V Maďarsku spustili petici proti válečným plánům EU. Skutečně existují, tvrdí Orbán

Akce, kterou podpořila jeho národně-konzervativní strana Fidesz, má podle Orbána ukázat, že Maďaři nechtějí válku. Kritici však varují, že jde o součást předvolební strategie před parlamentními volbami na jaro 2026, která má mobilizovat konzervativní voliče na úkor liberální opozice. Orbán, dlouholetý kritik evropské podpory Ukrajině v konfliktu s Ruskem, petici odstartoval příspěvkem na sociální síti Facebook, kde varoval před směřováním k válce. „Evropa má válečný plán, jehož součástí je, že půjdeme do války proti Rusům a Ukrajincům dáme vše, co potřebují. Musíme se držet stranou těchto plánů,“ napsal premiér a dodal, že sám byl první, kdo petici podepsal.
Petice přichází v napjatém období evropské politiky, kdy se EU snaží posílit svůj vojenský potenciál a podporu Ukrajině uprostřed pokračující války na východě. Na summitu v Kodani minulý týden, pořádaném pod dánským předsednictvím, Orbán podle Deníku opět zablokoval několik klíčových rozhodnutí. Mezi nimi bylo rozšíření vojenské pomoci Kyjevu, včetně nákupu zbraní od USA financovaného z evropského rozpočtu, a zahájení vstupních rozhovorů o přijetí Ukrajiny do EU. Maďarské veto u rozhodnutí, které vyžaduje jednomyslnost, tak efektivně paralyzovalo agendu. „Před několika týdny byl v Kodani představen válečný plán Bruselu: Evropa zaplatí, Ukrajinci budou bojovat a Rusko se vyčerpá. Já jsem to jasně odmítl,“ komentoval Orbán na Kossuth Radio krátce po summitu a zdůraznil, že Maďarsko se musí „vyhnout válce na Ukrajině“.
Podle Orbána je v historii válek bezprecedentní, že znepřátelené strany odmítají vyjednávat, a EU by měla tlačit na rozhovory s Ruskem místo na eskalaci konfliktu. Maďarská vláda udržuje přátelské vztahy s Kremlem navzdory invazi z února 2022. Premiér tvrdí, že opoziční strany jako Tisza (vedená Péterem Magyarem) nebo sociálně-liberální Demokratická koalice by v případě vítězství v budoucích volbách „zavlekly Maďarsko do války a financovaly úsilí Ukrajiny na úkor maďarských rodin“.
Podpisová akce, kterou Fidesz plánuje rozjet přes sociální sítě a místní struktury, je podle kritiků jasným tahem v předvolební kampani. Parlamentní volby v Maďarsku jsou naplánovány na březen 2026 a Orbánova strana čelí rostoucímu odporu kvůli ekonomickým problémům, inflaci a korupčním skandálům. „Novou Orbánovu podpisovou akci je třeba chápat jako součást volební kampaně Fideszu a snahu mobilizovat voliče,“ píše maďarský opoziční portál Nyugati Fény, citovaný agenturou APA. „Je třeba se ptát, zda vůbec existují lidé, kteří by si přáli válku.“ Podobný názor sdílí i česká a rakouská média. „Může jít o součást předvolební kampaně,“ uvádí CNN Prima News a zdůrazňuje, že Orbán takto testuje loajalitu svých příznivců a odvádí pozornost od domácích výzev.
Naopak příznivci premiéra, včetně spojenců jako slovenský premiér Robert Fico, chválí petici jako „boj proti válečným štváčům z Bruselu“. Orbán plánuje na nadcházejícím summitu EU v Bruselu 23.–24. října opět vetovat jakákoli rozhodnutí, která by podpořila „tuto nebezpečnou vojenskou agendu“.
Petice by mohla posílit Orbánovu pozici v domácí politice, ale v EU vyvolává další otázky o jednotě bloku. Zatímco většina členských států prosazuje sankce proti Rusku a vojenskou pomoc Ukrajině, Maďarsko (a částečně Slovensko) brání takovému vývoji. Jak se kampaň rozvine, ukáže až čas. Už nyní však naznačuje, že Orbánova kampaň za mír slouží nejen k obraně Maďarska, ale i k udržení moci doma. „Nemůžeme to nečinně sledovat. Opět musíme ukázat, že Maďaři nechtějí válku,“ uzavřel premiér svůj facebookový příspěvek.
autor: Martin Huml