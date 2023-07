Pastuchová (ANO): Je mi smutno z totalitních praktik této vlády

reklama

Každý z nás zastupuje svoje voliče. Za ně ve sněmovně vystupuje, jejich zájmy se snaží hájit. Je logické, že problémy lidí se opakují. Tedy i my se opakujeme ve svých vystoupeních.

To by ale neměl být důvod k tomu, proč je vládnoucí pětikoalice zastaví, jako se to stalo na návrh Jana Jakoba z TOP 09: „Navíc se nám nyní v diskusi argumenty opakují a už nezaznívá nic nového, co by v předchozích hodinách dlouhého projednávání nezaznělo.“

Já se tedy ke svému vystoupení už nedostanu, vládnoucí pětikoalice mi to neumožní a na sílu a proti všem pravidlům si zpomalení valorizace důchodů a znevýhodnění předčasného odchodu do penze prosadí.

I já bych se ve svém vystoupení opakovala – měla jsem připravené příběhy konkrétních lidí, kteří se na mne obrátili a jichž se vládou na sílu prosazený zákon dotkne. Tedy alespoň ve zkratce to nejdůležitější.

Nejedná se o důchodovou reformu. Ta by řešila 2. a 3. pilíř, vláda se baví výhradně o pilíři prvním.

Vláda neřeší inflaci a místo toho v době ekonomické krize okrádá zpomalením valorizace penzisty o peníze.

Zájemce o předčasný odchod do důchodu, který bude možný jen o tři roky dříve před tím řádným, vláda penalizuje dvakrát – jednou nižší výměrou důchodu, podruhé tím, že jeho část nebude do dosažení důchodového věku valorizovat.

Je mi smutno z totalitních praktik této vlády.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



