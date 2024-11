Pastuchová (ANO): Proč se mají ukrajinští občané posuzovat lepším způsobem než čeští?

Tak vážené kolegyně, vážení kolegové,

mně v tomto směru je trochu líto pana ministra Rakušana, protože si myslím, že na tyto otázky, které já zde budu pokládat, ne že by to třeba nevěděl, ale myslím si, že tento samotný sněmovní tisk je ve výboru pro bezpečnost, ale byla vlastně do tohoto původního zákona vložena věc, na kterou jsem upozornila již v červenci a která se ve druhém čtení trochu změnila pozměňovacím návrhem od pana ministra Jurečky. Já jsem k tomu hovořila krátce, protože pozměňovací návrh pana ministra Jurečky byl od července, kdy jsem na něj čekala, vložen při druhém čtení, tedy jsem neměla vůbec možnost nějak na to reagovat nějakou úpravou nebo něčím jiným. V původním návrhu Lex Ukrajina 7 je uvedeno, že každému občanu Ukrajiny, který má zdravotní postižení, se od 1. 1. roku 2025 navýší humanitární dávka u dospělých o 4 400 korun a u dětí o 6 600 korun.

Po prvním čtení byl tento tisk přidělen do výboru pro sociální politiku jako negarančnímu. Jak jsem říkala, tento výbor proběhl v červenci. Na tomto výboru jsem se zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ptala, proč má být částka pro všechny stejná, protože tato dávka odpovídá přibližně druhému stupni příspěvku na péči u českých občanů, kteří z deseti posuzovaných základních životních potřeb nesplní pět až šest a navíc si musí projít velice, velice dlouhým kolečkem posuzování. A je opravdu rozdíl, a budu to opakovat, jestli někoho bolí záda, anebo někdo, kdo má například Alzheimerovu nemoc s těžkou demencí a je naprosto nesoběstačný, takže vůbec nerozumím tomu, proč by částku měli všichni stejnou.

A co je zarážející, a znovu to zopakuju. Doposud, a má to platit ještě do července příštího roku, ukrajinský občan, který zašle na Úřad práce nějaký dokument o zdravotním postižení, vystavený na Ukrajině, který ani nikdo neověřuje, dostane tyto peníze bez posudku. Pokud tento dokument nemá, posuzuje se i nyní, ale jinak než český občan. To platí nyní a vlastně to má platit až do července 2025. A jak jsme se dočetli v médiích o padělání právě těchto dokumentů na Ukrajině, aby se někteří vyhnuli vojně, není vůbec jisté, zda jsou tyto dokumenty, zaslané na Úřad práce, pravé.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci slíbilo, že připraví pozměňovací návrh, kde se to upraví. Čekala jsem opravdu od července. Dočkala jsem se při druhém čtení, kdy tento návrh byl v 15.20 nahrán do systému a má zhruba 50 stran i s přílohou. Ale vzhledem k tomu, že ty posudky dělám, tak jsem si to rychle přečetla. Jak opakuji, je to legitimní, že pan ministr to vložil v den druhého čtení. Ale také je pravda to, že zabránil tomu, že jsem - nebo my - nikdo jsme na to už nemohli zareagovat nějakou úpravou.

Ano, v tomto pozměňovacím návrhu je upraveno, že ukrajinští občané se začnou od 1. 7., tedy teď je to za devět měsíců, posuzovat. Tedy ještě devět měsíců, stále bude stačit zaslat nějaké potvrzení a automaticky jim bude přiznáno navýšení, jak jsem řekla u dospělých 4 400, u dětí 6 600, bez jakéhokoliv rozdělení postižení. Od července by tedy mělo začít dojít k posuzování. Ale zde jsem narazila na to, co mi asi vadí nejvíce. Toto posuzování má prosím probíhat jiným způsobem než u občanů českých.

Jak nám bylo sděleno na výboru pro sociální politiku, náš systém posuzování není dokonalý. S tím asi můžu souhlasit. Ale já se ptám, proč se tedy od července, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí připravovalo návrh na posuzování pro ukrajinské občany, raději nezabývalo úpravou změny posuzování u českých občanů? U ukrajinských občanů má jít totiž o pilotní projekt posuzování dle německého modelu, který je dle Ministerstva práce a sociálních věcí lepší a klade důraz na posouzení některých věcí, které v našem českém posuzování zatím chybí.

Pozor, tento systém posuzování, jak jsem řekla, bude platit teprve od července roku 2025, protože se teprve připravuje, bude se ladit, musí se na to sehnat jiní pracovníci, protože nebudou chodit k Ukrajincům sociální pracovníci, ale zdravotní sestry. Tedy další půlrok, takže to bude rok, kdy se věnujeme posuzování pro ukrajinské občany.

A já se znovu ptám, proč se za ten rok nemohl změnit systém posuzování stejně pro české občany s úpravou a doplněním parametrů ve stávajícím systému posuzování a posuzovat všechny občany stejně? Proč se mají ukrajinští občané posuzovat dle MPSV lepším systémem? Proto tu dnes stojím a chci vám říct argumenty proti rozdílnému posuzování příspěvku na péči u ukrajinských občanů v porovnání s českými občany. Tento rozdíl ve zpracování žádostí o příspěvek na péči je nejen neetický, ale také v rozporu s principy rovnosti a spravedlnosti, které by měly být základem našeho sociálního systému. V České republice totiž máme zákony a pravidla, která garantují rovnost před zákonem a zajišťují, že každému občanovi by měla být poskytnuta stejná úroveň sociální podpory. Rozdílné posuzování žádostí o příspěvek na péči podle národnosti vytváří nepřiměřenou diskriminaci, která narušuje tuto rovnost, ať už jde o českého nebo ukrajinského občana. Jejich zdravotní stav, potřeby v péči a životní situace by měly být posuzovány přece stejným způsobem a podle stejných kritérií. Každý člověk bez ohledu na národnost má právo na důstojný život včetně přístupu k péči, kterou potřebuje.

Není to tak dávno, kdy jsem vás při zvyšování příspěvku na péči od druhého stupně žádala o navýšení stupně prvního, který činí 880 korun. Navrhovala jsem směšných 500 korun, zamítli jste. Zamítli jste.

Vzhledem k tomu, že ukrajinští občané, kteří v České republice pobývají, jsou často příchozími osobami, je i pro naše české občany nutné, abychom jim ukázali, že jde o rovný přístup k základním sociálním službám. Pokud bude příspěvek na péči posuzován rozdílně, může to znamenat, že tito lidé nebudou mít stejné možnosti v přístupu k potřebné pomoci, ať už jde o domácí péči, asistenci nebo zdravotní služby.

To může mít negativní dopad nejen na jednotlivce, ale i na celkovou integraci těchto osob do společnosti. Jak jsem říkala, je to neetické, aby rozdíly v národnosti ovlivňovaly to, jakou pomoc člověk dostane, když se nachází v těžké situaci. A naší odpovědností a odpovědností vás všech, kteří dneska budete zvedat pro pozměňovací návrhy ruce, je podporovat všechny bez ohledu na jejich původ a národnost. V závěru bych ráda zdůraznila, že zajištění rovného přístupu k příspěvku na péči pro všechny osoby bez ohledu na jejich národnost je morálně správné.

Na závěr ještě - naši občané budou na změnu posuzování čekat další rok nebo dva místo toho, aby se Ministerstvo práce a sociálních věcí od návrhu původního Lex Ukrajina 7 zamyslelo nad systémem posuzování pro naše české občany s tím, že by bylo pro všechny posuzování od stejné doby ve stejných parametrech. Pokud tento pozměňovací návrh pana ministra Jurečky neprojde - a já říkám, že pro něj opravdu hlasovat nebudu, budou ukrajinští občané - ano, dostávat stejnou částku, jak je navrženo, 4 400 korun a 6 600 děti, ale stejně to budou dostávat až do července. A já si myslím, že je dost času na to, aby se s tím ještě něco udělalo.

Navštívila jsem bezpečnostní výbor, kde jsem kolegy poslankyně a poslance seznámila s tím, co vám zde dnes opakuji. Mimo jiné jsem se tam dozvěděla, že do České republiky přichází týdně dva tisíce ukrajinských občanů, tedy osm tisíc měsíčně. Bylo to tam řečeno, pana ministře, já si to nevymýšlím, myslím, že mi to řeknou - nebo opravdu jsem to slyšela. Neříkám, že jsou všichni zdravotně postižení, ale tito ukrajinští občané ještě do konce července nebo do července mohou posílat na Úřad práce nějaké potvrzení bez posouzení a peníze budou automaticky vypláceny.

Takže já si myslím, že by bylo vhodné tento sněmovní tisk vrátit zpět do druhého čtení a narovnat nerovnost při posuzování českých a ukrajinských občanů úpravou stejně. Posuzování ukrajinských občanů, jak jsem řekla, má začít platit až za devět měsíců, v červenci. Tedy myslím si, že úprava našeho postupu posuzování, jak tvrdí Ministerstvo práce a sociálních věcí, je nedostatečná a vyzdvihuje jeden bod, s kterým souhlasím, protože tam chybí lepší posouzení duševního onemocnění, kterých jak víte nám přibývá, tak může být do toho systému - do našeho českého - přece doplněno velice rychle.

A čeští občané a ukrajinští občané se mohou začít posuzovat úplně stejně. Opravdu říkám, není to, pane ministře Rakušane, na vás, ale tento úryvek, který tam vložil pan ministr Jurečka, s tím, že bude dávat humanitární dávku všem stejnou a navýšenou, mě teda zvedlo ze židle, protože opravdu ty příspěvky na péči, na pomůcky a průkazky OZP dělám 2,5 roku a můžu vám říct, že ty příběhy jsou velice, velice smutné. A to si musí projít každý český občan, to kolečko, všechna vyšetření, čekat, úřady práce, posouzení, sociální šetření a ukrajinský občan pošle potvrzení a dostane peníze. A navíc ještě ve stejné dávce, jestli ho bolí záda nebo je na ventilátoru stejně.

Teď je tu pozměňovací návrh, který to teda upravuje. Ale proč, proč se mají ukrajinští občané posuzovat pilotním dle MPSV lepším způsobem než občané čeští. Takže znovu jsem se vám snažila vysvětlit, proč já pro ten pozměňovací návrh nezvednu ruku a doporučila jsem to i svým kolegům v našem poslaneckém klubu. A pokud tento pozměňovací návrh projde, tak já nebudu hlasovat ani pro celý zákon, protože tady dochází opravdu z mého pohledu k těžké nerovnosti mezi posuzováním postižených občanů České republiky a Ukrajiny.

Děkuju.