Pastuchová (ANO): Korýtko a rybník si Piráti nevypustí

Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená skoro vládo - zbylá. Mně se líbí vždycky, jak vláda přiběhne jenom když se hlasuje. Já nejdříve tedy řeknu název, který chci zařadit, a pak ho odůvodním, abych - i když si myslím, že moje kolegyně by mě nepřerušila... Můj bod zní Plán vlády na podporu rodin. Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6124 lidí

A zdůvodním proč, protože ono to souvisí i s těmi valorizacemi důchodů, ke kterým se určitě budeme vracet, a myslím si, že o tom dlouze, dlouze budeme diskutovat od úterního rána. Začali jste důchodci. Kdo bude další na řadě? Já jsem včera poslouchala vstupy; nevím, na které to bylo televizi, kdy se tam vyjadřovali koaliční poslanci k valorizaci červnových důchodů. A mrzí mě, že tu teď nesedí paní poslankyně - vaším prostřednictvím - Richterová za Piráty, protože kdo ji zná, tak si ji pamatuje z minulého volebního období, jak bojovala za rodiny, jak bojovala za důchodce. Chápu, že korýtko a rybník si Piráti nevypustí, takže teď pojede tu rétoriku společně v pětikoalici, ale ona tam řekla jednu věc, že jsme tedy přidali důchodcům hodně, ale nepomohli jsme třeba rodičům s dětmi. A já bych se jí ráda zeptala, co jste pro to udělala, paní místopředsedkyně Richterová, co jste navrhla, abychom jim tedy ten rodičovský příspěvek navýšili?

My máme navržen zákon mého kolegy, vaším prostřednictvím, Aleše Juchelky, kdy navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku. Od pětikoalice se spíš z médií dozvídáme, že se zkrátí rodičovská dovolená, a o navýšení rodičovské tam není ani slovo. Takže čekala bych, že když se tedy zvýší důchodcům, a paní místopředsedkyně Richterová, vaším prostřednictvím, řekne, že nepomáháme rodinám s dětmi, to má pravdu, ale už tu jste dost dlouho na to, abyste tento návrh předložili také.

Další věc. Dočetla jsem se v médiích a byla jsem docela překvapena, i když jsem žena, ale mám dítě už dospělé, že se snad tady bude jednat o... Nebo bylo tam: odmítáme workoholismus. Je to návrh, nevím kolika poslanců a poslankyň, ohledně - nevím, jestli tam je někdo i z našich poslankyň, já to opravdu nevím, já jsem se to dočetla, abychom nepracovali ve Sněmovně tak, jak pracujeme dosud. Když se zamyslím nad tím, že mnoho rodin teď po vašich krocích pracuje, má tři práce, ty mamky mají dvě práce, otcové mají práci a také nejsou doma. Vy jste byli zvoleni, a pokud vám to nevyhovuje tady sedět, protože to je služba občanům, kteří vás zvolili, tak se mandátu vzdejte a věnujte se dětem. Ale mnoho matek i otců a rodin teď taky není doma, protože musí mít mnoho práce a musí se otáčet, aby to všechno zaplatili a zabezpečili tím svoji rodinu.

Dostávám se k těm červnovým valorizacím. To, že jste to udělali po volbách, to chápu asi, protože teď do voleb je rok a půl, tak ty nepříjemné kroky budete dělat teď a budete si myslet, že na to občané zapomenou. Já si myslím, že moc ne. Ale předložte nám tedy něco, aby se podpořily ty rodiny. Já zatím vidím pravý opak. Rodičák nenavýšíte, zkrátíte rodičovskou - nebo to, co čtu, protože s námi nediskutujete, tak se dočítáme jenom v médiích, příspěvek na stavební spoření, lidi nemají kde bydlet, nemají peníze na hypotéky, protože dneska si ji už nikdo nevezme, protože na to nemá, a pak se vyjádří paní místopředsedkyně Richterová v televizi, že jsme rodinám nepomohli. Tak jim pomozte! Tak jim teda pomozte a něco nám předložte! A já se na to budu ptát pořád, protože vím, jak nás trénovala paní poslankyně v minulém volebním období.

A co se týče ještě té valorizace důchodů, ono je to se vším, protože když budeme mít více dětí a podpoříme ty rodiny, tak ty děti zase budou moct pracovat na ty seniory. Ale vůbec se tady nehovoří při té valorizaci o seniorech, kteří jsou v domovech pro seniory. Sazba za pobyt je zvyšována, já to chápu a byli jsme i pro navýšení stravy, protože tam za ty peníze, které se dávaly, opravdu ti senioři nedostávali nebo neměli možnost ti poskytovatelé jim dát stravu takovou, aby se do toho vešli finančně, a vlastně tam máte nějakou částku, kterou jim můžete z toho důchodu vzít, a když ji ten senior nemá, tak to stejně doplatí někdo jiný. Takže i nad tímto máte, jestli máte nějakou analýzu, kolika seniorů se to dotkne v domovech pro seniory, protože i jim nepřidáte peníze. Ale to není podstatou tohoto bodu.

Já jsem chtěla bod Plán vlády na podporu rodin, protože když podpoříme rodiny, budou se nám rodit nové děti, ty děti budou moct vydělávat na ty seniory a myslím si, že potom nebude docházet k tomuto, co tady teď vaše vláda vyvádí. Musím říct, že mám opravdu mnoho dotazů. Nechám si je na úterý. Já si ty maily vytisknu, začerním si, kdo mi je posílal, ale můžu vám říct, že tohle, co děláte a hlavně, jak to děláte, jakou silou a v legislativní nouzi, opírat se o to, tak můžu vám říct, že já bych se styděla! Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

