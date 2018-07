Paroubek: Proč kandiduji jako nezávislý? A proč právě v obvodě Ostrava-město?

Ostravská sociální demokracie mně navrhla, abych ve volebním obvodě v Ostravě-město kandidoval do Senátu jako nezávislý kandidát.

Ostravská sociální demokracie mně navrhla, abych ve volebním obvodě v Ostravě-město kandidoval do Senátu jako nezávislý kandidát. Za dobu svého působení v politice na komunální, regionální i republikové úrovni, jsem jako premiér, ministr a poslanec i komunální politik získal zcela jedinečné zkušenosti mj. při tvorbě zákonů a také značné kontakty. V Senátu mohu – budu – li zvolen - Ostravě a Ostravákům prospět. A to více nežli kdokoli z mých protikandidátů.

Připomínám, že jsem byl premiérem a předsedou ČSSD, a to v letech 2005 až 2010, kdy se tato strana stala postupně nejsilnější stranou v zemi. Bylo tomu tak proto, že jsem dbal na důsledné plnění slibů a strana se starala o konkrétní zájmy a potřeby lidí. V takové politice chci pokračovat, i pokud budu nyní zvolen do Senátu.

Na co se chci zaměřit?

Budu – li zvolen senátorem, chci se věnovat řešení problémů v těch oblastech, kde je vidí Ostraváci. Prioritně v oblasti životního prostředí, v bytové výstavbě a při řešení problematiky exekucí.

Životní prostředí

Největšími znečišťovateli životního prostředí v Ostravě jsou dlouhodobě Arcelor Mittal a také Ostramo. Zasadím se v parlamentu o rychlé přijetí přísnějších emisních limitů…

Podpořím lobbingem na ministerstvu a v parlamentu výstavbu dopravních staveb ve městě a jeho okolí, což povede ke snížení ekologické zátěže v Ostravě i jejím okolí.

Podpořím rozšíření Státního programu pro výměnu otopných systémů v domácnostech zejména jeho posílením financemi.

Bytová politika

Vytvořil jsem tým odborníků v oblasti bytové výstavby, který mně pomůže zpracovat návrhy zákonů umožňujících zahájit výstavbu komunálních bytů, bytů sociálních i družstevních. Je možné, podle takto připravených nových zákonů v oblasti bytové politiky, stavět v republice každoročně 10 000 levných bytů. A několik set z nich i v Ostravě.

Exekuce

V Ostravě jsou exekuce pro lidi ještě větším zlem než ve zbývající části republiky. V roce 2017 se v Ostravě dostalo do exekuce 13,4% obyvatel. To znamená, že včetně rodinných příslušníků je zasažena exekucemi až třetina občanů města. Je nezbytné změnit současnou, nesmyslně tvrdou legislativu, a to po vzoru našich sousedů v Rakousku a Německu. Vyvolám potřebnou změnu legislativy v parlamentu, případně s odborníky připravím návrhy potřebných změn zákonů.

Připravím další návrhy zákonů: zákon umožňující sňatky homosexuálů, dále zákon o eutanazii a také změnu zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby město Ostrava do svého rozpočtu dostávala více peněz nežli nyní.

Privatizace OKD a její důsledky

Podpořím všechny nápravné kroky, které navrhne parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD, a to zejména vůči nájemníkům bytů OKD. S jejich Sdružením jsem v minulosti velmi úzce a dobře spolupracoval.

Jiří Paroubek

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

