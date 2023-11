Pastuchová (ANO): Zmáknout jeden úřad je jednodušší než dva

reklama

Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já zde budu vystupovat teď jako poslankyně, ne jako zpravodajka k tomuto sněmovnímu tisku. Tento sněmovní tisk má velice dlouhý příběh. Já jsem o tom hovořila už ve druhém čtení, kdy jsem říkala, že jsme tento návrh dostali v létě, kdy jsme si ho všichni nastudovali, a když jsme přišli v září, tak nám přišel velký pozměňovací návrh, nesmím říkat komplexní, to prý není, s tím, že měl více stran skoro než ten původní. Takže to, co platilo, už neplatilo, schůzky, které jsme si sjednali, už neplatily, protože se všechno změnilo. A ve druhém čtení byly načteny i další pozměňovací návrhy. To je legitimní. Nicméně mě zaráží to, že jsme k tomu vlastně měli i pracovní schůzku, za což jsem ráda, a bylo nám řečeno Ministerstvem práce a sociálních věcí, jak se na tom opravdu pracovalo, jak bylo všechno připomínkováno a vysvětlováno. Ale já si myslím, že ten komplexní pozměňovací návrh připomínkován těmi dotčenými nebyl.

Já vím, že ve třetím čtení bychom už měli jen hlasovat, nicméně mezi druhým a třetím čtením se mi dostala informace, kterou bych byla ráda, abyste věděli, o čem vlastně budete hlasovat. Je to právě o tom vámi podaném, potažmo MPSV, komplexním pozměňovacím návrhu, a je to v celku toho návrhu pozměňovací návrh A35. Já tady musím poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí a panu předsedovi výboru pro sociální politiku, že vyslyšeli moji prosbu a velký komplexní návrh rozdělili na dvě hlasování. Já se k tomu dostanu. My jsme neměli problém s nějakými věcmi, ale některé tam jsou špatné. A já si vám teď dovolím přečíst ty zásadní připomínky, které opravdu sem do třetího čtení, abyste je věděli, i patří, i když vím, že bychom měli hlasovat. Takže:

Třebaže návrh schválený a předložený vládou jako cíl novely uváděl opatření k ochraně agenturních zaměstnanců spočívající v zakotvení zákazu, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele na dobu delší než tři roky, a v podmínění uzavírání pracovněprávního vztahu zaměstnanců agentury práce na dobu dočasného přidělení k uživateli nejkratší dobu dalšího trvání přidělení, pozměňovací návrh A35 zcela ruší veškeré novelizační body, které ve vládním návrhu tuto ochranu založili. V rozporu s judikaturou Soudního dvoru Evropské unie je tak možné nadále řetězit donekonečna přidělení jednoho agenturního zaměstnance k témuž uživateli, přičemž se má ale dle dikce zákona jednat o přidělení dočasné. Navržené omezení řetězení a trvání dočasného přidělení agenturního zaměstnance u téhož uživatele § 307 b) zákoníku práce bylo výsledkem - o tom jsem říkala nebo nám to říkali - dlouhé práce zvláštní odborné skupiny složené ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálních partnerů a reagovalo vhodně na nezbytný unijní požadavek garance stability a předvídatelnosti zaměstnání, respektive přechodu na stabilnější formu zaměstnávání ve smyslu článku 5 odst. 5 směrnice 2008/104 Evropského soudu a rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-232/20.

Pozměňující návrh není v souladu s požadavky této unijní směrnice ani aktuální judikatury Soudního dvora Evropské unie.

Ve znění důvodové zprávy vládního návrhu u tohoto tisku je sjednocení a zpřesnění terminologie ukotvení konce lhůty, kdy lze požádat o opakované povolení ke zprostředkování zaměstnání, opatření k ochraně agenturních zaměstnanců spočívající v zakotvení zákazu, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce uživateli na dobu delší než tři roky a podmínění uzavírání pracovněprávního vztahu zaměstnanců agentury práce na dobu dočasného přidělení k uživateli nejkratší dobou dalšího trvání přidělení po oznámení uživatelem o předčasném ukončení přidělení. Po schválení pozměňujícího návrhu A35 jsou tato ustanovení vypuštěna a tím i celý původní smysl novelizace.

Návrh rovněž dále návodně legitimizuje nedobrou praxi sjednávání pracovních poměrů mezi agenturou práce a zaměstnancem na dobu trvání dočasného přidělení. Agenturní zaměstnávání je specifickou formou zaměstnávání, která umožňuje, aby agentura práce mohla dočasně přidělovat své zaměstnance k uživateli, který může jejich pracovní potenciál flexibilně využít na potřebnou dobu. Je zcela legitimní, že v okamžiku, kdy odpadne třeba potřeba práce pro uživatele, má uživatel možnost dočasné přidělení ukončit, neměla by však tato skutečnost být vázána na existenci samotného pracovního poměru agenturního zaměstnance a mít tak přímý dopad na skončení jeho pracovního poměru. Lze mít pochybnost o legitimitě sjednání pracovního poměru, potažmo dohody o pracovní činnosti na dobu určitou, vázanou dobu trvání dočasného přidělení, a to s ohledem na dohodu o dočasném přidělení podle § 308 odst. 1 písm. g) zákoníku práce, která výslovně připouští pro uživatele a koneckonců i pro agenturního zaměstnance, byť není snahou této dohody možnost jednostranně a okamžitě ukončit takové dočasné přidělení. Právní principy považují závazek za uzavřený na dobu určitou pouze v případě, kdy smluvní strany v dohodě založí dobu jeho trvání na uplynutí doby časového údaje nebo jiným, ale objektivně zjistitelným způsobem, který nepřipouští pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby skončí.

Obdobně i rozsudek Nejvyššího soudu číslo 21 Cdo 2372 z roku 2002. Dočasné přidělení je ve své dočasnosti zcela přirozené, není však možné, aby se z dočasného přidělení pro zaměstnance vždy stalo zrcadlově i dočasné zaměstnání. Smyslem tohoto institutu je alokovat u agentury práce jakýsi rezervoár zaměstnanců, kteří budou agenturou práce dočasně přidělování k uživatelům po dobu, kdy u nich bude existovat poptávka po pracovní době.

Mgr. Jana Pastuchová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle jsem opravdu nevypracovala já, protože nejsem právník, neznám dobře tu judikaturu, ale chtěla jsem, abyste ten názor tady slyšeli, až budete vlastně v tom komplexu, kde je i to A35, hlasovat, co je tam za problém.

A ještě mi dovolte jednu věc, ke které se vyjádřím, a to je opravdu to, že poděkovala jsem za to, že se rozdělil velký pozměňovací návrh na dvě části vlastně žádosti poslanců našich ve výboru pro sociální politiku, a to je opravdu přesun agendy z generálního ředitelství Úřadu práce pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Budeme to hlasovat samostatně. Ještě bych chtěla říct za náš klub, že s tím, že máme toto vyjádření vlastně k tomu A35, tak se u tohoto bodu zdržíme, nebudeme hlasovat, prostě se zdržíme. A u toho druhého samozřejmě, kdy převádíte agendu z generálního ředitelství Úřadu práce pod MPSV, tak tam určitě to naše stanovisko je nesouhlasné.

Tuto agendu, kdy si Ministerstvo práce a sociálních věcí na Úřadu práce nebo dělalo tu agendu na ministerstvo, ale pak vznikl jednotný Úřad práce a tato odvolání musela logicky do rozkladové komise, protože nebyl jiný druhý stupeň. Já se teď bojím, že, nebo bylo nám vysvětleno, proč to tak má být. No, protože to na generálním ředitelství nefungovalo dobře a nebyl tam asi dobrý personál, což já nepovažuju za to, aby se při každém škobrtnutí všechno předávalo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ptala jsem se na úsporu, která se tam uvádí, tak úspora žádná nebude, protože ti zaměstnanci mimo asi toho ředitele, který asi bude převeden, propuštěn, nevím, tak všichni lidi přejdou na Ministerstvo práce a sociálních věcí a tím se jim zvednou vlastně platy, takže je to nula od nuly. To mi bylo také potvrzeno. A myslím si, že to zkomplikuje a prodlouží všechna správní řízení. Přece Úřad práce, už jenom ten název generální ředitelství Úřadu práce zná ten trh práce, a když jsem se ptala těch agentur, s kým nejvíc jednají, tak to byl samozřejmě Úřad práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí ne.

A asi poslední věc k tomu, že se bojím, aby tady nevzniklo korupční prostředí, protože zmáknout jeden úřad je jednodušší než dva. Takže to je za mě jako za poslankyni Pastuchovou připomínky k tomuto sněmovnímu tisku a děkuji za pozornost.

