Pavlík: Vláda radí při řešení úspor za vytápění

Ten vzkaz zní, občané jste moc rozmazlení, protože jste si dlouhodobě přetápěli své příbytky i na 24°C a vůbec jste nemysleli na to, že je pro vás daleko lepší snížit teplotu na 18, pro zhýčkanější maximálně na 19°C. Jednak ušetříte za vytápění a jako bonus budete dokonce i zdravější.

Tedy, abych upřesnil, jak je to s tím šetřením. Budete sice zmrzat ve svetru, domov vám bude připadat jako nevytopená jeskyně, ale považte, zaplatíte namísto trojnásobku současných plateb pouze dvojnásobek. Ostatně roušky už jsme šili, teď můžeme začít plést! Není to geniální na co ta naše "ukrajinská" vláda nepřijde? Já skutečně nevím a celá řada dalších občanů ČR se mnou, co bychom dělali, kdybychom vás, moudré vrcholné představitele neměli. Promiňte, zapomínám asi na to, že vy se momentálně pohybujete v jiných dimenzích, vždyť přece předsedáte celé Evropské unii, a co dělají čeští důchodci, matky samoživitelky a celá řada dalších ekonomicky slabých občanů ČR, jak jsou bezradní a zoufalí, to jde mimo vás. My máme svoje statisíce, které nám budou valorizovány a vy s těmi 20 tisíci korunami se holt musíte o sebe postarat. Mimořádně kvalifikovanou rádkyní v otázkách řešení existenčních problémů občanů je předsedkyně Parlamentu ČR, paní Pekarová Adamová, která kdysi prohlásila, že ona by při běžném denním stravování vystačila i s 30 Kč/den. Nemáme to chytré a skromné vrcholné představitele státu, když umí řešit existenční problémy jiných takovýmto skvělým způsobem?

Ale abych se zpět vrátil k úsporám za vytápění v sezóně 2022/2023. Někdo podle mne pravděpodobně zapomněl při konstrukci předkládaného opatření na staré lidi, obyvatele v domovech sociálních služeb, na děti ve školkách, které si hrají na podlahách, na nemocné v nemocnicích. A to si netroufám pomyslet na situaci, kdyby přišla nějaká další vlna covidové pandemie. Epidemie by se šířila přímo raketovou rychlostí, protože ti nastydlí by virus šířili kapénkově mnohonásobně rychleji než ti zdraví – nejsem lékař, ale tohle mi napovídá normální rozum. Pokud tedy zhodnotíme navrhovaná úsporná opatření, bylo by lepší, kdyby nadále vláda "řídila" Evropskou unii, nechala se poplácávat po ramenou od vrcholných představitelů EU a nepřidělávala starosti a komplikace zbytku logicky uvažujících občanů ČR. My už jsme si totiž zvykli na to, že si tyto problémy budeme muset vyřešit sami a vás k tomu vůbec nepotřebujeme.

