Kontroly skládek pokračují, hasiči s ČIŽP zjistili řadu pochybení

Od začátku kontrolní akce 21. 7. 2025 už HZS ČR provedl celkem 65 kontrol a ČIŽP zkontrolovala 68 zařízení. Cílem společných kontrol je přispět k efektivnímu zajištění preventivních protipožárních opatření. Prioritně se proto soustředí na provozy, kde už v minulosti hořelo, a na zařízení, která ve velkém objemu nakládají s hořlavými odpadními materiály, typicky elektroodpad, pneumatiky, papír, plasty nebo nebezpečné odpady.
Dosavadní zjištění ukazují, že část provozovatelů stále nerespektuje předpisy určené pro zajištění požární bezpečnosti i ochranu životního prostředí. Problémy se objevují jak v plnění provozních řádů, tak v oblasti požární prevence nebo ve vybavení samotných objektů.
„Česká inspekce životního prostředí dosud zkontrolovala 68 zařízení a výsledky kontrol ukazují, že v některých provozech se s odpady nakládá způsobem, který je nezodpovědný a může být i rizikový. Skládky nejsou správně zakryté nebo je překračována velikost plochy pro skladování odpadu. Odpad se objevuje i tam, kde to není povolené, a nebezpečné látky nejsou dostatečně zabezpečeny proti úniku. V některých zařízeních je navíc uloženo víc odpadu, než jim povoluje kapacita. K tomu se přidávají chyby v evidenci, nesprávné zařazení odpadů, chybějící označení nebo dokumenty, které by měly být na místě. To všechno ukazuje, že část provozovatelů nedodržuje pravidla. Proto budeme v kontrolách pokračovat a zjištění pak budou sloužit jako podklad pro další preventivní a legislativní kroky v této oblasti,” komentuje výsledky dosavadních šetření ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že celkem je naplánováno provést kontroly u přibližně 80 zařízení po celé České republice. Zjištění z probíhajících kontrol ČIŽP jsou průběžně vyhodnocována, většina kontrol zatím není ukončena.
Problémy odhalili i hasiči, kteří provedli 65 kontrol a na nedostatky narazili u 21 z nich.
„Nejčastěji šlo o nedodržování požadovaných odstupových vzdáleností od okolních objektů, provozovatelům mnohdy chybělo požárně bezpečnostní řešení a další dokumentace požární ochrany, případně hasicí přístroje. V objektech často nebyly prováděny kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a narazili jsme i na případy, kdy byly nedostatečně označené uzávěry vody a hlavní vypínače elektrické energie. Celkem už evidujeme přes 100 nedostatků, většina z těch 65 kontrol přitom ještě není zcela uzavřená. Bohužel tedy předpokládáme, že toto číslo ještě poroste, stejně jako částka udělených pokut. Ty jsme prozatím udělili u 6 kontrol, v celkové výši 55 tisíc Kč. Nicméně je třeba říci, že naším primárním záměrem není sankcionování provozovatelů, ale posílení prevence,“ říká generální ředitel HZS ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček.
Požárům skládek odpadů a recyklačních linek nelze úplně zabránit, ale je nutné, aby taková zařízení byla na požáry připravena a takovým rizikům předcházela. Společná kontrolní akce má proto za cíl především posílení prevence, odstranění zjištěných nedostatků a snížení rizika požárů v provozech, kde se nakládá s odpady. Jde totiž o požáry, které mívají vážné následky pro zdraví lidí, životní prostředí a v neposlední řadě i veřejné finance, protože náklady na jeden zásah se často pohybují v řádech desítek milionů korun.
Díky úzké spolupráci ČIŽP a HZS ČR je možné lépe identifikovat slabá místa a zefektivnit opatření, která minimalizují ekologická a zdravotní rizika, i ztráty ekonomického charakteru. Zjištění z probíhajících kontrol, které budou pokračovat ještě následující měsíc, poslouží jako důležitý podklad pro další preventivní i legislativní kroky.
autor: Tisková zpráva