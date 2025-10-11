Po „vědcích proti Macinkovi“ přišla reakce: Malá hlasitá skupina nereprezentuje vědeckou obec

11.10.2025 18:30 | Zprávy

Dvě názorově odlišné skupiny vědců se obrátily na vítěze voleb Andreje Babiše prostřednictvím otevřených dopisů. První z nich se vyslovuje proti obsazení křesla ministra životního prostředí koaličními partnery ANO, kteří by nerespektovali program hnutí. Druhá skupina brojí proti Green Dealu a uvádí, že občané mají právo vyjádřit nespokojenost s dosavadním vývojem. Babišovi radí, aby se nenechal ovlivnit jakýmikoliv tlaky a ideologiemi.

Po „vědcích proti Macinkovi“ přišla reakce: Malá hlasitá skupina nereprezentuje vědeckou obec
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Andrej Babiš po jednání s prezidentem Petrem Pavlem (09.10.2025)

Ještě není jasné, kdo usedne v příští vládě, ale někteří vědci už se bouří. Sepsali otevřený dopis Andreji Babišovi a prezidentu republiky k obsazení pozice ministra životního prostředí.

„Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, Česko od nové vlády očekává odborně kompetentní, praktickou politiku. Ministerstvo životního prostředí se v letech, kdy ho řídilo hnutí ANO, staralo o každodenní život občanů. Výrazně posílilo ochranu české přírody i národních parků, chystalo krajinu na sucho a do obcí i měst rozdělilo desítky miliard korun na užitečné projekty. Mnozí z nás s ministerstvem v té době měli tu čest spolupracovat,“ začíná dopis znepokojených akademiků.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 9622 lidí

Dále jeho autoři uvádějí, že nové vedení ministerstva se bude podepisovat na reputaci celé vlády. Strana, která ho dostane na starost, by měla dodržovat program ANO a rozvíjet výsledky, které ANO řadu let budovalo.

„Některé parlamentní strany mají na úkoly ministerstva životního prostředí opačné názory, než jak jej ANO směřovalo. Coby vědci a vědkyně na Vás osobně apelujeme, abyste při sestavování vlády nastavil jasné zadání, priority a mantinely, které zajistí pokračování úkolů, jež Vy i Vaši voliči chtějí posunout dopředu: tedy k ochraně české přírody, snižování skládkování nebo pomoci domácnostem při zavádění čistých a levných zdrojů. Také reformy Green Deal mají být prováděné natolik profesionálně, aby neohrozily příjem financí plynoucích z Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že každé případné obsazení resortu koaličními partnery by to mělo respektovat,“ stojí v otevřeném dopise, pod kterým jsou podepsána uznávaná jména české vědecké komunity.

Svůj podpis již připojilo 53 profesorů, 88 docentů a 403 dalších akademických pracovníků.

Klimatické změny byly běžné i v minulosti

Další otevřený dopis Babišovi jako předsedovi hnutí ANO a vítězi parlamentních voleb zaslala expertní pracovní skupina přírodních věd při nadaci CLINTEL v ČR. „Vážený pane předsedo, letos uplyne 36 let od listopadu 1989. Tehdy jsme se nadechli svobody a plni nadšení a víry v lepší svět, jsme se vrhli do náruče volného trhu a svobodného podnikání. Dali jsme důvěru politikům, kteří se politikou zabývat chtěli, a to s pocitem úlevy, že nám již žádná ideologie nebude komplikovat život. Jenomže čas běžel a svět, aniž by si toho chtěla většina z nás všimnout, se začal měnit. Již v r. 2007, tedy 3 roky od našeho vstupu do EU, byla podepsána a v r. 2009 následně vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Již tato smlouva výslovně zahrnula mezi cíle EU v oblasti ochrany životního prostředí boj proti změně klimatu. V roce 2015 přišla Pařížská dohoda. Tato dohoda stanoví dlouhodobý cíl udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Za tím účelem začaly smluvní strany mimo jiné přijímat závazky snižování emisí skleníkových plynů. Jako by skleníkové plyny (zejména CO2) a jejich produkce lidskou činností, byly hlavním a téměř jediným faktorem klimatických změn. Dnes je již jasné, že tato dohoda stanovených cílů nedosáhla, protože ani nemohla, neboť faktorů ovlivňujících změny klimatu je mnohem více. Klimatické změny, někdy i větší a rychlejší, než pozorujeme dnes, byly běžné i v minulosti, když ještě žádná lidská průmyslová činnost neexistovala. Změny klimatu, často velmi prudké, jsou běžné a běžné byly prakticky po celou dobu existence planety Země,“ rozepsali se jiní experti.

Fotogalerie: - Pryč s Green dealem

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - As...
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - As...
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - As...
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - As...
Předseda ASO Bohumír Dufek
Předseda ASO Bohumír Dufek

Dále připomínají, že dne 28. listopadu 2019 byl Evropským parlamentem vyhlášen „stav klimatické a environmentální nouze“. „Zanedlouho, dne 11. prosince 2019, představila Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové projekt Green Dealu, a to pod názvem ‚Zelený úděl pro Evropu‘. Tento klíčový dokument udal základní orientaci, která je od té doby rozvíjena. Od této chvíle můžeme hovořit o zelené ideologii, která zdůvodňuje z ekonomického hlediska nesmyslná opatření a nařízení, včetně neskutečné míry byrokracie, které jsou skutečnou příčinou ztráty konkurenceschopnosti, pružnosti a odolnosti evropského průmyslu. A instalace nestabilních obnovitelných zdrojů energie nám nezajistí (zvláště v přírodních podmínkách ČR) ani dostupné energie, ani energetickou bezpečnost, ani nemůže změnit zásadní trendy ve vývoji planetárního klimatu,“ poukazují odborníci CLINTEL.

V otevřeném dopisu se dále píše: „Vědci a odborníci, kteří upozorňují na zásadní nedostatky (fatální zjednodušení) současné mainstreamové teorie změn klimatu založené prakticky výhradně na skleníkových plynech, poukazují na nedostatky klimatických modelů, upřednostňování vybraných vstupních parametrů a opomíjení jiných, jsou ignorování a často i ostrakizováni. Ani v době schvalování Green Dealu téměř žádná seriózní diskuse neproběhla a hlasy oponentů nedostaly v médiích ani zlomek prostoru, jaký dostala např. tehdy ještě nezletilá aktivistka Greta Thunberg. Dochází k prosazování zelené ideologie již na úrovni základních, středních a vysokých škol, v rámci učiva. Z minulosti víme, že jakmile se začne jakákoliv ideologie plést do průmyslu, vědy, výzkumu, školství a veřejné správy, končí to velmi neslavně.“

Anketa

Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje?

94%
3%
3%
hlasovalo: 17316 lidí

Adresát Babiš se dočte, že na přílišné zjednodušování problematiky dlouhodobě upozorňuje i mezinárodní sdružení CLINTEL, v jehož rámci podepsaní experti uspořádali mezinárodní přírodovědně zaměřenou vědeckou konferenci v Praze 12. a 13. listopadu loňského roku.

„Prezentované příspěvky se shodly na tom, že změny teploty na planetě se opakují (například střídání dob ledových a meziledových) a jsou způsobeny celou řadou faktorů. Význam emisí skleníkových plynů lidskou činností je účelově vysoce přeceňován a v planetárním měřítku má minimální vliv. Přestože se konference konala přímo v Poslanecké sněmovně, nezúčastnil se nikdo z tehdejší vládní koalice a ani nikdo z vědců, kteří podporují Green Deal, nepřišel prezentovat své (proti)argumenty. Příkladem toho, jak jsou dnes lidé klimatickou ideologií ovlivněni, a to včetně lidí vzdělaných, je i otevřený dopis, který Vám, pane předsedo, zaslala skupina vědců dne 8. října 2025. Tato skupina lidí sice není malá, ale zdaleka nereprezentuje celou vědeckou obec. Snaží se ale o vytvoření takového dojmu. Dopis ale ukazuje, jakým způsobem je ideologie Green Dealu prosazována, tedy formou účelového přidělování dotací, na kterých je řada vědeckých pracovníků, ale i celých vědeckých pracovišť, existenčně závislá. Často jsou tedy ve zjevném střetu zájmů vědy a ideologie (podobně jako někteří vědci např. v otázce bezzásahovosti v národních parcích, která už způsobila rozsáhlé poničení lesů i daleko od NP, což má navíc i regionální klimatické a hydrologické důsledky),“ stojí v dopise expertní skupiny CLINTEL.

Rada budoucímu premiérovi

Experti uvádějí, že aby Česká republika mohla od nové vlády skutečně očekávat odborně kompetentní a praktickou politiku, neměla by se tato vláda, a zejména její budoucí premiér, který vládu sestavuje, nechat ovlivnit jakýmikoliv tlaky a ideologiemi, ať už zaobalenými a prezentovanými jakkoliv a kýmkoliv. Výsledky voleb jsou nezpochybnitelné a občané mají právo vyjádřit nespokojenost s dosavadním vývojem jak v politice, tak v hospodářské oblasti. A politici, kteří se svými programy od voličů dostali jasný mandát, by měli mít dost odvahy, aby prosazovali své programy, nehledě na vnější tlaky.

Fotogalerie: - Před Green Deal summitem

Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udr...
Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udr...
Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udr...
Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udr...
Vladimír Dlouhý
Green Deal Summit, konference o Zelené dohodě, udr...

„To se samozřejmě musí promítnout i do personálního obsazení ve vedení jednotlivých ministerstev, skrze jejichž činnost jsou tyto programy uskutečňovány,“ tvrdí RNDr. Pavel Kalenda, Csc, předseda expertní skupiny CLINTEL v ČR. Podepsáni jsou Mgr. Miloš Faltus, Ph.D., RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., doc. Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D, Mgr. Jiří Kobza, RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., Mgr. Václav Procházka, Ph.D., Mgr. Jiří Pálka a Mgr. Richar Štorc, Ph.D.

Nadace Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) je nezávislá nezisková organizace, která se zaměřuje na informování veřejnosti o změnách klimatu a souvisejících politikách. Prosazuje skeptický pohled na alarmismus v této oblasti a poskytuje realistické analýzy. V Česku se v loňském roce podílela na organizaci mezinárodní konference v Poslanecké sněmovně. 

Psali jsme:

Český štít proti Green Dealu, souhlas Bruselu nepotřebujeme
Chcete levnější energie? Zbavme se Green Dealu, říká Vondráček. Plán už Svobodní mají na stole
Když Brusel neustoupí... Janeček má tvrdý recept, jak zatočit s povolenkami
Fiala (SPD): Kvůli Green Dealu hrozí konec výroby oceli

 

Zdroje:

https://sites.google.com/view/dopis-k-mzp?utm_source=substack&utm_medium=email

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , dopis , ministr , MŽP , vláda , životní prostředí , vědci , Clintel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s obsazením postu ministra životního prostředí některým z koaličních partnerů hnutí ANO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po „vědcích proti Macinkovi“ přišla reakce: Malá hlasitá skupina nereprezentuje vědeckou obec

18:30 Po „vědcích proti Macinkovi“ přišla reakce: Malá hlasitá skupina nereprezentuje vědeckou obec

Dvě názorově odlišné skupiny vědců se obrátily na vítěze voleb Andreje Babiše prostřednictvím otevře…