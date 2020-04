Pekarová Adamová (TOP 09): Chceme, aby pomoc pokračovala i po 30. dubnu

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

všichni víme, že malí, střední podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. A tak jako tělo nemůže být bez páteře stabilní, tak ani česká ekonomika nemůže bez těchto lidí, aktivních podnikatelů, existovat a fungovat. Jsou to zástupci střední třídy, která často vytváří nezastupitelné hodnoty, které pak ostatní spotřebovávají. Vytváří služby, které poskytuje všem ostatním a jsou ti lidé, kteří málokdy od státu něco žádají.

A my teď v tuto chvíli, když se jim velmi těžce vede, tak jsme povinni jim podat pomocnou ruku a pokusit se co největší množství z nich zachránit. Tato situace ohledně krize zdravotní se přesouvá do krize ekonomické, tak netěší samozřejmě nikoho z nás a není lehká pro nikoho, ať už je to zaměstnanec velké firmy nebo je to majitel velké firmy, ať už je to zaměstnanec státu, prostě kdokoliv, ale právě zejména OSVČ, malé a střední firmy tak tou situací, dovolím si tvrdit, trpí nejvíc.

A tak jako pomáhá Antivirus, a tedy kurzarbeit, který je v něm obsažený, velkým firmám s udržením zaměstnanců, tak jako může pomoci mnohým těm menším zaměstnavatelům, tak jako pomáháme ošetřovným rodičům dětí, kteří museli zůstat s nimi dlouhé týdny doma, ještě nevíme, jak dlouho to trvat dále bude, tak musíme pomoci právě i těmto lidem. A ta pomoc, která přichází od vlády tady v tomto návrhu, nám přijde jako určité základní východisko, které ale chceme ještě vylepšit. Proto jsme se také spojili s ostatními opozičními stranami, dali jsme hlavy dohromady a dali jsme několik hodin práce na tom, abychom opravdu přišli s takovými změnami a vylepšeními, která skutečně pomohou zachránit více z těch živnostníků, na které by se takto vládou navržený zákon nemusel vztahovat, anebo by byl prostě pomocí nedostatečnou.

Proč je musíme zachránit, je snad jednoznačné. Nejenom že si nevážíme jenom těch velkých, ale samozřejmě těch menších a už vůbec nepovažujeme jako TOP 09 OSVČ a malé firmy za parazity, ale myslím si, že všichni víme, že pokud chceme stavět ekonomiku dále na nohy poté, co všechno tohle skončí, tak budeme potřebovat právě, aby i oni dále fungovali. Nechceme přece nikdo dopustit to, aby se z podnikajících osob stali lidé, kteří budou chodit pro dávky na úřad práce. A pokud tomu chceme takto tedy zamezit společnými silami, tak musíme u mnohých těch návrhů ještě s pomocí přidat.

My jsme, nebudu tady vyjmenovávat úplně všechna ta opatření, která tam v těch návrzích najdete, ale jsme se opravdu snažili o poskytnutí komplexní pomoci, která bude zaměřena tedy zejména na ne úhradu, samozřejmě, náhradu plné škody v plném rozsahu, včetně náhrady za ušlý zisk tak, jak občas slyšíme od některých ministrů, že to by snad měl být ten cíl, tak to opravdu ne, ale jde nám opravdu o aspoň tu minimální podanou ruku, která je zejména v oblasti fixních nákladů, podle našeho názoru, snadno administrovatelná tak, že pomůžeme s úhradami té jedné z největších položek těch fixních nákladů, a to jsou nájmy.

Anketa Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem? Předseda Senátu Vystrčil 31% Premiér Babiš 4% Vicepremiér Hamáček 1% Ministr zdravotnictví 1% Ministryně MPSV Maláčová 4% Primátor Hřib 59% hlasovalo: 15743 lidí

V případě, že tedy firmy musely ze dne na den zavřít své provozovny, v případě, že OSVČ taktéž nemohly ze dne na den provozovat svoji činnost, ale mají tedy tyto fixní náklady, a to nemají skutečně všichni, ale mnozí ano, tak je nutné jim pomoci s tímto velkým výdajem v jejich rozpočtu. Proto navrhujeme v tom našem pozměňovacím návrhu, společně předloženém, aby tedy 100 procent nájmu bylo kryto po celou dobu této situace těm, kteří tedy museli opravdu zavřít, a těm, kteří museli významně omezit a nemohou teď provozovat v plném rozsahu, tak alespoň 80 procent té částky. To jim skutečně může pomoci se udržet při ekonomickém životě a to může pomoci tomu, aby i, až budou otevírat znovu, tak skutečně otevírali, aby to nebylo tak, že zůstanou ty provozovny už navždy zavřené. Chceme také, aby ta pomoc byla širší, aby tady, jak zaznělo, to nebylo pětadvacet tisíc, ale třicet tisíc. Chceme, aby ta pomoc pokračovala i po 30. dubnu tak, že i za každý další den nějaká částka, která je tedy stanovena 500 korun, bude poskytnuta.

Chceme také nezapomenout na všechny ty, kteří pracují na dohody, a prostě celou řadu dalších vylepšení předkládáme. Já věřím tomu, že pokud vláda skutečně myslí vážně to, že jsme teď všichni na jedné lodi a táhneme za jeden provaz tak, jak se teď velmi často používá a říká, tak nebude hledět na to, kdo konkrétně tedy tyto návrhy připravil, že to je z opoziční strany, ale jaký mají cíl, a že pokud skutečně chceme dosáhnout tohoto cíle, tedy udržet ekonomicky při životě co největší množství našich firem, ať už malých, středních nebo tedy živnostníků, tak pro to zvedněte ruku.

Chtěla bych tedy poděkovat všem ostatním stranám a jejich expertům ekonomickým na této spolupráci, která byla velmi rychle uvedena v konkrétní výstup, a chtěla bych poprosit vás všechny ostatní z koaličních stran, abyste skutečně teď odložili stranou to, jestli jsme koalice, opozice, to, z jakých jsme stran, a abyste podpořili tyto návrhy ve prospěch všech těch, kterých se týkají. Není tady sice v tuto chvíli pan ministr Havlíček, ale chci ještě připomenout jednu věc, která sice ne úplně přímo souvisí s tímto návrhem, ale souvisí také se státní pomocí, která teď přichází formou půjček, které jsou pod Covid I, Covid II.

Tyto programy opomenuly významnou část podnikatelů, a to totiž podnikatele z Prahy. A my bychom neměli nechat ty statisíce lidí, kteří tady provozují nějaký podnik a provozovnu, na holičkách a obrátit se k nim zády. A tady byl i příslib vůči hlavnímu městu a jejím představitelům, že o tom jednali jednotliví zastupitelé s panem ministrem v nedávných dnech, že ještě do Velikonoc tedy bude spuštěn další program, který tyto podnikatele už neopomine a naopak zahrne. Chci apelovat na vládu, aby s tímto skutečně pohnula a co nejrychleji se pustila do spuštění programu, protože každý den nejistoty pro tyto lidi znamená opravdu rozhodování, jestli se vůbec mají ještě dále snažit držet svůj podnik, nebo jestli už jej mají zavřít. A my určitě nechceme rozlišovat mezi tím, když někdo podniká v hlavním městě a někdo mimo něj. Náklady tady nemá o nic nižší, naopak. Takže apeluji na to i z hlediska toho, že jsem poslankyně zvolená za Prahu a z hlediska toho, že úplně jednoznačně nelze rozlišovat mezi podnikateli podle toho, odkud jsou.

A velmi mě mrzí, že tady vlastně dochází k častému opravování jednotlivých návrhů takto za pochodu stejně tak, jako to bylo právě u tohoto návrhu, který se ještě několikrát proměňuje. A pevně doufám, že nakonec tady dosáhneme jeho zlepšení tak, aby skutečně pomohl. Mnohokrát už v posledních dnech zaznělo, že rychlost je klíčová, takže kdo rychle dává, dvakrát dává a my musíme pomoci všem těm, kteří tady provozují svůj obchod, restauraci či hospodu, či jakoukoliv další službu. Pomoci jim, ať už jsou to lidé, kteří dělají jakoukoliv činnost, jako je průvodcovská činnost a další, kteří dneska nemohou svoji činnost provozovat ani v omezeném režimu a jsou prostě ze dne na den úplně bez příjmu. Věřím tomu, že státní rozpočet to nejenom unese, ale tomu se to do budoucna vyplatí, protože tito lidé pak brzy budou moci znovu nastartovat a fungovat a samozřejmě také budou do systému po nějaké době moci znovu přispívat.

Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Vyjádření jednotlivých představitelů vlády.jsou rozdílná Pekarová Adamová (TOP 09): Je nutné být transparentní i v čase nouzového stavu Pekarová Adamová (TOP 09): Lidé ukázali, že se umí spojit pro dobrou věc. Chceme jim to ulehčit Pekarová Adamová (TOP 09): Tohle je poprava živnostníků v přímém přenosu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.