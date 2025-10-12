Český rozhlas: Festival Prix Bohemia Radio 2025 - audiotvorba žije

Tradiční přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Festival zůstává místem, kde se potkávají rozhlasové legendy, noví autoři i studenti, a společně dokazují, že audiotvorba žije – napříč generacemi i formáty.
„Festival Prix Bohemia Radio dlouhodobě představuje to nejlepší, co v české audiotvorbě vzniká. Jsem rád, že Český rozhlas stojí nejen u zrodu nových talentů, ale i za uchováváním a rozvíjením české kulturní tradice. Vnímám to jako naši povinnost i radost – být institucí, která kulturu nejen vysílá, ale i vzdělává, propojuje a inspiruje,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Čtyři soutěžní kategorie a hlasování posluchačů
Soutěžní část festivalu nabídne díla ve čtyřech kategoriích – Dokument, Reportáž, Drama a Podcast. „Právě podcastová kategorie letos poprvé nabízí možnost, aby do rozhodování promluvili sami posluchači, hlasovat pro svůj oblíbený podcast mohou až do poslední chvíle, tedy do 23. října včetně, a to online na webu festivalu,“ říká Kateřina Konopásková, ředitelka festivalu.
Stejně jako v minulých letech udělí svou Cenu také studentská porota, složená ze zástupců univerzit z celé republiky.
Nedělní start v Galerii Šantovka: Tobogan a rodinné odpoledne
Festival odstartuje v neděli 19. října v Galerii Šantovka, kde Český rozhlas připraví odpoledne plné hudby a zábavy. Na pódiu se vystřídají Petr Bende, LolliPopz, Jan Cina, Aleš Cibulka, Klára Nováková či Ranní Dvojka.
Od 17 hodin se pak v kině Metropol uskuteční speciální vydání pořadu Tobogan s Libuší Švormovou, Danielou Kolářovou, Bárou Hrzánovou a Lucií Polišenskou. Prezident festivalu Igor Bareš přivede do pořadu celou svou rodinu a na dálku všechny pozdraví vítěz ankety Neviditelný herec století Viktor Preiss.
Novinářské workshopy a studentský program
Silnou součástí letošního ročníku zůstává vzdělávání. Festival nabídne sérii workshopů o investigativní žurnalistice, datové žurnalistice a podcastové produkci, které jsou určeny především studentům Univerzity Palackého. Mladí tvůrci se mohou zapojit i do námětové laboratoře nebo workshopu o práci s archivními zvuky. Festival se tak čím dál víc profiluje jako platforma, kde vyrůstá nová generace rozhlasových a podcastových autorů.
Beseda s Divadlem Járy Cimrmana
Jedním z největších lákadel letošního ročníku je beseda s herci legendárního Divadla Járy Cimrmana. Hosty budou Zdeněk Svěrák, Ondřej Vetchý, Marek Šimon, Petr Reidinger a Robert Bárta. Rozhovor s nimi povede Jan Pokorný.
Debata nabídne osobní vzpomínky, humor i pohled do zákulisí divadla, které neodmyslitelně patří k české kultuře i rozhlasu.
Ocenění pro rozhlasové osobnosti
Součástí festivalu bude tradičně i vyhlášení laureátů Ceny Thálie za mimořádný herecký výkon v rozhlasové tvorbě a uvedení významné osobnosti do Síně slávy Českého rozhlasu.
„Tato ocenění připomínají nejen dlouholetou tradici české rozhlasové dramatiky, ale i roli rozhlasu jako instituce, která podporuje a oceňuje umělecké osobnosti stojící za nezapomenutelnými rozhlasovými rolemi,“ připomíná ředitel Zavoral. Ceny předá při pondělním slavnostním zahájení generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral společně s prezidentem Herecké asociace Ondřejem Kepkou.
Program pro děti a rodiny
Festival myslí i na nejmladší posluchače. Rodiny s dětmi najdou pestrý program i v neděli v Galerii Šantovka, vedle hudebních vystoupení se mohou těšit na pohádkové postavy, soutěže a autogramiády oblíbených rozhlasových osobností. V pondělí v Pevnosti poznání proběhne Vlnohraní, edukativní koncert Českého rozhlasu pro školy na téma planety. Ve čtvrtek v Pevnosti poznání proběhne pořad Rádio Junior: Zvídavec Evy Sinkovičové, který dětem hravou formou přibližuje svět vědy.
Na Horním náměstí bude po celý týden otevřena také oblíbená Kavárna POTMĚ, kde obsluhují lidé se zrakovým handicapem. Pondělí nabídne něco navíc, překážkovou dráhu, kterou lze absolvovat s klapkami na očích, a získat tak možnost se vcítit do každodenního života nevidomých.
Hudba, literatura i vizuální umění
Doprovodný program přinese koncert Igora Orozoviče, talkshow Buchty čtou a následnou afterparty Radia Wave, čtení s Taťjanou Medveckou, i koncert Marty Kloučkové Quintet.
V Uměleckém centru UPOL bude po celý říjen k vidění výstava fotografa Jadrana Šetlíka Ve stopách vzorů, která zachycuje významné osobnosti české kultury.
Festival jako živé setkání
Festival Prix Bohemia Radio se koná v Olomouci již po deváté a každoročně přivádí do města stovky návštěvníků, tvůrců a studentů. Akce je otevřená veřejnosti a většina programů je přístupná zdarma po registraci na webu ZDE, kde je k dispozici i kompletní program.
Festival Prix Bohemia Radio je mezinárodní soutěžní přehlídka rozhlasové tvorby pořádaná Českým rozhlasem již 41. sezónu. Každoročně se koná v Olomouci a představuje to nejlepší z oblasti dokumentu, dramatu, reportáže a podcastu. Jeho cílem je podporovat originální autorskou tvorbu, objevovat nové tvůrčí přístupy a propojovat domácí i zahraniční rozhlasové profesionály se širokou veřejností.
Více informací o festivalu Prix Bohemia Radio je k dispozici na webových stránkách ZDE.
