimních komunálních volbách a aby tak poslali vzkaz „komunistické vládě“. Myslí se tím tedy vláda hnutí ANO a ČSSD. Podobné slogany jsou v demokracii zajisté přípustné, ale jsou klamavé a vůbec fujtajbl. Upřímně, nemusím mít rád Andreje Babiše, ale pokud jej někdo takto poblinkává, vzbuzuje to u mě spíše sympatie k poblinkávanému, nežli k tomu, komu se udělalo z údajné komunistické vlády tak špatně. Je smutné, že tuto stranu budou volit často lidé, kteří sami sebe pokládají za součást intelektuálního výkvětu země...

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Druhý billboard, který jsem viděl v Praze, se týká velkého předsevzetí předvolební aliance TOP 09 a Starostů, pokud jde o komunální volby v Praze. Ti slibují „skvělou správu města“. Mám rád paní Marvanovou, i když ji osobně považuji za naprostého politického popletu, který ať v politice dělal, co dělal, vždycky všechno pokazil. Tato milá žena nikdy nic neřídila a nemá žádnou kompetenci k tomu, aby řídila město. To by byla jen Krnáčová II..

A pokud jde o Jiřího Pospíšila,druhého z lídrů, ani on nic o pražských problémech neví. Pražský primátor by ale měl věci znát detailně a do hloubky. Začít se učit až ve funkci komunálního politika, to je pro řízené město nejméně rok ztráta. J. Pospíšil je univerzální voják. Rozpadající se TOP 09 řídí z Bruselu. Před pár lety, ještě v jiném politickém dresu, kandidoval s úspěchem do krajského zastupitelstva v Plzeňském kraji, prostě všestranný politik....

Všechny průzkumy veřejného mínění, které byly prováděny v českých a moravských velkých městech, říkají, že lidé od kandidátů očekávají kompetentnost. Jakou má ale kompetentnost v oblasti pražské komunální politiky Jiří Pospíšil či Hana Marvanová? Jejich volební heslo není na rozdíl od ODS nechutné. Ono je jen klamavé. Oba lídři aliance TOP 09 a Starostů po odborné stránce nemají Pražanům co nabídnout.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.